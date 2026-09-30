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पास बैठने वाले अच्छे कामों में उलझनें पैदा करते हैं, दर्द छिपा न सके सांसद जी

छलक पड़ा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का दर्द ( ETV Bharat )

बुरहानपुर: खंडवा-बुरहानपुर संसदीय क्षेत्र के बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का बड़ा बयान सामने आया है. दरअसल उन्होंने मंच से एक बयान दिया, इस बयान में वे कहते हैं कि "अच्छे काम करने में बहुत सारी कठिनाई आती है, जबकि बुरे कामों में कोई में कोई कठिनाई नहीं आती, हालांकि उसके परिणाम अच्छे नहीं आते. अक्सर अच्छे कामों में अपने पास बैठने वाले उलझनें पैदा कर देते है." अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.