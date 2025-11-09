बीजेपी सांसद का अरुण यादव पर तंज, कांग्रेस में कौन घोड़ा कौन गधा, समझना मुश्किल
मध्य प्रदेश में घोड़ा वाले बयान पर गरमाई सियासत, पूर्व मंत्री अरुण यादव पर बीजेपी सांसद ने कसा तंज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 9, 2025 at 2:52 PM IST
बुरहानपुर: खंडवा के मुंदी में पिछले दिनों कांग्रेस द्वारा दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया था. इस समारोह में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने शिरकत की थी. यहां वह पार्टी के नेताओं को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान मंच से अरुण यादव ने ‘घोड़े’ वाला बयान दिया था. उन्होंने कहा कि हमारी टीम में सिर्फ रेस के घोड़े मिलेंगे, बाकी घोड़े नहीं रखते हम, हम लंबी रेस के घोड़े हैं, इस बयान के बाद अब सियासत तेज हो गई हैं, राजनीतिक गलियारों में घोड़ा बयान चर्चा का विषय बन गया है, बीजेपी नेता इस बयान के बाद कांग्रेस को घेर रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा है.
बीजेपी सांसद का अरुण यादव पर तंज
खंडवा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने अरुण यादव के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है. मीडिया से चर्चा के दौरान तंज कसते हुए कहा कि "कांग्रेस में अब कौन घोड़ा है, कौन गधा है, यह समझना बड़ा मुश्किल है. यह तो कांग्रेस का विषय है. ज्ञात हो कि बुरहानपुर के लोनी गांव में शनिवार को सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल नेपानगर विधायक मंजू राजेंद्र दादू के नेतृत्व में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में पद यात्रा निकाली गई.
इस दौरान बीजेपी सांसद ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव के बयान पर पलटवार किया. इससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है.
अंतिम छोर के व्यक्ति के चेहरे पर चमक लाना, हमारी मंशा
मीडिया से बातचीत में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल बोले- देखिए कांग्रेस में अब कौन घोड़ा है, कौन गधा हैं, ये समझना बड़ा मुश्किल है, वो किस पर दांव लगाएंगे, किसको दौड़ाएंगे, किसको बैठाएंगे, किसको आउट करेंगे, ये उनका विषय है. ये हमारा विषय नहीं है. हम तो निरंतर जनता की सेवा में गरीबों के कल्याण और विकास के लिए हमारी सरकार और हमारी पार्टी काम कर रही है. अंतिम छोर के व्यक्ति के चेहरे पर चमक लाना और खुशी लाना हमारी सरकार की मंशा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में गरीबों की सेवा जुटी है. पीएम मोदी की डबल इंजन की सरकार गरीबों के कल्याण और हर क्षेत्र में योजनाएं बनाने का काम कर रही हैं, हम निरंतर दौड़ रहे है.