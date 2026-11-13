गांव में एक भी मुस्लिम नहीं, सारे हिंदू परिवार पूरी शिद्दत से करते हैं दरगाह पर सालाना उर्स
बुरहानपुर के बोदरली गांव स्थित हजरत सैयद बोदलशाह वली बाबा की दरगाह पर सालाना शुरू. महाराष्ट्र के जायरीन भी पहुंचे. सोनू सोहले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 1:36 PM IST
बुरहानपुर : बुरहानपुर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर बोदरली गांव में कई पीढ़ियों से हिंदू परिवार हजरत सैयद बोदलशाह वली बाबा की प्रसिद्ध दरगाह पर सालाना उर्स, संदल करते हैं. खास बात यह है कि यहां एक भी मुस्लिम परिवार निवास नहीं करता. सारे हिंदू परिवारों द्वारा पूरी रीतिरीवाज से उर्स का आयोजन किया जाता है. गुरुवार को हिंदू समाज के रमेश पाटिल के घर ढ़ोल-ताशों की धुन पर उर्स निकाला गया. उर्स में हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के लोगों ने शिरकत की.
उर्स में घोड़े और ढोल-ताशे शामिल
धूमधाम से पूरे गांव में घूमकर उर्स निकाला गया. यहां घोड़ा, ढोल-ताशे के साथ आतिशबाजी की गई. हिंदू समाज के लोग हाथों में चादर थामकर दरगाह पहुंचे. दरगाह पर सभी रस्में निभाई गईं. फूल और इत्र के साथ चादर मजार पर चढ़ाई गई. इस दौरान सूफ़ी संतों ने फातिहा और कुरआन ख्वानी पढ़ी. दरगाह को चिरागों, मोमबत्तियों और बिजली की रोशनी से सजाया. इससे दरगाह रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठी. उर्स में आसपास के गांवों सहित महाराष्ट्र के जायरीन पहुंचे. सभी ने पवित्र दरगाह पर माथा टेककर अमन चैन और आपसी भाईचारे की दुआएं मांगी. महाराष्ट्र से आए युवाओं ने हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल की.
जियारत की सारी जिम्मेदारी हिंदू परिवार के जिम्मे
दरगाह पर जियारत, देखरेख सहित सालाना संदल और उर्स की जिम्मेदारी हिंदू परिवार बखूबी निभाते आ रहे हैं. हिंदू परिवारों के अनुसार इस दरगाह पर उनकी सच्ची श्रद्धा और आस्था जुड़ी है. गांव का नाम भी दरगाह के नाम से ही बोदरली पड़ा है. इस आयोजन में न केवल एक धार्मिक परंपरा, बल्कि आपसी भाईचारे, सद्भाव का सकारात्मक संदेश भी देखने को मिलता है. ग्रामीणों ने इस परंपरा को आज भी जीवंत रखा है. गांव की युवा पीढ़ी अपने पूर्वजों की परंपरा में अहम भूमिका निभा रहे हैं.
दरगाह में कोई मस्लिम मुजावर नहीं
खास बात यह है कि जिस तरह मंदिर में पूजा पाठ की जिम्मेदारी पुजारी निभाते हैं, इसी तरह दरगाह में मुस्लिम परिवार का सदस्य मुजावर की भूमिका निभाते हैं, लेकिन दरगाह पर कोई मुस्लिम मुजावर नहीं, बल्कि हिंदू समाज के रमेश पाटिल मुजावर की भूमिका अदा कर रहे हैं. अमरावती के युवा दीपक ने बताया "पूरे गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है. गांव में एक प्रसिद्ध दरगाह है, मुझे जानकर बेहद खुशी है कि यहां सालाना उर्स, संदल और देखरेख हिंदू परिवार करते हैं. मैं पहली बार इस उर्स में शामिल होने आया हूं."
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हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक बना उर्स
मुजावर रमेश पाटिल बताते हैं "मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिन्दोस्तां हमारा. मैं बचपन से इस दरगाह से जुड़ा हूं. पहले मेरे परिवार द्वारा देखरेख की जाती थी. दशकों से मैं परंपरा निभा रहा हूं. धर्म और मजहब से ऊपर उठकर एक-दूसरे की परंपराओं का सम्मान करना चाहिए." फकीर शेख अनवर मदनी कलंदर ने बताया "बोदरली गांव में हजरत सैयद बोदलशाह वली बाबा की प्रसिद्ध दरगाह स्थित हैं. मैं इस दरगाह पर 11 वर्षों से आ रहा हूं. यहां हिंदू परिवार पूरे रीतिरिवाज से उर्स आयोजित करते हैं. सभी रस्मे बड़े ही शिद्द्त से निभाई जाती हैं."