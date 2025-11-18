'साहब हमरी भैंसिया चोरी हो गई है ढूंढ दो', जनसुनवाई में हाथ जोड़ गिड़गिड़ाया किसान
बुरहानपुर में भैंस चोरी की शिकायत लेकर जनसुनवाई में पहुंचा फरियादी. अधिकारियों से जल्द से जल्द भैंस ढूंढ़ने की मांग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 18, 2025 at 8:59 PM IST
बुरहानपुर: प्रत्येक मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है, जहां फरियादी अपनी-अपनी शिकायतें लेकर पहुंचते हैं. कभी-कभी कुछ फरियादी अपनी अजीबो गरीब शिकायतें लेकर पहुंच जाते हैं. एक ऐसी ही शिकायत मंगलवार को बुरहानपुर कलेक्ट्रेट में सामने आई. ग्राम पंचायत मोहम्मदपुरा निवासी एक फरियादी अपनी भैंस खोने की शिकायत लेकर जनसुनवाई में पहुंच गया. उसने प्रशासन से जल्द से जल्द भैंस ढूंढने की मांग की. अधिकारियों ने भी संबंधित थाने को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया.
रात को बांधकर सोया, सुबह देखा तो गायब थी भैंस
मोहम्मदपुरा क्षेत्र के सलीम कॉलोनी निवासी नंदलाल यादव जनसुनवाई में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि "उनकी जाफरी प्रजाति की भैंस, जिसकी कीमत करीब 90 हजार थी, पिछले दिनों घर से चोरी हो गई. रात को वो भैंस के बाड़े में बांधकर सोये थे और सुबह उठे तो देखा भैंस गायब है. एक दिन में 10 लीटर दूध देती थी. हमने आसापस हर जगह भैंस को ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिली. इसके बाद लालबाग पुलिस को सूचना दी.
पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक भैंस का कोई सुराग नहीं मिला है. इस वजह से हम आज कलेक्टर के सामने अपनी गुहार लगाने आए हैं. हमारी मांग है कि पुलिस जल्द से जल्द हमारी भैंस ढूंढने में मदद करे." फरियादी ने गोविंदा महाजन और प्रमोद महाजन नामक 2 व्यक्तियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि "उसने ही भैंस चोरी की है और अब पता नहीं उसने भैंस को कसाई को बेंच दिया है या कुछ और कर दिया है."
- सीने पर MLA की फोटो लगा जनसुनवाई में दंडवत पहुंचा फरियादी, पवई विधायक पर लगाया बड़ा आरोप
- नहीं था बस का किराया, साइकिल से 60 KM सफर कर पन्ना पहुंचे पीड़ित, कलेक्ट्रेट में डाला डेरा
अधिकारियों ने पुलिस को उचित कार्रवाई के दिए निर्देश
कलेक्ट्रेट में मौजूद अधिकारियों ने जब फरियादी की शिकायत सुनी तो वो हैरान रह गए हैं. कुछ के मुंह से तो हंसी भी फूट पड़ी. हालांकि इसके बाद शिकायत को गंभीरता से सुना गया और जिला पंचायत सीईओ सृजन वर्मा ने तुरंत मामले की जांच के निर्देश दे दिए. उन्होंने फरियादी को आश्वासन दिया की जल्द ही भैंस का पता लगा लिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. लालबाग थाना प्रभारी को उचित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है.