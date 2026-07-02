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बुरहानपुर में पार्षद का सड़क पर जल सत्याग्रह, गंदे पानी में बैठकर नगर निगम की खोली पोल

शहर में जगह-जगह जलमग्न प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम प्रशासन से जल्द समस्या के निराकरण की मांग की है. उनका कहना है कि सिंधीपुरा गेट से लेकर पाला बाजार क्षेत्र तक यह मार्ग जल भराव के तस्वीरे देखने को मिलती है. शहर के कई क्षेत्रों की नालिया चोक पड़ी हैं, जिसके कारण पानी की निकासी ठप हो गई है. इससे सड़कों पर जलभराव की समस्या निर्मित हुई है. नगर निगम के डिप्टी स्पीकर फहीम हाशमी ने बीजेपी की महापौर माधुरी पटेल पर जानबूझकर कांग्रेस पार्टी से चुने गए पार्षदों के वार्डों में काम नहीं होने देने का आरोप लगाया.

नालियों के गंदे पानी में बैठकर विरोध प्रदर्शन वह बीते 8 महिनों से नाली निकासी, रोड निर्माण और स्वच्छता को लेकर अवगत करा रहे हैं. लेकिन उनकी मांगों को नजर अंदाज कर दिया गया. इससे आहत होकर वार्ड पार्षद ने नालियों के गंदे पानी में बैठकर विरोध जताया. उनके समर्थन में कांग्रेस के अन्य पार्षद सहित स्थानीय लोग भी पानी में बैठ गए, सभी ने मिलकर नगर निगम और महापौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि, ''इस क्षेत्र से कांग्रेसी वार्ड पार्षद चुने गए हैं, जिसके कारण उनके साथ भेदभाव किया जाता है.''

दरअसल कई वर्षों से बरसात के मौसम में इस मार्ग पर जलभराव के हालात निर्मित होते आ रहे हैं. इस बार पार्षद फहीम हाशमी ने एक बार फिर निगमायुक्त संदीप श्रीवास्तव सहित महापौर माधुरी पटेल ने इस समस्या के निराकरण की गुहार लगाई.

बुरहानपुर: सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी, गड्ढों से बचकर निकलने की कोशिश करते लोग और बीच सड़क पर गंदे पानी में बैठे एक पार्षद. यह नजारा है बुरहानपुर के लोहार मंडी क्षेत्र का. जलभराव की समस्या से परेशान लोहार मंडी वार्ड पार्षद व नगर निगम के डिप्टी स्पीकर फहीम हाशमी ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया. लोहार मंडी को पाला बाजार और इकबाल चौक से जोड़ने मार्ग पर बारिश के पानी में बैठकर नारे लगाए.

स्कूली बच्चों को होती है सबसे ज्यादा परेशानी

फहीम हाशमी ने बताया कि, ''वार्डों में गंदगी बसरी है, बदहाल सड़क और चोक पड़ी नालिया स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबक बन गई हैं. इन समस्याओं ने आम लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी. बारिश के दिनों में सिंधीपुरा से लेकर पाला बाजार तक नालियों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों से बहता है. सड़के तालाबों में तब्दील हो जाती है, लोगों के घुटने बराबर पानी जमा होता है. इससे न सिर्फ रहागीरों की बल्कि स्कूली विद्यार्थियों की भी परेशानियां बढ़ जाती है. बच्चे इस गंदे पानी से होकर घर से स्कूल से आना-जाना करते हैं, हमने कई बार जिम्मेदारों से इस समस्या के निराकरण की गुहार लगाई.''

शिकायत के बाद भी नहीं हुआ निराकरण

उन्होंने कहा, ''बीते 8 महीनों से इस समस्या से अवगत करा चुके हैं. हमने निगमायुक्त संदीप श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारियों से नालियों की सफाई और जल निकासी व्यवस्थित कराने का आग्रह किया, लेकिन किसी ने समस्या का समाधान नहीं किया. जबकि इस मार्ग से स्कूली बच्चे भी होकर गुजरते हैं, बावजूद जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जबकि स्वच्छता मिशन के नाम पर पानी की तरह पैसा बहा जा रहा है.''

सबने मिलकर नगर निगम प्रशासन और महापौर मुर्दाबाद के नारे लगाए. पार्षदों का कहना था कि, जब तक महापौर माधुरी पटेल यहां नहीं आतीं तब तक वे धरने से नहीं उठेंगे. हालांकि धरना देते समय लोहार मंडी पार्षद की तबीयत बिगड़ गई. स्थानीय लोगों और पार्षद दल ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, यह उपचार के बाद उन्हें डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है.

आयुक्त संदीप श्रीवास्तव के खिलाफ खोला मोर्चा

गौरतलब है कि, कांग्रेस पार्षदों की नाराजगी और विरोध प्रदर्शन के साथ ही आयुक्त संदीप श्रीवास्तव के खिलाफ मजदूर यूनियन के अध्यक्ष ठाकुर प्रियांक सिंह ने भी मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि सरकार की स्थानांतरण नीति के विरुद्ध वे तीन साल से ज्यादा समय से बुरहानपुर में पदस्थ हैं, वे जनहित के मोर्चे पर पूरी तरह विफल साबित हुए हैं.

जब इस संबंध में निगमायुक्त संदीप श्रीवास्तव से मोबाइल पर संपर्क किया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया. हालांकि नगर निगम ने लोहार मंडी क्षेत्र में जेसीबी की मदद से नालियों की सफाई शुरू कराई है.