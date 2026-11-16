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बुरहानपुर में भगवान की स्पेशल केयर, ठंड बड़ी तो स्वामीनारायण को ओढ़ाए गर्म कपड़े

बुरहानपुर में भगवान को ओढ़ाए गर्म वस्त्र ( ETV Bharat )

बुरहानपुर: देशभर सहित बुरहानपुर में भी गुलाबी ठंड ने दस्तक दी है. इस ठंड का असर न केवल इंसान, बल्कि भगवान भी देखने को मिल रहा है. सिलमपुरा स्थित प्राचीन श्री स्वामीनारायण मंदिर में ट्रस्ट ने भगवान श्री लक्ष्मीनारायण देवी, माता लक्ष्मी जी और हरिकृष्ण महाराज सहित देवी देवताओं को ऊनी गर्म वस्त्र पहनाए हैं. दरअसल, इन दिनों सुबह और रात के समय ठंड का एहसास बढ़ने लगा है, ऐसे में एक तरफ लोग ठंड से बचाव के लिए अपनी व्यवस्था कर रहे हैं.