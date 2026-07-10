झरने का दीदार कर खिलखिला उठा कलेक्टर का चेहरा, स्कूल पहुंचे बने छात्रों के हेडमास्टर
बुरहानपुर कलेक्टर अचानक पहुंचे महलगुलारा गांव, प्राकृतिक झरने का किया दीदार, सरकारी स्कूल पहुंचे बच्चों से की बातें, दिए पढ़ाई के टिप्स.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 2:29 PM IST
बुरहानपुर: कलेक्टर हर्ष सिंह ने गुरुवार को बुरहानपुर के महलगुलारा गांव का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने ऐतिहासिक धरोहर महलगुलारा को करीब से निहारा. दरअसल इस धरोहर के पास उतावली नदी से प्राकृतिक झरना भी बहता है. इस झरने को देखने मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र से भी पर्यटक पहुंचते हैं. कलेक्टर ने इस मनमोहक झरने व महल का अद्भुत दृश्य अपने मोबाइल फ़ोन में कैद किया. उन्होंने नजारा देखने के बाद खुशी जाहिर की है, साथ ही ऐतिहासिक धरोहर महलगुलारा के इतिहास की जानकारी ली.
सरकारी स्कूल पहुंचे कलेक्टर हर्ष सिंह
महलगुलारा गांव में स्थित सरकारी माध्यमिक स्कूल में अचानक कलेक्टर पहुंच गए. छात्र किसी नए मेहमान को देख असमंजस में पड़ गए, हालांकि स्कूल के स्टाफ ने कलेक्टर को पहचान लिया. इस दौरान कलेक्टर हर्ष सिंह को अपनी स्कूली जिंदगी याद आ गई, उन्होंने बिना समय गवाएं विधार्थियों से संवाद किया. इस दौरान कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों से गणित और अंग्रेजी विषय से संबंधित प्रश्न पूछे गए. साथ ही बच्चों से हिंदी सब्जेक्ट को पढ़वाया गया. कलेक्टर ने भी बच्चों को कई विषय के टॉपिक्स और गुर सिखाएं.
अपने सामने कलेक्टर को देख खुश हुए बच्चे
इस बीच जब बच्चों को पता चला कि उन्हें पढ़ाने वाले शख्स हर्ष सिंह अपने जिले के कलेक्टर हैं, तो बच्चों की खुशियां दोगुनी हो गई. बच्चों ने भी कलेक्टर द्वारा पूछे गए सवालों के फर्राटेदार जवाब दिए. इसके बाद कलेक्टर सिंह ने छात्रों का उत्साह बढ़ाया. साथ ही विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई करने और विषयों की गहराई से समझने के टिप्स बताए, उन्होंने बच्चों को बेहतर शिक्षा हासिल करने के लिए प्रेरित किया.
कलेक्टर ने छात्रों को दिए पढ़ाई के टिप्स
बता दें कि कलेक्टर के कदम यही नहीं थमे, इसके बाद उन्होंने जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित शासकीय हाई स्कूल में भी गए. यहां बारीकी से निरिक्षण किया. उन्होंने विद्यार्थियों से संस्कृत विषय से संबंधित प्रश्न पूछे, उनकी शैक्षणिक तैयारी का आंकलन किया. कलेक्टर ने छात्रों को पढ़ाई और दिमागी क्षमता बढ़ाने के लिए कमाल के टिप्स बताए.
कलेक्टर हर्ष सिंह ने कहा कि "विधार्थी केवल पुस्तकों तक सीमित न रहें, बल्कि अपने आसपास की प्रकृति और दैनिक जीवन की घटनाओं से भी सीखने का प्रयास करें, जिज्ञासु बनकर पढ़ने से विषयों की बेहतर समझ विकसित होती है."
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इस दौरान कलेक्टर हर्ष सिंह ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. उनका कहना है स्कूलों में बच्चों का नियमित टेस्ट लिया जाए. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाए, साथ उन्हें बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके.