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मोहन सरकार की इस योजना से पशुपालन का परमानेंट जुगाड़, महिलाओं ने खोल डाला डेयरी बिजनेस

मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन और महिलाओं की आय बढ़ाने के मकसद से की गई है, इससे पहले जिला पंचायतों में महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया. इसके अलावा पशु पालन विभाग और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों द्वारा स्व-सहायता समूह की महिलाओं को डेयरी मार्केटिंग, दुग्ध उत्पादन और भैंसों की देखभाल के उपाय सिखाए गए. अब खकनार ब्लॉक के नागझिरी गांव की 6 महिलाओं ने डेयरी व्यवसाय स्थापित किया है.

बुरहानपुर: ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन और महिलाओं की आय को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना की शुरुआत की है. नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के नागझिरी और बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र के इच्छापुर गांव की स्व-सहायता समूह की 16 महिलाओं को मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का लाभ दिया गया है. इस योजना के तहत इन महिलाओं को मुर्रा नस्ल की करीब 32 भैंसे उपलब्ध कराई है.

महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की मिशाल पेश की

खास बात यह है कि इस डेयरी पर महिलाएं आसपास के गांवों के दूध विक्रेताओं और पशुपालकों से दूध खरीदकर सीधे जिला मुख्यालय के सांची यूनिट में देगी, जिससे इन महिलाओं को मुनाफा होगा. इसके अलावा स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे, इससे उनके जीवन में बदलाव आएगा. महिलाओं ने दूरस्थ गांव में डेयरी खोलकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है.

75 फीसदी तक सब्सिडी

मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना में चयनित लाभार्थी को 2 लाख 95 हजार रु में एक जोड़ी मुर्रा भैंसे मुहैया कराया जाता है, इसमें सामान्य व पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को 50 फीसदी और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग को 75 फीसदी तक सब्सिडी मिलती है.

स्व-सहायता समूह की महिलाएं कर रही पशुपालन (ETV Bharat)

सामान्य भैंसों की तुलना में दोगुना दूध

सरकार का मकसद इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर और लखपति बनाना है. बुरहानपुर में वित्तीय वर्ष 2026-27 में करीब 35 हितग्राहियों का चयन हुआ है, इन हितग्राहियों को हरियाणा के करनाल ले गए थे, यहां उनकी ही पसंद मुर्रा भैंसें दिलाई है. खास बात यह है इनमें 16 महिला स्व-सहायता समूह की सदस्य है, जिसे 32 मुर्रा भैंसे दिलाई गई है. जो सामान्य भैंसों की तुलना में दोगुना दूध देती है. अब इन महिलाओं ने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में कदम रखा है.

विधायक मंजू दादू ने क्षेत्र की पशु पालक महिलाओं का हौसाल बढ़ाया (ETV Bharat)

हरियाणा के करनाल से लाई गईं मुर्रा नस्ल की भैंसें

नागझिरी गांव की स्व-सहायता समूह सदस्य शकुंतला ने बताया, "मुझे मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का लाभ मिला है, हमें पशु पालन के लिए प्रशिक्षण दिया है, इसके बाद हम लोगों को NRLM की मदद से हरियाणा के करनाल ले गए. यहां हमनें भैंस का दूध निकालकर देखा, इसके बाद खुद मुर्रा भैंस पसंद की. इसी तरह अन्य महिलाओं ने भी खुद भैंस चयनित की है. हमें दो-दो मुर्रा भैंसें दिलाई गई है, इससे बेहतर दूध उत्पादन हो रहा है. यह भैंस अन्य भैंसो की तुलना में अधिक दूध देती है. यह उंची नस्ल की मुर्रा भैंस है, अब भैंस के गोबर से जैविक खाद भी बनाएंगे."

मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की बुरहानपुर परियोजना अधिकारी संतमति खलको ने बताया, "हाल ही में जिला पंचायत में स्व-सहायता समूह की 16 महिलाओं को पशु पालन का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है. इसके बाद पशु पालन विभाग और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने दो गांव की 16 महिलाओं को चयनित कर उन्हें हरियाणा लेकर गए. यहां लाभार्थियों ने अपनी पसंद से भैंसों को खुद चुना, इस दौरान लाभार्थियों का गंतव्य से लेकर हरियाणा तक यात्रा का पूरा खर्च सरकार उठाती है. उनके भोजन, ठहरने, परिवहन सहित पशुओं के बीमा जैसी सभी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती है."