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गांव में एक भी मुस्लिम नहीं, सारे हिंदू परिवार पूरी शिद्दत से करते हैं दरगाह पर सालाना उर्स

हिंदू परिवार पूरी शिद्दत से करते हैं दरगाह पर सालाना उर्स ( ETV BHARAT )

बुरहानपुर : बुरहानपुर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर बोदरली गांव में कई पीढ़ियों से हिंदू परिवार हजरत सैयद बोदलशाह वली बाबा की प्रसिद्ध दरगाह पर सालाना उर्स, संदल करते हैं. खास बात यह है कि यहां एक भी मुस्लिम परिवार निवास नहीं करता. सारे हिंदू परिवारों द्वारा पूरी रीतिरीवाज से उर्स का आयोजन किया जाता है. गुरुवार को हिंदू समाज के रमेश पाटिल के घर ढ़ोल-ताशों की धुन पर उर्स निकाला गया. उर्स में हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के लोगों ने शिरकत की.

उर्स में घोड़े और ढोल-ताशे शामिल