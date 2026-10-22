मां की साड़ी का झूला बच्चे के लिए बना काल, हमेशा के लिए हो गया जुदा
बुरहानपुर में घर में खेलते समय हुआ बड़ा हादसा, साड़ी से बने फंदे में फंसा 9 साल का मासूम, हुई मौत. रिपोर्ट सोनू सोहले.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 3:54 PM IST
बुरहानपुर: कोतवाली थाना क्षेत्र के न्यामतपुरा में 9 वर्षीय मासूम बालक की मौत का मामला सामने आया है. यहां खेलते-खेलते मासूम साड़ी के फंदे में फंस गया, इस हादसे में मासूम की दर्दनाक मौत हो गई. पुलिस के अनुसार बालक घर में खेल रहा था. घर में साड़ी का झूला बना हुआ था, खेलते समय अचानक उसका गला साड़ी के फंदे में फंस गया, जिससे उसे फांसी लग गई. परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक बालक ने दम तोड़ दिया. यहां डॉक्टर ने मासूम को मृत घोषित कर दिया. इस हादसे के बाद मासूम के परिवार में मातम पसर गया है. पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है.
माता पिता नौकरी पर गये थे, बच्चा झूले में खेलते-खेलते हादसे का शिकार हो गया
बता दें कि न्यामतपुरा स्थित एक मकान में पति पत्नी अपने 3 नाबालिग बच्चों के साथ रहते हैं. दंपती और बच्चों की मौसी भी नौकरी करती है. तीनों लोग घर पर बच्चे को छोड़कर नौकरी पर गए थे. इस दौरान एक 9 वर्षीय नाबालिग बालक साड़ी से बने झूले में खेलते-खेलते हादसे का शिकार हो गया. जब परिजन घर पहुंचे तो उन्हें नाबालिग मासूम साड़ी के झूले में फंसा मिला, इसके बाद परिजन तुरंत बच्चे को जिला अस्पताल लेकर पहुंच गए. दुःखद बात यह है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही मासूम ने दम तोड़ दिया.
प्रथम दृष्टया हादसे की वजह साड़ी से बना झूला: पुलिस
इस हादसे की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी गई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की, गुरुवार को मासूम के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया. इस हादसे के बाद परिजनों में मातम पसर गया, परिजनों का रो-रोकर हाल बुरा हाल है. इस पूरे मामले में मर्ग कायम किया गया है, साथ ही जांच चल रही है. पुलिस जांच में प्रथम दृष्टया हादसे की वजह साड़ी से बने झूले से मौत होना बताया जा रहा है.
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नगर पुलिस अधीक्षक विनोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि "न्यामतपुरा क्षेत्र में एक मकान में नौकरीपेशा दंपती अपने 3 नाबालिग बच्चों के साथ रहते हैं, उनके साथ बच्चों की मौसी भी रहती हैं, बच्चे के माता पिता और मौसी नौकरी पर गए थे, इस दौरान मासूम घर पर ही रह गया, वह खेलते खेलते झूले में उलझ गया, इससे उसको फांसी लग गई, इस हादसे में बच्चे की मौत हुई है. शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है, इस मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है."