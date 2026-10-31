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9 साल से दिव्यांग पति को पीठ पर लादे फिर रही बुजुर्ग महिला, ट्राई साइकिल के लिए संघर्ष

दिव्यांग पति को पीठ पर लादे कलेक्टर से ट्राई साइकिल की मांग ( ETV BHARAT )

बुरहानपुर : बुरहानपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में मौजूद लोग उस समय हैरान रह गए, जब एक दुबली-पतली बुजुर्ग महिला अपने दिव्यांग पति को पीठ पर लादकर पहुंची. वृद्धा ने आपबीती बताते हुए कलेक्टर से अपने पति के लिए ट्राई साइकिल और पेंशन की मांग की. वृद्धा ने बताया कि वह कई दफ्तरों के चक्कर काट चुकी है लेकिन उसकी तकलीफ समझने की कोशिश किसी ने नहीं की.

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