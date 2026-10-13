चालकी माता का अनोखा दरबार, यहां उतरता है जहरीले सांप का जहर, उमड़ा सैलाब

चालकी माता का अनोखा दरबार, यहां उतरता है जहरीले सांप का जहर, उमड़ा सैलाब
नवरात्रि में बुरहानपुर में अस्थायी रूप से विराजित हैं चालकी माता, गोसाई समाज की कुल देवी, दूर-दूर से आते हैं लोग. सोनू सोहले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 3:23 PM IST
बुरहानपुर: शहरी क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्र में भी शारदीय नवरात्रि की धूम है. मां नवदुर्गा के सार्वजनिक पंडालों से लेकर दरबारों में रौनक देखने को मिल रही है. वहीं जिला मुख्यालय से 18 किमी दूर ग्राम पंचायत मालवीर के गोसाई टांडा से शारदीय नवरात्री की अनोखी तस्वीर सामने आई है. यहां आस्था और अटूट विश्वास का संगम देखने को मिला. दरअसल, इस गांव में गोसाई समाज की कुल देवी चालकी माता की मूर्ति स्थापित की गई है, यह मंदिर करीब 30 वर्ष पुराना बताया जा रहा है, लेकिन नवरात्री में मंदिर से मां चालकी माता की मूर्ति निकाली जाती है.
मां की मूर्ति को अस्थाई रूप से करते हैं विराजित
खास बात यह है कि मां चालकी देवी का मंदिर गोसाई समाज के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है. स्थानीय लोग बताते हैं कि कई पीढ़ियों से यह परंपरा चली आ रही है, उनका कहना है पूरे साल में 9 दिनों के लिए माता रानी का स्थान परिवर्तन किया जाता है. इस दौरान मां की मूर्ति को एक मकान में अस्थाई रूप से विराजित कराते हैं, इस मंदिर में मध्य प्रदेश, गुजरात सहित आसपास के गांवों से भक्त दर्शन के लिए आते हैं.
वह मां चालकी देवी से सुख समृद्धि सहित जटिल बीमारियों के निजात की कामना करते है. इस बार इंदौर, सनावद, खंडवा और गुजरात के कई जिलों से भक्त मनोकामनाएं लेकर पहुंचे है, वह खाद्य सामग्री साथ लेकर आते हैं, ताकि मंदिर के पास टेंट में ठहरकर स्वस्थ्य होकर वापस लौट सकें.
सांप का जहर उतारते हैं
ऐसी किवदंती है कि पुजारी सुखराम के दादा के सपने में माताजी ने दर्शन दिए, इस स्थान पर मंदिर बनाने की बात कही. गांव वालों ने मंदिर बनाया. यहां चालकी माता की मूर्ति स्थापित की गई. पुजारी सुखराम के मुताबिक "इस मंदिर में निशुल्क रूप से सर्प दंश का जहर उतारते हैं, उनका दावा है कि सांप के काटने के बाद कई लोगों ने यहां से इलाज कराया. मंदिर में मन्नत मांगने से शरीर से सांप का जहर निकलता है. साथ ही शारीरिक बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है. यह सिद्ध स्थान है.
25 से ज्यादा परिवार सामान लेकर पहुंचा
इस नवरात्री में कई परिवार पूजन अर्चना और दर्शन के लिए आए हैं. पुजारी बताते हैं कि मन्नत पूरी होने के बाद कई भक्त नारियल का तोरण या बकरा छोड़ते है, दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ा है. यही वजह है कि मन्नत उतारने खंडवा और सनावद से गोसाई समाज के 25 से ज्यादा परिवार सोने के लिए बिस्तर और भोजन सामग्री लेकर पहुंचे हैं, अधिकांश परिवार पूरे 9 दिन रुककर स्वस्थ्य होकर लौटते है."
मंदिर के पास कचरे का अंबार
दूसरी तरफ मालवीर टांडा में जगह-जगह गंदगी का अंबार लगा है. मंदिर के पास कचरा बिखरा पड़ा है. इससे बदबू फैल गई है. भक्तों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. मंदिर के पास ठहरना भी दुश्वार हो गया है. अब ग्रामीणों ने सरपंच भूरसिंह, सचिव राजू ठाकरे पर लापरवाही का आरोप लगाया है. इस पूरे मामले में सरपंच भूरसिंह ने गोलमोल जवाब दिया, उनका कहना है कि "ग्रामीण मवेशी का गोबर खाद मंदिर के पास फेंकते है, इससे गंदगी का अंबार लगता है, ग्राम पंचायत द्वारा कई बार साफ-सफाई कराई, लेकिन हालात जस की तस बन जाते है, ग्रामीणों के आरोप निराधार है."
- पंवार राजवंश की कुलदेवी हैं कालिका देवी, मंदिर पर श्रद्धालु बनाते हैं उल्टा स्वास्तिक, जानिए वजह
- मशहूर है मुरैना का ऐंती पर्वत, यहां आने के लिए लगती है लाइन, पहाड़ी से जुड़ी शनिदेव, हनुमान और लंका की कहानी
सनावद निवासी भक्त देवेंद्र गिरी ने बताया कि "मालवीर टांडा में चालकी माता का मंदिर स्थित है. इस पवित्र मंदिर में हर मन्नत पूरी होती है. बीते दिनों मेरे बेटे को झटके महसूस हुए थे, मैंने माताजी से मन्नत मांगी, माता के आशीर्वाद से मेरा बेटा स्वस्थ हो गया." पुजारी सुखराम का कहना है कि ये "मंदिर गोसाई समाज के लोगों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है. यहां भक्तों की मन्नतें पूरी होती है. यदि किसी को सांप काटता है तो इस मंदिर में पहुंचते हैं, दर्शन और मन्नत मात्र से जहरीले से जहरीले सांप के जहर से राहत मिल जाती है."