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बुरहानपुर के केलों का कोई तोड़ नहीं, बेजोड़ मिठास और स्वाद ऐसा कि विदेशों तक जबरदस्त डिमांड

भारत के कुल केला उत्पादन में लगभग 15% का मध्यप्रदेश का योगदान. बुरहानपुर से हर साल लगभग 30000 मीट्रिक टन केले का होता है निर्यात. आलोक कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

MP BANANA CITY BURHANPUR
मध्य प्रदेश की बनाना सिटी है बुरहानपुर (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 9:56 PM IST

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Updated : May 27, 2026 at 10:14 PM IST

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हैदराबाद/बुरहानपुर: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के केले अपनी मिठास और स्वाद के कारण जाने जाते हैं. देश प्रदेश के साथ यहां के केलों की डिमांड विदेशों तक है. पूरे प्रदेश में सबसे अधिक केलों की पैदावार यहीं होती है और इसी कारण इसे केले का हब कहा जाता है. यहां की उपजाऊ काली मिट्टी, ताप्ती नदी की भरपूर नमी और अनुकूल भौगोलिक जलवायु के साथ वैज्ञानिक और जैविक कृषि पद्धतियां केलों को प्राकृतिक रूप से मीठा, बड़ा और आकर्षक बनाती हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'एक जिला एक उत्पाद' योजना के तहत बुरहानपुर को केले की फसल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है.

केले की G-9 किस्म की डिमांड सबसे ज्यादा

बुरहानपुर के किसान उन्नत किस्म जैसे 'ग्रैंड नाइन' (G-9) की खेती कर रहे हैं. यहां का 'बाहुबली केला' अपनी 10 इंच से अधिक लंबाई और उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड विदेशों में है. बसराई, श्रीमंती और हर्षाली यह भी केले की ऐसी उन्नत किस्में हैं जिसकी किसान खेती करते हैं. आधुनिक ड्रिप पद्धित से सिंचाई और जैविक खाद के माध्यम से किसान इन उन्नत किस्मों की खेती कर रहे हैं. जिससे केले की गुणवत्ता विश्व स्तर पर पहचानी जा रही है.

BURHANPUR BANANA DEMAND ABROAD
केले की G-9 किस्म की डिमांड सबसे ज्यादा (Getty Image)

केले से बन रहे दर्जनों उत्पाद

केला अब केवल फल तक सीमित नहीं हैं बल्कि यहां केले का पाउडर, अलग-अलग फ्लेवर वाले केले चिप्स और कई अन्य बेकरी उत्पाद भी बनाए जा रहे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय एक्सपो में सराहे जा रहे हैं. बुरहानपुर के केला चिप्स यहां का सबसे प्रसिद्ध उत्पाद है. यहां के स्वादिष्ट और पतले चिप्स कई फ्लेवर में बनाए जा रहे हैं, जिनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है. स्थानीय कारीगरों द्वारा केले के गूदे से स्वादिष्ट और पौष्टिक बर्फी और पेड़े तैयार किए जाते हैं.

BURHANPUR BANANA PRODUCTION
केले से बन रहे दर्जनों उत्पाद (ETV Bharat)

केले के आटे और गूदे का उपयोग करके नमकीन सेव और बेक्ड बिस्कुट भी बनाए जा रहे हैं. इसके अलावा केले के पौधों के तनों से रेशा निकालकर धागा बनाया जा रहा है. इस धागे से साड़ियां, शर्ट और जैकेट जैसे इको-फ्रेंडली कपड़े तैयार किए जा रहे हैं. केले के रेशों से हस्तशिल्प उत्पाद टोपियां, चटाई, टोकरियां, बैग और राखी जैसे दर्जनों सजावटी सामान स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए जा रहे हैं. इनकी डिमांड लंदन और कई अन्य देशों तक है. केले के वेस्ट से जैविक खाद यहां तक कि दोने-पत्तल भी बनाए जा रहे हैं.

BURHANPUR BANANA DEMAND ABROAD
बुरहानपुर में केले का सालाना उत्पादन (ETV Bharat GFX)

मध्य प्रदेश में केले की खेती वाले शहर

मध्य प्रदेश के प्रमुख कृषि व्यवसायों में से केले की खेती एक है. प्रदेश में सबसे ज्यादा केले की खेती वाला जिला बुरहानपुर है. इसके अलावा बड़वानी, खरगोन, धार और छिंदवाड़ा में भी बड़े पैमाने पर केले की खेती की जाती है. यहां भी किसान केले की 'ग्रैंड नाइन'(G-9) और बसराई किस्म की सबसे ज्यादा खेती कर रहे हैं. रेणुका केला मंडी से रोजाना 200 से 300 गाड़ियां भरकर केला देश भर के राज्यों और विदेशों खासकर खाड़ी देशों में निर्यात किया जाता है.

बुरहानपुर में केले का सालाना उत्पादन

मध्य प्रदेश में केले का सबसे बड़ा उत्पादक बुरहानपुर जिला ही है. बुरहानपुर में 25000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर केले की खेती की जाती है. एक अनुमान के अनुसार बुरहानपुर जिले में सालाना लगभग 16 से 17 लाख मीट्रिक टन केले का उत्पादन होता है. यहां प्रति हेक्टेयर लगभग 70 से 75 टन केले का उत्पादन होता है. जिले के लगभग 18000 से अधिक किसान केवल केले की खेती कर रहे हैं. यही कारण है कि इसे केन्द्र सरकार की एक जिला-एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है. बुरहानपुर जिले में सालाना लगभग 16 से 17 लाख मीट्रिक टन केले का उत्पादन किया जाता है.

मध्य प्रदेश से कितना केला होता है निर्यात

भारत के कुल केला उत्पादन में लगभग 15% का मध्य प्रदेश का योगदान है. मध्य प्रदेश से सालाना लगभग 30000 से 70000 मीट्रिक टन केले का निर्यात होता है. बुरहानपुर से ही लगभग 30000 मीट्रिक टन केले का निर्यात हर साल होता है. इसके अलावा बड़वानी जिले से 1.6 लाख टन तक केले का निर्यात होता है. बुरहानपुर से संयुक्त अरब अमीरात (दुबई), ईरान, इराक, बहरीन और सऊदी अरब में सबसे ज्यादा निर्यात होता है. इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की में भी केले का निर्यात होता है.

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कितना केला होता है मध्य प्रदेश से निर्यात (ETV Bharat GFX)

दुनिया का सबसे बड़ा केला उत्पादक देश है भारत

दुनिया का सबसे बड़ा केला उत्पादक देश भारत है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 26% हिस्सा पैदा करता है. भारत में सालाना लगभग 30 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक उत्पादन होता है. इसके बाद दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया आते हैं. इसके बाद ब्राजील, इक्वाडोर, और फिलीपींस का नंबर आता है. भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश देश का सबसे बड़ा केला उत्पादक राज्य है जबकि महाराष्ट्र का जलगांव अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है. इसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु शीर्ष केला उत्पादक राज्यों में से एक हैं. गुजरात, उत्तर प्रदेश और असम में भी केले की बड़े पैमाने पर खेती होती है. भारत के केला उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान छठा या सातवां नंबर आता है.

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केले की खेती को गर्मी से बचाने का इंतजाम (ETV Bharat GFX)

गर्मी से केले की खेती को बचाने के लिए किसान परेशान

नौतपा शुरू होने के बाद मध्य प्रदेश के कई शहरों में आसमान से आग बरस रही है. भीषण गर्मी से इंसान ही नहीं बल्कि केला किसान भी परेशान हो रहे हैं. ऐसे में किसानों ने फसलों को हीटवेव और तेज धूप से बचाने के लिए देसी जुगाड़ अपनाया है. आदिवासी बाहुल्य खकनार तहसील क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने केला फसल को धूप से बचाने के जतन शुरू कर दिए है. खेतों के किनारे ग्रीन नेट बांधकर फसलों को सुरक्षित किया है. कई किसानों ने पुरानी चादरें और साड़ियां लपेट दी हैं. उनका कहना है कि यह किसानों का पुराना देसी जुगाड़ है, इससे कई हद तक फसल को धूप से निजात मिलती है साथ ही गर्म हवाओं से बचाव होता है.

BURHANPUR BANANA DEMAND ABROAD
किसान पुराने चादर, साड़ियां, ग्रीन नेट बांधकर बचा रहे केले की फसल (ETV Bharat)

केले के उत्पादन पर पड़ रहा असर

भीषण गर्मी में किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं. किसान अजय राठौर और ललित ठाकुर का कहना है, "भीषण गर्मी से केले की पत्तियां और पेड़ सूखने की कगार पर पहुंच चुके हैं. जिसके चलते उत्पादन पर असर पड़ेगा. इस समस्या से निपटने के लिए किसानों ने अपने-अपने खेतों में देसी जुगाड़ का सहारा लिया है. वर्तमान में कई किसान घर में रखी पुरानी साड़ियां और चादर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि फसलों को हीटवेव और भीषण गर्मी से बचाया जा सके.

तापमान 42 से लेकर 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. इस तेज धूप से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, जिसके कारण किसानों को आर्थिक नुकसान हो सकता है. मल्चिंग जैसी जुगाड़ तकनीक के साथ आधुनिक ड्रिप सिंचाई का भी उपयोग कर रहे हैं.

Last Updated : May 27, 2026 at 10:14 PM IST

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