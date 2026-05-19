बुरहानपुर के मनोज माने निभा रहे दोहरी भूमिका, राजनीति के साथ मरीजों के लिए उपलब्ध रहते हैं 24 घंटे
बुरहानपुर में मनोज माने राजनीति और डॉक्टरी दोनों में निभा रहे भूमिका, राजनीति के साथ-साथ मरीजों के लिए 24 घंटे रहते हैं उपलब्ध.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 4:17 PM IST
बुरहानपुर: जैनाबाद गांव में एक शख्सियत ऐसी भी है, जो लंबे समय से दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे है. पिछले 25 सालों से बीयूएमएस डिग्रीधारी डॉक्टर मनोज माने जैनाबाद गांव में क्लिनिक संचालित करते आ रहे हैं. 26 जनवरी 2024 में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने एक साल डॉ मनोज माने को जिलाध्यक्ष बनाया था, इसके बाद उन्हें दूसरी बार 2025 में दोबारा जिलाध्यक्ष बनाया है. वह लगातार 843 दिनों से मानव सेवा और संगठन की दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं. डॉ मनोज माने अपने डॉक्टर पेशे को आजीविका और राजनीती को देश सेवा का जरिया मानते हैं. यही वजह है कि अब डॉ माने क्षेत्र में अपनी अलग ही पहचान रखते है, वह तालमेल बनाकर अपने पेशे और राजनितिक कमान संभालते हैं.
मनोज माने डॉक्टरी और राजनीति दोनों पेशे में आगे
खास बात यह है कि बीजेपी जिला अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है. बावजूद इसके राजनीति की व्यस्तताओं के बीच भी उनका अपने पेशे के प्रति समर्पण लोगों के लिए उदाहरण बन गया है. उन्हें देखकर स्थानीय लोग काफी प्रभावित होते हैं, जिसके चलते क्लिनिक पर सुबह से ही मरीजों से कतारे लग जाती है. इस क्लिनिक में आहूखाना, जैनाबाद, जयसिंहपुरा सहित आसपास के गांव के हजारों लोग इलाज कराने पहुंचते हैं.
उनके मरीज बताते हैं कि भाजपा जिलाध्यक्ष बनने के बाद भी उन्होंने अपने क्लिनिक की जिम्मेदारी नहीं छोड़ी, हालांकि उन्होंने क्लिनिक के समय में बदलाव किया है.
मरीजों के लिए 24 घंटे उपलब्ध
जरूरतमंद मरीजों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है. वह 24 घंटे मरीजों की सेवा में तत्पर रहते हैं. इससे मरीजों को असुविधा नहीं होती, मरीज सुबह से ही इलाज कराते पहुंच जाते है. खास बात यह है कि उनकी बेटी मानसी माने भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है. वह फाइनल ईयर की छात्रा है, डॉ मनोज माने को काम में बिटिया मानसी भी सहयोग करती है.
मेडिकल फील्ड से पूरा परिवार
डॉ मनोज माने की बेटी यूनानी तिब्बिया कॉलेज में फाइनल ईयर की छात्रा है. वहीं बेटा इंदौर से एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पढ़ता है. इसके अलावा उनका भतीजा डॉक्टर पवन माने डेंटिस्ट है, जबकि बड़े भाई डॉ वैध सुभाष माने और वह खुद भी डॉक्टर है. यह परिवार मेडिकल फील्ड से ताल्लुक रखता है. डॉ मनोज माने 25 सालों से जैनबाद गांव में सेवाएं दे रहे हैं.
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डॉ. मनोज माने ने बताया कि "डॉक्टर का पेशा परिवारिक जिम्मेदारी और मानव सेवा का माध्यम है. मैं 2024 से बीजेपी जिलाध्यक्ष हूं, दोहरी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, यही कारण है कि मैं राजनीतिक व्यस्तताओं के बावजूद रोजाना समय निकालकर मरीजों का इलाज करता हूं. सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक सेवा देता हूं. जिलाध्यक्ष के रूप में संगठन की बैठकों, जनसमस्याओं और पार्टी कार्यक्रमों के बीच भी क्लिनिक पहुंचकर लोगों की सेवा करता हूं."
मरीज कपिल राठौर ने बताया कि "अक्सर लोग राजनीती में बड़े ओहदे पर आकर अपने पेशे को भूल जाते हैं, वह राजनीति चमकाने के लिए आरामदायक जीवन बिताते हैं, लेकिन डॉक्टर मनोज माने बेहद सरल और स्वभाव के धनी है, संगठन की बड़ी जिम्मेदारी होने के बावजूद मरीजों की सेवा भी करते हैं.