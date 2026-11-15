बुरहानपुर में ताप्ती नदी के राजघाट पर छठ महापर्व की धूम, डूबते सूर्य को अर्ध्य देकर विशेष पूजा अर्चना
बुरहानपुर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मनाया छठ महापर्व. भक्तों ने छठ मईया से की खुशहाली और अमन चैन की कामना. रिपोर्ट-सोनू सोहले
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 10:36 PM IST
बुरहानपुर: छठ महापर्व की धूम बुरहानपुर की ताप्ती नदी के घाट पर देखने को मिली. यहां राजघाट पर रविवार को छठ महापर्व पर विशेष पूजा अर्चना की गई. मूल रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले परिवारों ने डूबते सूरज को अर्ध्य देकर विशेष पूजा अर्चना की.
डूबते सूरज को अर्ध्य देकर विशेष पूजा अर्चना
राजघाट पर 300 से ज्यादा भक्तों ने छठ महापर्व मनाया. बड़ी संख्या में श्रद्दालु फलों से भरी टोकरियां लेकर नदी पर पहुंचे. यहां सभी प्रकार ने छठ मईया से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की कामना की. डूबते सूरज को अर्ध्य देकर विशेष पूजा अर्चना की गई. साउंड सिस्टम पर छठ मईया के गीत बजाए गए. इस दौरान विधि विधान से छठ माता की आराधना की. इससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया. श्रद्धालुओं ने ताप्ती नदी में दीपदान किया.
'छठ माता की महिमा अपरंपार'
श्रद्धालु भूपेंद्र सिंह और रिंकू सिंह ने बताया, "उत्तर भारतीय लोग छठ महापर्व मनाते हैं. यह 3 दिनों तक चलता है. बुरहानपुर में भी छठ पूजा का महत्व बढ़ा है. यहां बिहार और यूपी के 200 से ज्यादा परिवार रहते हैं. स्थानीय समाज के लोगों ने भी छठ पूजा में सहयोग दिया. कई समाज अब छठ महापर्व मनाने लगे हैं. छठ मईया में हमारी आस्था है. छठ माता की महिमा अपरंपार है. सोमवार को सुबह उगते सूरज को अर्ध्य के साथ छठ महापर्व का समापन होगा."
- दीपावली पर रेलवे का तोहफा, दक्षिण भारत से दिल्ली तक चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, इटारसी और भोपाल से भी कनेक्टिविटी
छठ मईया से खुशहाली और अमन चैन की कामना की
बुरहानपुर महाराष्ट्र का सीमावर्ती इलाका है, यहां महाराष्ट्रीयन, निमाड़ी, गुजराती, राजस्थानी सहित सभी त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं. रविवार को उत्तर प्रदेश, बिहार का छठ महापर्व की अलग ही रौनक देखने को मिली. ताप्ती नदी के तट पर पूरे विधि विधान से छठ की विशेष पूजा अर्चना की गई. भक्तों ने छठ मईया से परिवार के साथ देश दुनिया में खुशहाली और अमन चैन की कामना की. बड़ी संख्या में भक्तों ने सभी प्रकार के फलों का भोग लगाया.
राजघाट पर तैनात रही एसडीईआरएफ की टीम
एसडीईआरएफ के कमांडो शिवप्रसाद उइके ने बताया, "3 दिवसीय महापर्व में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस जवानों की तैनाती की गई. राजघाट पर छठ पूजा में एसडीईआरएफ टीम पूरी मुस्तैदी से तैनात रही. राजघाट पर लाइफ बोट, लाइफ जैकेट की व्यवस्था की गई थी. पूजा के दौरान बोट से नदी में पेट्रोलिंग होती रही.