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बुरहानपुर के बाकड़ी शासकीय माध्यमिक स्कूल में 4 शिक्षकों की नियुक्तियां, स्टूडेंट खुश

बुरहानपुर के बाकड़ी के सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी की खबर ईटीवी भारत में प्रकाशित होने के बाद जागा शिक्षा विभाग.

Burhanpur Teachers Appointed
बुरहानपुर के बाकड़ी में 4 शिक्षकों की नियुक्तियां (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 7:43 PM IST

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बुरहानपुर : बुरहानपुर में एक बार फिर प्रशासन ने ईटीवी भारत की ख़बर को गंभीरता से लिया. 4 जुलाई को ईटीवी भारत ने "बुरहानपुर में 8वीं पास करते ही पढ़ाई से मुंह मोड़ रहे छात्र, एजुकेशन स्टैंडर्ड कमजोर होने का दावा" शीर्षक से ख़बर प्रमुखता दिखाई. ख़बर दिखाए जाने के बाद बड़ा असर देखने को मिला है. आदिम जाति कल्याण विभाग ने इस स्कूल में 2 नियमित और 2 अतिथि शिक्षकों की पदस्थापना की है.

आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त भारत जांचपूरे का कहना है "बाकड़ी गांव के मिडिल स्कूल में शिक्षकों की व्यवस्था कराई गई है. अब यहां पढ़ाई प्रभावित नहीं होंगी. हमने यहां 4 शिक्षकों को भेजा है. इससे पढ़ाई सुचारु रूप से चलेगी."

आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त भारत जांचपूरे (ETV BHARAT)

ग्रामीणों ने ईटीवी भारत को कहा धन्यवाद

नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य वनग्राम बाकड़ी में स्थित एकीकृत शासकीय नवीन माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों की कमी थी. ईटीवी भारत में खबर प्रकाशित होने के बाद जिम्मेदार अधिकारी हरकत में आए. उन्होंने तत्काल बड़ा निर्णय लिया. अब इस स्कूल में दो नियमित और दो अतिथि शिक्षकों की पदस्थापना की गई है. ग्रामीण सुरेश जमरा और सुनील निगवाल ने ईटीवी भारत को धन्यवाद दिया है.

बाकड़ी स्थित एकीकृत शासकीय नवीन माध्यमिक स्कूल लंबे समय से शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहा था. यहां माध्यमिक शिक्षक नहीं होने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी, जबकि इस स्कूल में कक्षा छठी से आठवीं तक 200 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन यह स्कूल शिक्षक विहीन हो चुका था.

स्कूल में पढ़ाई का स्तर गिर गया

अधिकारियों ने इस एकीकृत विद्यालय में प्राथमिक शिक्षकों अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी थी. इससे प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में शिक्षा का स्तर गिर रहा था. शिक्षकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. इस समस्या को लेकर ग्रामीणों और अभिभावकों ने कई बार गुहार लगाई. छात्रों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और कलेक्टर हर्ष सिंह से शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की थी.

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