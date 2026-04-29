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बुरहानपुर में विवाह की रस्में छोड़ दूल्हा-दुल्हन भागे, पहले निभाई ये नैतिक जिम्मेदारी

बुरहानपुर में वैवाहिक बंधन में बंधने से पहले दूल्हा-दुल्हन ने ऑनलाइन सबमिट की स्व-गणना की जानकारी, नवदंपत्ति की जमकर हो रही है सराहना.

BURHANPUR COUPLE SELF ENUMERATION
विवाह की रस्में छोड़ दूल्हा दुल्हन बने स्वगणना का हिस्सा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 5:48 PM IST

2 Min Read
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बुरहानपुर: महाजनापेठ क्षेत्र से एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है. यहां दूल्हा दुल्हन ने विवाह के पवित्र बंधन में बंधने से पहले नैतिक जिम्मेदारी निभाई और दोनों ने शादी की रस्मों के बीच स्व-गणना में हिस्सा लिया. उन्होंने अपने मोबाइल से स्व-गणना की ऑफिसियल वेबसाइट पर ऑनलाइन जानकारी फिलअप की है. जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से स्व-गणना में शत-प्रतिशत भाग लेने की अपील की है.

दूल्हे-दुल्हन ने ऑनलाइन सबमिट की स्व-गणना

मंगलवार को महाजनापेठ वार्ड के बीजेपी पार्षद भरत उर्फ राजा इंगले स्व-गणना की जानकारी देने पहुंचे थे. वह डोर-टू-डोर जाकर लोगों को स्व-गणना के लिए जागरूक करने में जुट गए हैं. इस दौरान उन्होंने एक विवाह समारोह में शिरकत की. इस दौरान पार्षद ने दूल्हे सौरभ वाणी को स्व-गणना की जानकारी उपलब्ध कराई. इसके बाद दूल्हा-दुल्हन ने विवाह की रस्में पूरे करने से पहले स्व-गणना की पूरी जानकारी ऑनलाइन सबमिट की है.

BURHANPUR SELF ENUMERATION IN WEDDING
दूल्हा-दुल्हन ने ऑनलाइन सबमिट की स्वगणना की जानकारी (ETV Bharat)

इससे समाज में प्रेरणादायक संदेश पहुंचा है. यह नजारा देख हर किसी ने नवदंपत्ती की जमकर सराहना की है. विवाह समारोह में आए लोगों ने इस खूबसूरत पलों को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है. लोग दूल्हा-दुल्हन की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

'प्रशासन की मदद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी'

दूल्हे सौरभ वाणी ने बताया कि "मेरी पत्नी और मैंने विवाह से पहले अपने मोबाइल से स्व-गणना अभियान में हिस्सा लिया. हमने अपने मोबाइल से जानकारी ऑनलाइन सबमिट की है. अक्सर ऐसे मामलों में सारे काम छोड़ प्रशासन की मदद करना चाहिए. यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, इसे निभाना हमारा कर्तव्य है.

महाजनपेठ क्षेत्र के पार्षद भरत इंगले ने बताया कि "मंगलवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ लोगों को स्व-गणना की जानकारी देने पहुंचे थे. इस दौरान एक विवाह समारोह में दूल्हा-दुल्हन को इसकी जानकारी उपलब्ध कराई. दूल्हा-दुल्हन ने विवाह की रस्मों को छोड़ अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाकर समाज को प्रेरणादायक संदेश दिया है. दोनों ने स्व-गणना की ऑनलाइन जानकारी सबमिट की है."

क्या है स्व-गणना

स्व-गणना, जनगणना 2027 की एक वेब-आधारित सुविधा है. जिसके द्वारा नागरिक घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से अपनी और अपने परिवार की जानकारी se.census.gov.in पोर्टल पर स्वयं दर्ज कर सकते हैं.

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