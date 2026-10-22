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मां की साड़ी का झूला बच्चे के लिए बना काल, हमेशा के लिए हो गया जुदा

बुरहानपुर में घर में खेलते समय हुआ बड़ा हादसा ( ETV Bharat )

बुरहानपुर: कोतवाली थाना क्षेत्र के न्यामतपुरा में 9 वर्षीय मासूम बालक की मौत का मामला सामने आया है. यहां खेलते-खेलते मासूम साड़ी के फंदे में फंस गया, इस हादसे में मासूम की दर्दनाक मौत हो गई. पुलिस के अनुसार बालक घर में खेल रहा था. घर में साड़ी का झूला बना हुआ था, खेलते समय अचानक उसका गला साड़ी के फंदे में फंस गया, जिससे उसे फांसी लग गई. परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक बालक ने दम तोड़ दिया. यहां डॉक्टर ने मासूम को मृत घोषित कर दिया. इस हादसे के बाद मासूम के परिवार में मातम पसर गया है. पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है.

माता पिता नौकरी पर गये थे, बच्चा झूले में खेलते-खेलते हादसे का शिकार हो गया