पास बैठने वाले अच्छे कामों में उलझनें पैदा करते हैं, दर्द छिपा न सके सांसद जी
बुरहानपुर में छलक पड़ा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का दर्द, अच्छे काम में अपने पास बैठने वाले उलझनें पैदा कर देते. रिपोर्ट सोनू सोहले.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 3:35 PM IST
बुरहानपुर: खंडवा-बुरहानपुर संसदीय क्षेत्र के बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का बड़ा बयान सामने आया है. दरअसल उन्होंने मंच से एक बयान दिया, इस बयान में वे कहते हैं कि "अच्छे काम करने में बहुत सारी कठिनाई आती है, जबकि बुरे कामों में कोई में कोई कठिनाई नहीं आती, हालांकि उसके परिणाम अच्छे नहीं आते. अक्सर अच्छे कामों में अपने पास बैठने वाले उलझनें पैदा कर देते है." अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
छलक पड़ा सांसद का दर्द
बुरहानपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में 25 सितंबर को पंडित दिनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा के भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत करने खंडवा-बुरहानपुर संसदीय क्षेत्र के बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने मंच से जनता को संबोधित किया, अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि 20 से 25 साल पहले तत्कालीन महापौर अतुल पटेल ने पंडित दिनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा लगाने का संकल्प लिया था, इस पर सांसद का दर्द छलक पड़ा. सांसद ने कहा कि अच्छे कामों में बहुत सारी उलझनें आती हैं, जबकि बुरे कामों में कोई उलझन नहीं होती, लेकिन बुरे कामों के परिणाम भी अच्छे नहीं होते है, कई बार अपने साथ में उठने-बैठने वाले ही दिक्कत पैदा करते हैं.
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सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने आगे कहा कि करीब 20 साल बाद एक बार फिर पटेल परिवार से माधुरी अतुल पटेल महापौर पद पर काबिज हुई हैं, जनता ने उन्हें चुनाव में जिताया, इसके बाद उन्होंने अतुल पटेल के संकल्प को पूरा करने का बीड़ा उठाया. महापौर माधुरी पटेल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा लगाने की योजना तैयार की. 25 सितंबर को भूमि पूजन किया गया, अब यह कार्य जल्द पूरा किया जाएगा. सांसद के बयान वाला वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर खूब वायरल हो रहा है.