बुरहानपुर में चिकनगुनिया का कहर, अब तक 5 मामलों की पुष्टि, गांव में पसरी गंदगी

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, गंदगी और लंबे समय तक एक ही जगह स्टोर पानी में मच्छर तेजी से पनपते हैं. जिससे स्थानीय लोग बीमारी के शिकार हो रहे हैं. जब कई लोगों की ब्लड रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया. आनन-फानन में सीएमएचओ डॉ. आरके वर्मा टांडा गांव पहुंचे और जायजा लिया. इस दौरान अधिकारियों ने गांव में स्वच्छता का गंभीर अभाव पाया.

बुरहानपुर: जिला मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर दूर स्थित मालवीर पंचायत के टांडा गांव में चिकनगुनिया ने दस्तक दे दी है. यहां 50 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए थे, जिसमें से 3 लोगों की ब्लड रिपोर्ट चिकनगुनिया पॉजिटिव आई है. रिपोर्ट आने के बाद 2 और नए मरीज सामने आए हैं. हालांकि इलाज के बाद धीरे-धीरे उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है, अब भी 20 से ज्यादा लोग बीमार हैं. लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है, स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि बीमारी फैलने की वजह पंचायत की चरमराई साफ-सफाई व्यवस्था है.

फिलहाल स्वास्थ्य विभाग गांव में दवाइयों का वितरण, फॉगिंग और जन जागरूकता अभियान चला रहा है. साथ ही ग्रामीणों की ट्रेवल्स हिस्ट्री भी जुटाई जा रही है. लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. गांव में लोगों की जांच के लिए एएनएम की ड्यूटी लगाई है, इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं द्वारा मरीजों के रिकॉर्ड दर्ज किए जा रहे हैं और गांव में पैनी निगाह रखी जा रही है.

सरपंच और पंचायत सचिव पर लगे गंभीर आरोप

ग्रामीण अक्ली बाई ने बताया कि "ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव से कई बार सफाई की मांग की, लेकिन पंचायत की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई. जिसके चलते गांव में गंदगी बढ़ती गई और जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण बीमारी फैल गई. गांव में लोग तेजी से बीमार पड़ गए हैं. पानी की टंकी की कई सालों से साफ नहीं हुई है. ग्रामीण उसी टंकी का पानी पीने को विवश हैं.

गांव में पहुंच रहा गंदा पानी

ग्रामीण गणेश बाबू ने बताया कि "साफ-सफाई के लिए लगातार ग्राम पंचायत में गुहार लगाई, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा लापरवाही बरती गई. इससे बीमारी के हालात बने हैं. गांव के लोग खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं. पीने का पानी गंदा आता है, इससे बीमारी फैल रही हैं."

गंदगी से परेशान ग्रामीण

एक अन्य स्थानीय निवासी सोनाली ने बताया कि "गांव में बड़े-बड़े कचरे के ढेर पड़े रहते हैं, इससे गंदगी फैलती है. कई दिनों से साफ-सफाई नहीं कराई गई है. जब स्थानीय निवासी तेजी से बीमार पड़ने लगे तो पंचायत ने साफ-सफाई शुरू कराई है. समय रहते साफ-सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया इसी का नतीजा है कि गांव में 50 लोग बीमार चल रहे हैं."

सीएमएचओ डॉ. आरके वर्मा ने बताया कि "टांडा गांव में साफ-सफाई का अभाव मिला है, नालियों की निकासी नहीं है. स्थानीय लोगों द्वारा प्लास्टिक की टंकियों में पानी स्टोर किया जाता है. जिसे अधिक समय तक इस्तेमाल करते हैं. स्टोर पानी में एडीज का लार्वा पनप रहा है. लोगों को जन जागरूकता के माध्यम से 7 दिन से अधिक पानी एकत्रित न करने की सलाह दी गई. मच्छरों से बचाव हेतु फूल आस्तिन के कपड़े पहनने और मच्छरदानी उपयोग की सलाह दी है."