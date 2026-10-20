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बुरहानपुर में कांग्रेसियों ने फूंका ज्ञानेश कुमार का पुतला, CEC के इस्तीफे की मांग दोहराई

कांग्रेसियों ने CEC का पुतला फूंका ( ETV Bharat )

बुरहानपुर: बुरहानपुर में डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के समीप जिला कांग्रेस कमेटी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया. कांग्रेस पदाधिकारियों ने ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाकर विरोध जताया.

दरअसल, कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा की मांग लेकर जमकर नारेबाजी की. इस दौरान कांग्रेस ने सीईसी का पुतला फूंका, यहां कांग्रेसियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, उन्होंने सीईसी से तत्काल इस्तीफा की मांग की है, साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है.

बुरहानपुर कांग्रेसियों ने फूंका CEC का पुतला फूंका (ETV Bharat) कांग्रेसियों ने वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए बता दें मंगलवार को बड़े पोस्ट ऑफिस क्षेत्र में स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकत्रित हुए. इस दौरान उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया. इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया. पुतला जलाकर वोट चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाए गए. कांग्रेसियों ने SIR के मुद्दे पर चुनाव आयोग से नाराजगी जताते हुए उन्होंने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराई.