बुरहानपुर में 40 साल में बना भीमकाय पहाड़, हाईटेक मशीनों से कुरेदा तो उगलने लगा खाद
बुरहानपुर के बोहरड़ा डंपिंग ग्राउंड में 40 साल में बना विशालकाय कचरे का पहाड़. हाईटेक मशीनों से कचरे से बनेगा ईंधन. सोनू सोहले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 1:57 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 2:19 PM IST
बुरहानपुर : शहर को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में काम जारी हैं. नगर निगम ने जिला मुख्यालय से 3 किमी दूर बोहरड़ा गांव के समीप स्थित लिगेसी वेस्ट डंप साइट से कचरे का निस्तारण कार्य शुरू कराया. यहां हाईटेक मशीनों से सूखा, गीला और पॉलीथिनयुक्त वेस्टेज को अलग-अलग कराकर खाद तैयार कराया. यहां करीब 11 एकड़ भूमि पर 40 वर्षों से कचरा जमा हो गया था. इससे जमीन के नीचे गड्ढे में 10 मीटर और ऊपरी हिस्से में करीब 5 मीटर का पहाड़नुमा ढेर लग गया.
2 लाख मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण जारी
इसके बाद नगर निगम ने 2 लाख मीट्रिक टन कचरे को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण का काम शुरू किया. नगर निगम का दावा है कि 90 प्रतिशत कचरा निस्तारण का कार्य पूरा हो चुका है. इस दौरान लिगेसी वेस्ट डंपिंग साइट पर जमा कचरे की मात्रा का जीआईएस तकनीक के माध्यम से आकलन किया गया. यहां करीब 1.97 लाख मीट्रिक टन पुराना कचरा जमा है. इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 10.82 करोड़ रुपये है.
कचरा निस्तारण 90 फीसदी पूरा होने का दावा
बुधवार को विधायक अर्चना चिटनिस ने पार्षदों, जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों सहित नगर निगम के अधिकारियों के साथ डंपिंग साइट का बारीकी से निरीक्षण किया. उन्होंने कार्यों की प्रक्रिया और गति का जायजा लिया. इस मौके पर विधायक अर्चना चिटनिस ने कहा "शेष कार्य को तय समय-सीमा में पूरा किया जाएगा. स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत इस परियोजना का संचालन किया जा रहा है. इसमें करीब 90 फीसदी कार्य हुआ है, इस कार्य को पूरा करने के बाद न केवल शहर की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूती मिलेगी. कचरा निस्तारण से शहर की स्वच्छता व्यवस्था बेहतर होगी."
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मनावर सीमेंट फैक्ट्री भेजेंगे कचरा
विधायक अर्चना चिटनिस ने अधिकारियों और कर्मचारियों से कचरे की बायोमाइनिंग प्रक्रिया, कचरे के पृथक्करण और उससे प्राप्त सामग्रियों के निस्तारण की जानकारी जुटाई. अफसरों ने बताया कि कचरे में से प्लास्टिक को निकालकर धार जिले के मनावर स्थित सीमेंट फैक्ट्री में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए भेजा जा रहा है. वहीं, प्रसंस्करण से प्राप्त कंपोस्ट का उपयोग किसानों के लिए व अक्रिय सामग्री (इनर्ट) का उपयोग भराव कार्यों में किया जा रहा है.