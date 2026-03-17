गर्मी आते ही बुरहानपुर में पक्षी प्रेमी सक्रिय, दाना-पानी अभियान ने पकड़ी रफ्तार
बुरहानपुर में रोटरी क्लब के सदस्यों ने घर-घर मिट्टी के सकोरे और बर्डफीडर वितरित किए. पक्षियों के भूख-प्यास की फिक्र.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 5:20 PM IST
रिपोर्ट : सोनू सोहले
बुरहानपुर : धीरे-धीरे गर्मी पूरे शबाब पर आ रही है. जल स्त्रोत सूखने के कारण पेयजल संकट गहराता है. सबसे ज्यादा समस्या पशु-पक्षियों को होती है. वे दाना-पानी के लिए इधर-उधर भटकने को मजबूर हो जाते हैं. ऐसे में इन पक्षियों की मदद के लिए समाजसेवी सामने आए हैं. रोटरी क्लब के सदस्यों ने गर्मी के मौसम में पक्षियों की सेवा का बीड़ा उठाया है. रोटरी क्लब के सदस्यों ने दाना-पानी अभियान शुरू किया है.
घर-घर जाकर सकोरे और बर्ड फीडर वितरित
शहर की कॉलोनियों और मोहल्लों में घर-घर जाकर लोगों को मिट्टी के सकोरे (बर्तन) और बर्ड फीडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इन्हें लोग अपने छतों पर रखकर पक्षियों के लिए आसानी से दाना-पानी उपलब्ध करा सकते हैं. करीब 250 घरों की छत पर बर्ड फीडर और सकोरे रखने से पक्षियों को पर्याप्त मात्रा में भोजन और पानी मिलने लगा है. रोटरी क्लब के सदस्यों ने शहरवासियों से इस नेक काम में आगे आने का आह्वान किया है.
कई मोहल्लों के घरों में लगवाए बर्ड फीडर
रोटरी क्लब ने महज 100 रुपये में बर्ड फीडर और सकोरे उपलब्ध कराए हैं. अब तक 250 लोगों को बर्ड फीडर और सकोरे वितरित किए गए हैं. शहर के कई वार्डों में जगह-जगह सकोरे और बर्ड फीडर लगवाए हैं. हर रविवार को सभी सदस्य गली-मोहल्ले में निकल पड़ते हैं, इनके द्वारा पक्षियों को राहत देने का अभियान चला रहे हैं, ताकि भूख प्यास से किसी भी पक्षी की मौत न हो सके. भीषण गर्मी के मौसम में जलस्रोत सूखने और हरियाली कम होने के कारण पक्षियों को पानी और भोजन के लिए भटकना पड़ता है.
रोटरी क्लब ने समझा पक्षियों का दर्द
रोटरी क्लब के सदस्यों ने लोगों को अपने घरों की छत, आंगन और बालकनी में पानी का पात्र और दाना रखने के लिए भी प्रेरित किया. रोटरी क्लब सचिव प्रिंस कुमार सेठिया ने कहा "भीषण गर्मी में न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी परेशान हो जाता है. पशु-पक्षी भूख-प्यास से जूझते हैं. हमारी संस्था ने पक्षियों के लिए सेवा का बीड़ा उठाया है. कई कॉलोनियों में लोगों को जागरूक किया है, ताकि हर घर पक्षियों के लिए एक सकोरा और बर्ड फीडर जरूर लगाएं."
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सभी लोग घरों की छतों पर रखें सकोरे
रोटरी क्लब अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने बताया "गर्मी के मौसम में जल स्त्रोत सूखने और हरियाली के अभाव में पशु-पक्षियों को भूख-प्यास से जूझना पड़ता है, इससे उनकी असमय मौत भी हो जाती है. इंसान अपनी पीड़ा सुना सकता, लेकिन पक्षी अपनी पीड़ा बयां नहीं कर सकते, ऐसे में इनकी चिंता हमें करना चाहिए. इसको देखते हुए हर घर में एक छोटा सा पानी का पात्र और दाना रख दिया जाए, तो यह उनके लिए जीवनदान साबित हो सकता है."