बुरहानपुर में सीसीआई का नया पेंच, खंडवा तक परिवहन शुल्क देने से कपास किसानों का इंकार

इस मांग पर विपक्षी दल कांग्रेस और भारतीय किसान संघ ने भी किसान हित में दखल दिया और इंदौर संभागायुक्त ने सीसीआई को बुरहानपुर में कपास खरीदी केंद्र शुरू करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद सीसीआई राजी तो हो गया है लेकिन अपनी शर्तों के कारण किसान राजी नहीं हैं.

बुरहानपुर में 4 साल पहले तक समर्थन मूल्य पर कपास खरीदी का काम शुरू था लेकिन कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) का खरीदी केंद्र बंद हो चुका था. जिले में इस साल 16 हजार हेक्टयर में कपास लगाई गई है. ऐसे में किसानों ने जनप्रतिनिधियों और अफसरों के माध्यम से बुरहानपुर में ही समर्थन मूल्य पर कपास की खरीदी के लिए खरीदी केंद्र शुरू करने की मांग की थी.

बुरहानपुर: भारतीय किसान संघ और बुरहानपुर के कपास उत्पादक किसानों की मांग पर कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) अपनी शर्तों के साथ कपास की खरीदी करने को तैयार हो गया है. लेकिन किसानों को सीसीआई की शर्त मंजूर नहीं है. सीसीआई की शर्त है कि बुरहानपुर में समर्थन मूल्य पर जो भी किसान कपास बेचेगा, उसे बुरहानपुर से खंडवा आटोमैटिक जीनिंग फैक्ट्री तक पहुंचाने का परिवहन शुल्क का भुगतान करना होगा. इसी बात को लेकर किसान परेशान हैं और उन्हें सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है. इधर व्यापारी भी उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं.

खंडवा तक परिवहन शुल्क देने से कपास किसानों का इंकार (ETV Bharat)

सीसीआई ने किसानों के सामने रखी ये शर्त

कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) ने बुरहानपुर में कपास खरीदी शुरू करने का फैसला किया है लेकिन सीसीआई शर्त रखी है कि समर्थन मूल्य पर जो भी किसान यहां कपास बेचेगा उसे बुरहानपुर से खंडवा आटोमैटिक जीनिंग फेक्ट्री तक कपास पहुंचाने का परिवहन शुल्क का भुगतान करना होगा.

किसानों ने सीसीआई की शर्त मानने से किया इंकार

बुरहानपुर में 160 से अधिक पंजीकृत कपास उत्पादक किसान हैं और सभी किसानों ने सीसीआई की यह शर्त मानने से इंकार कर दिया है. सरकार ने कपास का समर्थन मूल्य 8200 तय किया है लेकिन कपास उत्पादक किसानों को 6 हजार से साढ़े 6 हजार रुपए में कपास बेचना पड़ रही है. मजबूरी का फायदा उठाकर व्यापारी घर-घर जाकर कपास खरीद रहे हैं, इससे किसानों को प्रति क्विंटल 1500 से 2000 का नुकसान उठाना पड़ रहा है.

इंदौर कमिश्नर के निर्देश के बाद सीसीआई शर्तों के साथ राजी (ETV Bharat)

'कपास का समर्थन मूल्य 8200, मिल रहे साढ़े 6 हजार'

किसान प्रीतम महाजन ने बताया कि "सरकार ने कपास का समर्थन मूल्य 8200 निर्धारित किया है लेकिन सीसीआई ने नई शर्त रखी है कि बुरहानपुर से खंडवा तक कपास पहुंचाने का परिवहन शुल्क किसान को उठाना पड़ेगा. इससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं. यही वजह है कि व्यापारियों को 6 से साढ़े छह हजार में कपास बेचना पड़ रही है. इससे किसानों को 1500 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान पहुंच रहा है. किसानों को कपास का वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है. ऐसे में सरकार को किसानों के हित में निर्णय लेना चाहिए."

कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

कांग्रेस के जिला प्रवक्ता हेमंत पाटिल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि "बीजेपी सरकार पहले किसानों को हसीन सपने दिखाती है और बाद में लूटती है. बीजेपी खुद को किसान हितैषी सरकार बताती है लेकिन किसानों के साथ अन्याय करती है. केंद्र और राज्य सरकार ने चुप्पी साध रखी है. बुरहानपुर में कपास उत्पादक किसान परेशान हो रहा है. व्यापारियों को कम दाम में कपास बेचने को मजबूर है. अगर सीसीआई ने बिना शर्त बुरहानपुर में कपास खरीदी शुरू नहीं की तो कांग्रेस आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन करेगी."