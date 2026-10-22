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बुरहानपुर में 40 साल में बना भीमकाय पहाड़, हाईटेक मशीनों से कुरेदा तो उगलने लगा खाद

बुरहानपुर के बोहरड़ा वेस्ट डंपिंग ग्राउंड का कचरा साफ ( ETV BHARAT )

बुरहानपुर : शहर को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में काम जारी हैं. नगर निगम ने जिला मुख्यालय से 3 किमी दूर बोहरड़ा गांव के समीप स्थित लिगेसी वेस्ट डंप साइट से कचरे का निस्तारण कार्य शुरू कराया. यहां हाईटेक मशीनों से सूखा, गीला और पॉलीथिनयुक्त वेस्टेज को अलग-अलग कराकर खाद तैयार कराया. यहां करीब 11 एकड़ भूमि पर 40 वर्षों से कचरा जमा हो गया था. इससे जमीन के नीचे गड्ढे में 10 मीटर और ऊपरी हिस्से में करीब 5 मीटर का पहाड़नुमा ढेर लग गया.

2 लाख मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण जारी