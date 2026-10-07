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बुरहानपुर की स्कूल प्रिंसिपल मैडम ने बच्चों से मांगा अनूठा बर्थडे गिफ्ट, प्लास्टिक पर कराया प्रण

बुरहानपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक को नो ( ETV Bharat )

बुरहानपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील की है. इस अपील का अब धरातल पर असर देखने को मिल रहा है. इसकी ताजी बानगी बुरहानपुर में देखने को मिली. निजी स्कूल संचालिक नम्रता पटेल ने सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने की मुहिम में योगदान दिया, उन्होंने अपने जन्मदिन पर छात्र-छात्राओं से अनोखा तोहफा मांगा. स्कूल में स्टूडेंट्स को सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग नहीं किए जाने का शपथ दिलाई गई. खास बात यह है कि बच्चों से नम्रता ने सिंगल यूज्ड प्लास्टिक बंद करने का संकल्प पत्र भी भरवाया. साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्परिणामों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी.