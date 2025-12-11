ETV Bharat / state

बुरहानपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कराई FIR, विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंचे गुस्साए ग्रामीण

बुरहानपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा ( ETV BHARAT )

मामला 9 दिसंबर का है. सरपंच जया इंगले के पक्ष में गांव के सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर जिला प्रशासन को बीजेपी जिलाध्यक्ष के खिलाफ ज्ञापन सौंपा. ग्रामीणों ने एफआईआर निरस्त करने की मांग की है. इस दौरान बड़ी संख्या में महिला और पुरुषों ने 'एफआईआर निरस्त करो, निरस्त करो' के नारे लगाए. महिलाओं ने कहा कि पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई की है. ग्रामीणों ने बताया "गांव में 3 दिन पहले सीसी रोड का निर्माण किया गया है, रोड अभी गीला हैं, लेकिन बीजेपी जिलाध्यक्ष के ड्राइवर ने दबंगई दिखाते हुए नवनिर्मित रोड से रेत से भरा ट्रैक्टर निकालने की कोशिश की."

सरपंच प्रतिनिधि का आरोप है "बीजेपी जिलाध्यक्ष डॉ. मनोज माने ने उनकी पत्नी महिला और बेटी के साथ गालीगलौज की. जान से मारने की धमकी दी." वहीं, इसके बाद बीजेपी जिलाध्यक्ष मनोज माने की पत्नी की शिकायत के आधार पर शिकारपुरा थाना पुलिस ने सरपंच जया इंगले, सरपंच पति महेंद्र इंगले, देवर राजू इंगले सहित 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है." पुलिस मामले की जांच कर रही है.

बुरहानपुर : जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर शिकारपुरा थाना क्षेत्र के जैनाबाद गांव में बीजेपी जिलाध्यक्ष डॉ.मनोज माने की पत्नी और दलित महिला सरपंच के बीच कहासुनी हो गई. बीजेपी जिलाध्यक्ष डॉ. मनोज माने के ड्राइवर राहुल पाटिल ने निर्माणाधीन सीसी रोड पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, इसके बाद सरपंच प्रतिनिधि ने इस बात का विरोध किया. मामूली कहासुनी विवाद में तब्दील हो गई.

बीजेपी जिलाध्यक्ष के खिलाफ FIR की मांग

ग्रामीणों का कहना है पुलिस ने बीजेपी जिलाध्यक्ष की पत्नी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया, जबकि महिला सरपंच को जातिसूचक शब्द कहे गए, उन्हें अपमानित किया, सड़क निर्माण कार्य मे बाधा उत्पन्न की, अब जिलाध्यक्ष सहित उनकी पत्नी और बेटी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए. इस मामले में थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने बताया मामला 9 दिसंबर का है. जैनाबाद गांव में सीसी रोड पर ट्रेक्टर चढ़ाने की बात को लेकर विवाद हो गया.

बीजेपी जिला अध्यक्ष के विरोध में पार्टी के ही लोग

बीजेपी के फाउंडर सदस्य गोकुल प्रजापति ने बताया "जैनाबाद गांव में बीजेपी जिलाध्यक्ष का मकान बन रहा है. ग्राम पंचायत ने 3 दिन पहले सीसी रोड बनाया है. नवनिर्मित सीसी रोड पर बीजेपी जिलाध्यक्ष के ड्राइवर ने रेत से भरा ट्रैक्टर चढ़ा दिया."

"इसका सरपंच के पति ने विरोध किया, इसके बाद ग्राम पंचायत जैनाबाद की महिला सरपंच सहित 15 लोगों के खिलाफ बीजेपी जिलाध्यक्ष डॉ मनोज माने ने एआईआर दर्ज कराई. मैंने आज तक गांव में ऐसे राजनीति नहीं देखी, हम सब जिलाध्यक्ष के विरोध में आए हैं." वहीं, ज़ब इस मामले ईटीवी भारत संवाददाता ने बीजेपी जिलाध्यक्ष डॉ. मनोज माने से दूरभाष पर उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कहा "मुझे इस मामले में कुछ नहीं कहना."

विवाद के बाद मौके पर पुलिस तैनात

पुलिस के अनुसार सरपंच, सरपंच प्रतिनिधि सहित 15 लोगों ने जिलाध्यक्ष, उनकी पत्नी, और बेटी के साथ गालीगलौज और धक्का-मुक्की की है, उन्हें जान से मारने की धमकी दी है. टीआई शिकारपुरा विक्रम सिंह चौहान का कहना है "इस मामले में सरपंच जया इंगले, सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र इंगले, देवर राजू इंगले सहित 15 लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 191(2) 296(अ) 115(2) 351(3) के तहत मामला दर्ज किया है. गांव में पुलिस जवान तैनात किए गए हैं."