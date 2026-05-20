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बुरहानपुर का केला किसान गदगद, अचानक डिमांड बढ़ने से दामों में भारी बढ़ोतरी

मध्य प्रदेश की एक मात्र केला मंडी बुरहानपुर में है. यहां केले के अच्छे दाम नहीं मिलने से किसान काफी निराश थे, लेकिन अब आंध्रा प्रदेश और महाराष्ट्र से केले की आपूर्ति घटने से उत्तर भारत में केला सप्लाई करने वाले व्यापारियों ने बुरहानपुर का रूख किया है, उत्तर भारत में केले की मांग के चलते बुरहानपुर से रोजाना 13 हजार क्विंटल प्रतिदिन सप्लाई हो रही है.

बुरहानपुर: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के केलों की देश-दुनिया में काफी डिमांड रहती है, यहां का केला देशभर सहित खाड़ी देशों में भी सप्लाई किया जाता है. किसान करीब 22 हजार हेक्टेयर में केलों की खेती करते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में केले के दामों में भारी गिरावट आई थी. हालांकि, अब देशभर में आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से केले की आपूर्ति घट गई है, इससे बुरहानपुर के केले की उत्तर भारत में मांग बढ़ी है, जिसके चलते केले दामों में भी उछाल आया है. अचानक मांग बढने से केला मंडी में आवक और दाम बढ़ गए हैं. इससे केला उत्पादक किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे है.

बुरहानपुर का केला किसान गदगद (ETV Bharat)

केले पर एमएसपी घोषित करने की मांग

वर्तमान में किसानों को केले के दाम 2000 से लेकर 2300 रुपए तक प्रति क्विंटल मिल रहे हैं. मंडी प्रशासन के मुताबिक, आगामी दिनों में केले की आवक और दाम दोनों में और अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना है. इससे कृषि उपज मंडी समिति की भी आमदनी हो रही है. किसानों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि केला किसानों को सालभर अच्छे दाम मिले. केले पर मौसम आधारित फसल बीमा योजना जल्द लागू की जाए, साथ ही केले की एक एमएसपी घोषित करें, जिससे केला किसान को लागत से अधिक राशि मिल सके.

प्राकृतिक आपदा के बाद लौटी मुस्कान

युवराज पाटिल नामक किसान ने बताया, "पिछले महीने तक दाम कम थे, इससे किसान काफी मायूस हो चुके थे, लेकिन अब केले के दाम बढ़ गए है. किसान को लगभग 2000-2200 रु प्रति क्विंटल दाम मिल रहा है. इससे क्षेत्र के किसानों के चेहरों पर खुशी छा गई है, ऐसे ही दाम स्थिर रहना चाहिए, जिससे किसानों को लाभ मिल सके. कई बार प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान झेलना पड़ता है, लेकिन अब दाम बढ़े है."

मंडी सचिव भूपेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया, "मंडी में रोजाना 100 से 130 गाड़ियां नीलाम हो रही हैं, खेतों से हर दिन 13 हजार क्विंटल केले की सप्लाई की जा रही है. केले की मांग बढ़ने से आवक और दामों में भी बढ़ोतरी हुई है, वर्तमान में केले के दाम 2000 से लेकर 2300 रु प्रति क्विंटल तक मिल रहा है. आगामी दिनों में और बढ़ोतरी होने की संभावना है. आवक बढ़ने से मंडी का राजस्व भी बढ़ रहा है."