बुरहानपुर में कांग्रेसियों ने फूंका ज्ञानेश कुमार का पुतला, CEC के इस्तीफे की मांग दोहराई
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. पुतला जलाकर वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए. रिपोर्ट सोनूसोहले.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 4:13 PM IST
बुरहानपुर: बुरहानपुर में डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के समीप जिला कांग्रेस कमेटी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया. कांग्रेस पदाधिकारियों ने ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाकर विरोध जताया.
दरअसल, कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा की मांग लेकर जमकर नारेबाजी की. इस दौरान कांग्रेस ने सीईसी का पुतला फूंका, यहां कांग्रेसियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, उन्होंने सीईसी से तत्काल इस्तीफा की मांग की है, साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है.
कांग्रेसियों ने वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए
बता दें मंगलवार को बड़े पोस्ट ऑफिस क्षेत्र में स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकत्रित हुए. इस दौरान उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया. इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया. पुतला जलाकर वोट चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाए गए. कांग्रेसियों ने SIR के मुद्दे पर चुनाव आयोग से नाराजगी जताते हुए उन्होंने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराई.
जिला स्तर पर उग्र आंदोलन की चेतावनी
जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष रिंकू टांक ने बताया "कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया है. मुख्य चुनाव आयुक्त को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए. जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा नहीं होता, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर विरोध जताएगी."
नगर निगम अध्यक्ष अनीता अमर यादव ने कहा "1 नवंबर को दिल्ली में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जब तक अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, हम आंदोलन करना जारी रखेंगे. हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा." इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष रिंकू टांक, नगर निगम अध्यक्ष अनीता अमर यादव, हफीम हाशमी, निखिल खंडेलवाल, आशीष भगत सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे.