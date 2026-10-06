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बुरहानपुर का फेमस केला पौधों पर ही पककर सड़ रहा, किसानों पर महासंकट की बड़ी वजह

बुरहानपुर : मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में उत्पादित केले के मिठास की देश दुनिया दीवानी है, समूचे मध्यप्रदेश में केले का सर्वाधिक उत्पादन इकलौते इस जिले में होता है, लेकिन इन दिनों केला उत्पादक किसान परेशान हैं. पिछली बार प्राकृतिक आपदा से किसानों के खेतों में बर्बादी हुई थी. पिछली फसल का सरकार ने मुआवजा दे दिया है, लेकिन अब किसानों के सामने इस बार अजब-गजब परेशानी सामने आई है. अधिकांश किसानों के खेतों में केला तैयार हो चुका है, लेकिन उनके खेतों से व्यापारी केला काटने को तैयार नहीं है, ऐसे में कई जगह पौधों पर ही केला पकने लगा है.

किसानों का कहना है कि केला नीलामी सभागृह से रोजाना 80 सें 100 गाड़ी आवक दर्शाते हैं, बावजूद इसके अधिकांश किसानों के खेतों तक गाड़ी नहीं पहुंच रही हैं, जिसके कारण केला पौधे पर पक रहा है, जबकि उसकी तैयार होने की अवधि पूरी हो चुकी है. इस बीच केला खेतों में ही पौधों पर पककर सड़-गल रहा है, इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, कई किसान पका केला काटने को मजबूर हैं. कई किसान अपनी उपज बेचने के लिए मंडी नीलामी और व्यापारी पर निर्भर हैं.

बुरहानपुर क्षेत्र का लोनी, बिरोदा, पातोंडा, भोलाना, शाहपुर तहसील क्षेत्र का भावसा, चौंडी, मोहद सहित कई गांव के किसानों को अपनी फसल की चिंता सता रही है, इन गांवों में केला फसल तैयार खड़ी है, लेकिन व्यापारी और मंडी की लापरवाही का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है. जबकि मंडी प्रशासन केला सीजन समाप्ति की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है. उनका कहना है कि जिन खेतों में बेहतर क्वालिटी का केला तैयार है, वहां से केला कटाई चल रही है, उन्हें अपनी फसल का अच्छा दाम भी मिल रहा है. रोजाना मंडी में 50, 80 और 100 गाड़ियों की आवक आती है, जबकि कई किसानों को गाड़ी का इंतजार करना पड़ रहा है.

किसानों से सरकार से मांगी मदद (Etv Bharat)

केला किसानों ने लगाए ये आरोप

पातोंडा गांव के प्रभावित किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा, '' केला नीलामी सभागृह से खेतों तक समय पर गाड़ियां नहीं भेजी जा रही हैं, व्यापारी खराब सड़क और दूरी का बहाना बनाते है, जिसके कारण खेतों में केला तैयार होने के बाद भी कटाई नहीं हो पा रही है, इससे नुकसान हो रहा है, अब किसानों ने सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है,''

पेड़ पर ही पकने लगा केला (Etv Bharat)

व्यापारियों की मनमर्जी से किसानों को नुकसान

किसान विजय बाविस्कर ने बताया, '' केला फसल को पूरी तरह तैयार करने में एक साल लगता है, इस दौरान खाद, दवाई, सिंचाई और मजदूरी पर बड़ा खर्च हुआ है, अब फसल कटाई का समय आया है, तो व्यापारी केला काटने को तैयार नहीं हो रहे है, इससे खेतों में केला पकने लगा है, जिसके कारण कई किसानों को भारी नुकसान हो रहा है.''

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सीजन समाप्त होने का दावा



इधर रेणुका माता मंडी स्थित केला नीलामी केंद्र प्रभारी जगदीश चौधरी ने बताया, '' केला सीजन समाप्ति की ओर है, जिन खेतों में ज्यादा केला है, व्यापारी वहां से केला काट रहे है, किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है, रोजाना 50, 80 या 100 गाड़ियों की आवक होती है.''