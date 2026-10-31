9 साल से दिव्यांग पति को पीठ पर लादे फिर रही बुजुर्ग महिला, ट्राई साइकिल के लिए संघर्ष
बुरहानपुर में बुजुर्ग महिला की मजबूरी, संघर्ष और जीवटता आंखें नम कर देगी और सरकारी सिस्टम के प्रति रोष. सोनू सोहले की रिपोर्ट .
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 7:38 PM IST
बुरहानपुर : बुरहानपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में मौजूद लोग उस समय हैरान रह गए, जब एक दुबली-पतली बुजुर्ग महिला अपने दिव्यांग पति को पीठ पर लादकर पहुंची. वृद्धा ने आपबीती बताते हुए कलेक्टर से अपने पति के लिए ट्राई साइकिल और पेंशन की मांग की. वृद्धा ने बताया कि वह कई दफ्तरों के चक्कर काट चुकी है लेकिन उसकी तकलीफ समझने की कोशिश किसी ने नहीं की.
पैरालिसिस के बाद काटना पड़ा था पैर
बुरहानपुर की महाजन कॉलोनी निवासी दयाशंकर को उसकी पत्नी बिंदूबाई अपनी पीठ पर लेकर कलेक्टर विवेक कुमार के पास पहुंची. कलेक्ट्रेट में जिसने भी ये सीन देखा वह भावुक हो गया. बिंदू ने कलेक्टर को बताया "9 साल पहले उनके पति दयाशंकर को पैरालिसिस हो गया था. इलाज के दौरान एक पैर काटना पड़ा, जिस कारण वह विकलांग हो गए हैं. बीते 9 साल से वह अपने पति को पीठ पर बैठाकर दर-दर भटक रही है, अब तक उन्हें ट्राई साइकिल और पेंशन का लाभ नहीं मिला."
बुजुर्ग महिला ने कलेक्टर को सुनाई आपबीती
वृद्धा ने कलेक्टर को बताया "वह अपने पति को पीठ पर लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाती है. इससे उसे शारीरिक पीड़ा होती है. अब तो मानसिक पीड़ा होने लगी है कि कोई गुहार कोई नहीं सुन रहा. उसे ट्राई साइकिल की आवश्यकता है. अभी तक पेंशन भी नहीं मिली."
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विभाग के अधिकारी ने दिया नियमों का हवाला
इस मामले में नि: शक्त कल्याण व दिव्यांग विभाग के अधिकारी दुर्गेश कुमार दुबे ने बताया "दयाशंकर को 2 साल पहले एक कार्यक्रम के दौरान व्हील चेयर वितरित की थी. इसकी अवधि 3 साल की रहती है. अब एक साल बाद नियमानुसार ट्राई साइकिल उपलब्ध करा सकते हैं. मामला वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा है, जल्द ही कोई व्यवस्था कराई जाएगी. पेंशन की मांग को संबंधित अधिकारी तक पहुंचाएंगे."