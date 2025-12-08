ETV Bharat / state

बिजनेसमैन को फंसाने बेकसूर की हत्या, पूर्व आर्मी ट्रेंड पैरा कमांडो ने किया था मर्डर प्लान

बुरहानपुर पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा किया, आरोपी पूर्व ट्रेंड पैरा कमांडो आगरा से गिरफ्तार, आरोपी ने खुद के कत्ल की रची थी साजिश.

BURHANPUR BLIND MURDER CASE SOLVED
बुरहानपुर पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा किया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 9:03 AM IST

Updated : December 8, 2025 at 9:25 AM IST

बुरहानपुर: लालबाग थाना पुलिस को डेढ़ साल पुराने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में बड़ी सफलता मिली है. एसपी देवेंद्र कुमार पाटीदार ने हत्याकांड का पर्दाफाश किया. पुलिस ने यूपी के आगरा से मुख्य आरोपी हुसन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. 25 मई 2024 को विश्व प्रसिद्ध धरोहर कुंडी भंडारा के पास एक अज्ञात व्यक्ति का अधजला शव मिला था, पुलिस को शव की पैंट की जेब से हुसन सिंह का आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज पाए गए थे.

साथी के साथ मिलकर की मजदूर की हत्या
लालबाग पुलिस ने हुसन सिंह के परिजन को सूचित किया था, इसके बाद हुसन के परिजन ने शव की पहचान से हुसन के रूप में करने इनकार कर दिया था. उन्होंने कहा हुसन लंबी कद काठी का है, उसके शरीर पर टैटू बना है. जांच में ऐसे तथ्य सामने जिसने पुलिस को चौंका दिया. जानकारी के मुताबिक, हुसन और उसका साथी गणेश शर्मा पनवेल में साथ में होटल चलाते थे. पुलिस ने साथी गणेश को पूछताछ के लिए बुलाया. पूछताछ में गणेश ने चौंकाने वाला खुलासा किया, गणेश ने पुलिस को बताया, वह और हुसन एक अज्ञात मजदूर को महाराष्ट्र के मनमाड से बहला-फुसलाकर बुरहानपुर लेकर आए थे.

FORMER PARA COMMANDO PLANNED MURDER
बिजनेस मैन को फंसाना चाहता था आरोपी (ETV Bharat)

आगरा से गिरफ्तार हुआ मास्टरमाइंड
उसे पहले जमकर शराब पिलाई, फिर गला घोंटकर हत्या की. शव की पहचान छिपाने के लिए पेट्रोल डालकर जला दिया. बाद में हुसन ने अपने ही दस्तावेज मृतक की जेब में रख दिए ताकि पुलिस को हुसन की हत्या प्रतीत हो सके. लेकिन जांच में पहले गणेश को पुलिस ने पकड़ लिया. अब डेढ़ साल बाद मुख्य आरोपी हुसन सिंह को आगरा से गिरफ्तार किया गया है.

लालबाग थाना पुलिस ने अधजले शव की पहचान कैलाश पिता देवलाल सावले निवासी मुकुंदवाडी, संभाजीनगर के रूप में की है. लालबाग पुलिस मृतक के गांव पहुंची, यहां से मृतक के मां और भाई के ब्लड सैम्पल लिए, फोरेंसिक जांच में मृतक का डीएनए उसकी मां और भाई से मैच हो गया.

पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार पाटीदार ने बताया कि, ''मुख्य आरोपी हुसन सिंह की तलाश में पुलिस डेढ़ साल से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पहुंची, यहां कई बार दबिश दी गई. लंबे अंतराल के बाद पुलिस को मोबाइल नंबर, आईएमईआई, सोशल मीडिया सहित हाईटेक तकनीक के आधार पर उसकी लोकेशन आगरा में मिली. इसके बाद लालबाग पुलिस की टीम ने एटीएस आगरा की मदद से रायमा मंदिर के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.''

आरोपी हुसन सिंह ने पूछताछ में जुर्म कबूल किया है, उसने पुलिस को बताया कि, ''बिजनेसमैन प्रितेश गुप्ता से दुश्मनी के चलते उसे फंसाने की नीयत से यह हत्या की गई थी. वह प्रितेश को झूठे केस में फंसाना चाहता था.'' हुसन सिंह पूर्व में स्पेशल फोर्स की 10 पैरा यूनिट में कार्यरत रहा है. पुलिस के मुताबिक, उसके विरुद्ध मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लूट, हत्या, डकैती और गैंगस्टर एक्ट के गंभीर मामले दर्ज हैं.

