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बुरहानपुर में ताप्ती नदी के राजघाट पर छठ महापर्व की धूम, डूबते सूर्य को अर्ध्य देकर विशेष पूजा अर्चना

बुरहानपुर में ताप्ती नदी के राजघाट पर छठ महापर्व की धूम ( ETV Bharat )

बुरहानपुर: छठ महापर्व की धूम बुरहानपुर की ताप्ती नदी के घाट पर देखने को मिली. यहां राजघाट पर रविवार को छठ महापर्व पर विशेष पूजा अर्चना की गई. मूल रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले परिवारों ने डूबते सूरज को अर्ध्य देकर विशेष पूजा अर्चना की.

डूबते सूरज को अर्ध्य देकर विशेष पूजा अर्चना राजघाट पर 300 से ज्यादा भक्तों ने छठ महापर्व मनाया. बड़ी संख्या में श्रद्दालु फलों से भरी टोकरियां लेकर नदी पर पहुंचे. यहां सभी प्रकार ने छठ मईया से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की कामना की. डूबते सूरज को अर्ध्य देकर विशेष पूजा अर्चना की गई. साउंड सिस्टम पर छठ मईया के गीत बजाए गए. इस दौरान विधि विधान से छठ माता की आराधना की. इससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया. श्रद्धालुओं ने ताप्ती नदी में दीपदान किया.