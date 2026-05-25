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महंगाई के विरोध में गांधीगिरी, पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों को बांटी मेलोडी चॉकलेट

बुरहानपुर में कांग्रेस नेताओं ने पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने के विरोध में अनूठा प्रदर्शन किया. वाहन चालकों का मुंह मीठा कराया.

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महंगाई के विरोध में अनोखा प्रदर्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 3:17 PM IST

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बुरहानपुर : शहर के पेट्रोल पंपों पर कांग्रेस नेताओं ने गांधीगिरी दिखाई. कांग्रेस नेताओं ने पेट्रोल-डीजल भराने आए वाहन चालकों को मेलोडी चॉकलेट का वितरण किया. पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस ने ये कदम उठाया. डीजल-पेट्रोल के रेट बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेसियों ने ये अनोखा प्रदर्शन किया.

पेट्रोल पंपों पर जमकर नारेबाजी

सोमवार को बुरहानपुर में कांग्रेस नेता मेलोडी चॉकलेट के पैकेट लेकर पेट्रोल पंपों पर पहुंचे. उन्होंने पेट्रोल-डीजल की बढ़ाई गई कीमतों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया. कांग्रेसियों ने पेट्रोल पंपो पर आम लोगों को मेलोडी चॉकलेट बांटी. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. उन्होंने कहा, “मेलोडी खाओ, महंगाई भूल जाओ”. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि आए दिन पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, इससे आम जनता त्रस्त हो गई है. लगातार महंगाई बढ़ रही है.

पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों को बांटी मेलोडी चॉकलेट (ETV BHARAT)

देश के हालात खराब, मोदी बांट रहे मेलोडी

प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस नेताओं ने सरकार से पेट्रोल-डीजल के दाम कम करने की मांग की. कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव अजय सिंह रघुवंशी का कहना है "देश की जनता में काफी धैर्य है. इतनी महंगाईं बढ़ाए जाने के बाद भी चुपचाप बैठी है. महंगाई बढ़ रही है, उधर प्रधानमंत्री विदेश में मेलोडी चॉकलेट बांट रहे हैं, जबकि देश के हालात खराब हैं. बीते कुछ दिनों में 3 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं. इससे जनता की जेब पर भार पड़ रहा है, जिसके कारण आम जनता काफी परेशान हो चुकी है."

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कांग्रेस का आरोप- देश के हालात खराब, मोदी बांट रहे मेलोडी (ETV BHARAT)

देश की जनता महंगाई से त्रस्त

कांग्रेस नेता हेमंत पाटिल ने कहा "देश में 10 दिन के भीतर 3 बार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए. महंगाई से आम नागरिक परेशान हो चुके हैं, देश में महंगाई बढ़ रही है, बावजूद इसके प्रधानमंत्री विदेश में मेलोडी बांटकर जश्न मना रहे हैं. हमारी मांग है कि बढ़ाई गई कीमतों को घटाया जाए."

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