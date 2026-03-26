क्या आप परिवार में चाहते हैं खुशहाली तो गर्मी के मौसम में अपने घर की छत पर करें ये नेक कार्य
बुरहानपुर में गर्मी के मौसम में पक्षियों की भूख-प्यास मिटाने के लिए सामाजिक संगठनों के अलावा आम शहरवासियों ने छेड़ी मुहिम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 1:05 PM IST
बुरहानपुर : कहते भी हैं कि किसी भी प्यासे जीव को पानी पिलाना और भूखे को खाना खिलाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है. गर्मी के मौसम में जब जलस्रोत सूख जाते हैं तो पशु-पक्षी अपना गला तर करने के लिए मारे-मारे फिरते हैं. कई बार पानी नहीं मिलने के कारण पक्षी जान गंवा बैठते हैं. इस पहलू को ध्यान में रखते हुए बुरहानपुर में कई सामाजिक संगठन गर्मी आते ही सक्रिय हो गए हैं.
सामाजिक संगठनों को मिला शहरवासियों का साथ
बुरहानपुर में सामाजिक संगठनों की पहल पर लोग अपने छतों पर पक्षियों के लिए दाना-पानी का इंतजाम कर रहे हैं. ये संगठन शहर के कई इलाकों व पार्कों में पक्षियों के लिए पेड़ों पर सकोरे बांध रहे हैं. इन सकोरों में भरे पानी से पक्षी अपनी प्यास बुझा रहे हैं. इसी प्रकार पेड़ों पर मिट्टी के बर्तन बांधकर पक्षियों के लिए दाने भी रखे जा रहे हैं.
लोगों का कहना है कि वे ये नेक काम कई सालों से कर रहे हैं और इसका असर उनके घर-परिवार पर दिख रहा है. जब से उन्होंने पक्षियों के लिए दाना-पानी का इंतजाम किया, तब से उनके परिवार में संपन्नता और खुशहाली है.
अगले 4 माह तक चलेगा अभियान
गुरुवार को बुरहानपुर में बुकीज क्लब ने पक्षियों के लिए पेड़ों पर सकोरे बांधे. रेलवे स्टेशन रोड स्थित मारिचिका गार्डन में पक्षियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था की गई. इससे पहले रोटरी क्लब भी ऐसी मुहिम शुरू कर चुका है. खास बात ये है कि सामाजिक संगठनों की इस पहल को शहरवासी भी खुशी-खुशी आगे बढ़ा रहे हैं. सैकड़ों लोगों ने पक्षियों की सेवा का संकल्प लिया है. सामाजिक संगठनों का कहना है कि अगले 4 माह तक विभिन्न स्थानों पर पक्षियों को दाना-पानी उपलब्ध कराया जाएगा.
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घर की छतों पर रखें सकोरे में पानी
शिक्षक कमलेश पंझराय ने बताया "गर्मी के मौसम में इंसान तो अपने लिए पानी की व्यवस्था कर लेता है लेकिन पक्षी नहीं कर पाते. गर्मी का मौसम पक्षियों के लिए जानलेवा साबित होता है. अक्सर पानी की कमी के कारण पक्षियों की मौत हो जाती है. इसलिए पक्षियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था की जा रही है."
बुकीज क्लब की ईशा कुशवाहा ने भी लोगों से कहा है "अपने छतों पर पक्षियों के लिए दाना-पानी का इंतजाम करें." समाजसेवी लख्खु टिल्लानी का कहना है "भीषण गर्मी में छतों पर पानी के बर्तन रखें. ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है. इसका सबूत मैं खुद हूं."