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चालकी माता का अनोखा दरबार, यहां उतरता है जहरीले सांप का जहर, उमड़ा सैलाब

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बुरहानपुर: शहरी क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्र में भी शारदीय नवरात्रि की धूम है. मां नवदुर्गा के सार्वजनिक पंडालों से लेकर दरबारों में रौनक देखने को मिल रही है. वहीं जिला मुख्यालय से 18 किमी दूर ग्राम पंचायत मालवीर के गोसाई टांडा से शारदीय नवरात्री की अनोखी तस्वीर सामने आई है. यहां आस्था और अटूट विश्वास का संगम देखने को मिला. दरअसल, इस गांव में गोसाई समाज की कुल देवी चालकी माता की मूर्ति स्थापित की गई है, यह मंदिर करीब 30 वर्ष पुराना बताया जा रहा है, लेकिन नवरात्री में मंदिर से मां चालकी माता की मूर्ति निकाली जाती है.

मां की मूर्ति को अस्थाई रूप से करते हैं विराजित