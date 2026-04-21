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गांव में चोरी छिपे होने जा रही थी बच्ची की शादी, तभी पहुंचा प्रशासन का उड़न दस्ता

गांव में चोरी छिपे होने जा रही थी बच्चों की शादी, तभी पहुंचा प्रशासन का उड़न दस्ता ( Etv Bharat )

महिला बाल विकास विभाग के मुताबिक उड़न दस्ता खकनार में एक बाल विवाह की भनक लगी थी. सूचना मिलते ही यह टीम विवाह स्थल पहुंच गई. यहां बालिका के जन्म संबधी और आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेजों की बारीकी से जांच पड़ताल की गई. जांच में बालिका की उम्र कम पाई गई. इसके बाद पंचो की मौजूदगी में पंचनामा बनाया गया और टीम ने तुरंत बालिका का विवाह रुकवा दिया. इस दौरान परिजनों को समझाइश दी गई, उन्हें बाल विवाह के दुष्परिणाम और कानूनी कार्रवाई की जानकारी दी गई, परिजनों से कहा कि बाल विवाह कानूनन अपराध है, इतना ही नहीं यह प्रथा बालिकाओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाती है.

बुरहानपुर : जिले के खकनार थाना क्षेत्र के एक गांव में तब हड़कंप मच गया, जब एक शादी में महिला एवं बाल विकास विभाग और जिला विधिक सहायता प्राधिकरण और बाल कल्याण समिति की टीम पहुंच गई. टीम ने जैसे ही वर-वधु के उम्र संबंधी दस्तावेज जांचे तो बता चला कि वधु नाबालिग थी. टीम ने बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत नाबालिग का बाल विवाह होने से पहले रोक दिया. बुरहानपुर में बाल विवाह पर अंकुश लगाने के मकसद से जिला प्रशासन ने संयुक्त टीम का गठन किया है, इसी कड़ी में सोमवार को खकनार गांव में उड़न दस्ता पहुंचा.

18 साल से कम उम्र की थी दुल्हन

जिला विधिक प्राधिकरण, बाल कल्याण समिति और महिला बाल विकास की टीम ने खकनार में नाबालिग दुल्हन के परिजनों को विवाह की सही और सटीक जानकारी उपलब्ध कराई, अधिकारियों ने बताया कि विवाह के समय बालिका की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होना बेहद जरूरी है. इससे कम उम्र में शादी करना बाल विवाह की श्रेणी में आता है, इसके लिए सरकार ने कड़े कानून बनाए हैं. प्रशासन की संयुक्त टीम ने दूल्हे और दुल्हन के परिजनों को समझाइश देकर बाल विवाह रोक दिया है, अधिकारियों के मुताबिक बाल विवाह कानून अपराध है, बाल विवाह करने से बचें, यदि आपके आसपास कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिलती है तो संबंधित अधिकारियों से तुरंत शिकायत दर्ज कराएं.

सीहोर में भी बाल विवाह रुकवाने पहुंची टीमें (Etv Bharat)

बाल विवाह कानून अपराध

बाल कल्याण समिति अध्यक्ष विजया सिंह चौहान ने बताया, '' बाल विवाह कानून अपराध की श्रेणी में आता है. इसका खामियाजा नाबालिग बालिकाओं को भुगतना पड़ता है. कम उम्र में विवाह से बालिकाओं की शिक्षा प्रभावित होती है, इसके अलावा उनकी ग्रोथ भी थम जाती है. बाल विवाह से कई प्रकार के नुकसान उठाने पड़ते हैं.'' महिला बाल विकास की खकनार परियोजना अधिकारी (प्रभारी ) मंदा मोरे ने बताया, '' खकनार क्षेत्र में उड़न दस्ता निरीक्षण और जांच के लिए पहुंचा था, इस दौरान हमें एक बाल विवाह की सूचना मिली. संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर बाल विवाह रुकवा दिया, पंचनामा बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया है, इसके अलावा परिजनों को समझाइश दी गई है.''

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बाल विवाह रुकवाने गई संयुक्त टीम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अनुपमा मुजाल्दा, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष विजया सिंह चौहान, महिला बाल विकास की खकनार परियोजना अधिकारी (प्रभारी ) मंदा मोरे सहित सामाजिक कार्यकर्ता फौजिया सोडावाला सहित खकनार थाना पुलिस ने अहम भूमिका निभाई. ''

सीहोर में भी रुकवाया गया बाल विवाह

जिले में बाल विवाह के खिलाफ प्रशासन की सक्रियता एक बार फिर असरदार साबित हुई. कंट्रोल रूम से मिली सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम धनखेड़ी में एक नाबालिग किशोर का विवाह रुकवा दिया गया.

कलेक्टर श्री बालगुरू के. के निर्देशन में चल रही निगरानी व्यवस्था के तहत जैसे ही बाल विवाह की सूचना मिली, महिला व बाल विकास विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम तुरंत मौके पर पहुंची.

सीहोर में परिजनों को समझाइश देती प्रशासन की टीम (Etv Bharat)

जांच में सामने आया कि जिस किशोर का विवाह कराया जा रहा था, उसकी उम्र महज 17 वर्ष 6 माह है, जो कानूनन विवाह योग्य नहीं है. जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री ज्ञानेश खरे ने बताया, '' सूचना मिलते ही महिला व बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक गुलनाज जहां, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सीमा वर्मा, पंचायत सचिव भारत गुर, मंडी थाना पुलिस व एनजीओ प्रतिनिधि सुमित गौर की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई की.''