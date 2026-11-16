बुरहानपुर में भगवान की स्पेशल केयर, ठंड बड़ी तो स्वामीनारायण को ओढ़ाए गर्म कपड़े

बुरहानपुर में भगवान की स्पेशल केयर, ठंड बड़ी तो स्वामीनारायण को ओढ़ाए गर्म कपड़े
बुरहानपुर में गुलाबी ठंड ने दी दस्तक, मंदिर में भगवान को पहनाए गर्म वस्त्र, शीतकालीन श्रृंगार की प्राचीन परंपरा निभाई गई. रिपोर्ट- सोनू सोहले
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 2:47 PM IST
बुरहानपुर: देशभर सहित बुरहानपुर में भी गुलाबी ठंड ने दस्तक दी है. इस ठंड का असर न केवल इंसान, बल्कि भगवान भी देखने को मिल रहा है. सिलमपुरा स्थित प्राचीन श्री स्वामीनारायण मंदिर में ट्रस्ट ने भगवान श्री लक्ष्मीनारायण देवी, माता लक्ष्मी जी और हरिकृष्ण महाराज सहित देवी देवताओं को ऊनी गर्म वस्त्र पहनाए हैं. दरअसल, इन दिनों सुबह और रात के समय ठंड का एहसास बढ़ने लगा है, ऐसे में एक तरफ लोग ठंड से बचाव के लिए अपनी व्यवस्था कर रहे हैं.
दूसरी तरफ भगवान को भी ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़ों का प्रबंध किया गया है. स्वामीनारायण मंदिर में विराजित भगवान स्वामीनारायण, लक्ष्मी नारायण देव और हरिकृष्ण महाराज सहित देवी देवताओं को शॉल और गर्म वस्त्र धारण कराए गए हैं. खास बात यह है कि ठंड के दिनों में भगवान के इस शीतकालीन श्रृंगार की प्राचीन परंपरा है, जो आज भी बखूबी निभाई जाती है. इस श्रृंगार की मनमोहक तस्वीरें श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही हैं.
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200 साल पुराना है श्री स्वामीनारायण मंदिर
सिलमपुरा क्षेत्र में करीब 200 साल पुराना श्री स्वामीनारायण मंदिर स्थित है. इस मंदिर में गुजराती संप्रदाय की गहरी आस्था है. सुबह और शाम को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है. यहां देश विदेश से भी भक्त पहुंचते हैं और पूरे साल विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं. गर्मी के सीजन में एसी और कूलर लगाए जाते हैं. इसी तरह ठंड में देवी देवताओं को ऊनी गर्म वस्त्र पहनाते हैं.
भगवान को पहनाए गर्म कपड़े
इस बार फिर मंदिर के महंत ने भगवान के लिए गर्म वस्त्रों का प्रबंध किया गया है. ठंड की शुरूआत होते ही मंदिर ट्रस्ट द्वारा व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं. यही वजह है कि भगवान की प्रतिमाओं का रोजाना आकर्षक और सुंदर श्रृंगार होता है. मंदिर के महंत कोठारी पी.पी. स्वामी, शास्त्री चंद्रप्रकाश स्वामी एवं शास्त्री चिंतनप्रियदास स्वामी के मार्गदर्शन में पार्षद दिनेश भगत ने भगवान को शॉल और गर्म वस्त्र धारण कराए है. मंदिर में देवी देवताओं का विशेष श्रृंगार किया गया.
गर्म कपड़ों में हो रही मंगला आरती
श्री स्वामिनारायण मंदिर के मीडिया प्रभारी गोपाल देवकर ने बताया कि, ''ठंड के मौसम में भगवान को रातभर गर्म वस्त्र पहनाकर रखते हैं. यहां विराजित प्रतिमाओं को गर्म वस्त्र का श्रृंगार किया जाता है. भगवान सुबह मंगला आरती के दौरान भी गर्म कपड़ों में ही रहते हैं. मौसम के अनुरूप भगवान के वस्त्रों और श्रृंगार में बदलाव होता है. भगवान के इस शीतकालीन स्वरूप के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं.
श्री स्वामिनारायण मंदिर के मंदिर के महंत कोठारी पी.पी. स्वामी ने बताया कि, ''हर साल की तरह इस साल भी भगवान स्वामीनारायण, लक्ष्मी नारायण देव और हरिकृष्ण महाराज सहित देवी देवताओं गर्म वस्त्र पहनाएं गए हैं. यह पुरानी परंपरा है, जो पूरी शिद्दत से निभाई जाती है. इस दौरान भक्तों को मनोरम दृश्य का आनंद मिलता है.''