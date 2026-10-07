बुरहानपुर की स्कूल प्रिंसिपल मैडम ने बच्चों से मांगा अनूठा बर्थडे गिफ्ट, प्लास्टिक पर कराया प्रण
बुरहानपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान, स्कूली बच्चों को बनाया ब्रांड एंबेसडर, निजी स्कूल संचालिका ने जन्मदिन पर दिलाई शपथ. रिपोर्ट सोनू सोहले
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 1:32 PM IST|
Updated : October 7, 2026 at 2:31 PM IST
बुरहानपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील की है. इस अपील का अब धरातल पर असर देखने को मिल रहा है. इसकी ताजी बानगी बुरहानपुर में देखने को मिली. निजी स्कूल संचालिक नम्रता पटेल ने सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने की मुहिम में योगदान दिया, उन्होंने अपने जन्मदिन पर छात्र-छात्राओं से अनोखा तोहफा मांगा. स्कूल में स्टूडेंट्स को सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग नहीं किए जाने का शपथ दिलाई गई. खास बात यह है कि बच्चों से नम्रता ने सिंगल यूज्ड प्लास्टिक बंद करने का संकल्प पत्र भी भरवाया. साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्परिणामों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी.
स्कूली बच्चों को बनाया एंबेसडर
देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आव्हान के बाद जनप्रतिनिधियों ने भी सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया. इसी कड़ी में क्षेत्रीय विधायक अर्चना चिटनिस, जिला प्रशासन सहित नगर निगम इस मुहिम पर काम कर रहा है. हाल ही में जिला प्रशासन ने एक कार्यशाला आयोजित की, इस दौरान स्कूली बच्चों को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाने की दिशा में भी कदम उठाया गया है. जिला प्रशासन ने तीन लोगों की एक टीम बनाई है, इस टीम में एक प्रशासनिक अधिकारी सहित दो अन्य व्यक्तियों को शामिल किया गया है, जो समाज सेवी या जनप्रतिनिधि भी हो सकते हैं.
बच्चों से भरवाए गए संकल्प पत्र
इस मुहिम का असर निजी क्षेत्र में भी देखने को मिला, मंगलवार को एक निजी स्कूल संचालिका ने मुहिम में सहभागिता निभाई. इस दौरान बुरहानपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष दुर्गेश शर्मा, रेड क्रॉस समिति अध्यक्ष सुमित बोरले सहित जिला खाद्य अधिकारी अर्चना नागपुरे ने स्कूली बच्चों को एक संकल्प पत्र दिया. जिसमें उन्हें लक्ष्य दिया गया कि वह दो दिन के भीतर 11-11 लोगों से यह संकल्प पत्र भरवाएंगे, इससे लोगों जागरूकता आएगी. बुरहानपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष दुर्गेश शर्मा ने बताया कि "आने वाले भविष्य को सबसे बड़ा खतरा प्लास्टिक है, जिसे हम नष्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसका उपयोग बंद करना ही एकमात्र उपाय है."
- प्लास्टिक को 'न', यह राखियां भाई की कलाई से उतरकर बनेगी घर का डेकोरेशन, बंपर बिक्री
- बुरहानपुर मंडी प्रशासन का एक्शन प्लान, केला खेतों में पॉलीथिन और फोम फेंकने वालों की खैर नहीं
निजी स्कूल संचालिका नम्रता पटेल और रेडक्रॉस अध्यक्ष सुमित बोरल ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया, उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्परिणाम बताए, उन्हें प्लास्टिक का उपयोग न करने की सलाह दी.