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बुरहानपुर मंडी प्रशासन का एक्शन प्लान, केला खेतों में पॉलीथिन और फोम फेंकने वालों की खैर नहीं

केला खेतों में पॉलीथिन और फोम फेंकने वालों की खैर नहीं ( ETV Bharat )

केला खेतों में उर्वरक क्षमता और उत्पादन पर असर (ETV Bharat)

बुरहानपुर से रोजाना 150 से ज्यादा गाड़ियां केला भरकर देश के विभिन्न राज्यों में पहुंचाई जाती है, लेकिन खेतों में केला की गाड़ियां भरने के दौरान निकलने वाले प्लास्टिक फोम और पॉलीथिन को खेतों में ही फेंक देते हैं. इससे खेतों में उर्वरक क्षमता और उत्पादन पर असर पड़ता है. इससे किसान काफी चिंतित हैं. इस शिकायत के बाद मंडी प्रशासन ने कमर कस ली है.

जिसके कारण खेतों की मिट्टी में पॉलीथिन और फॉम मिलकर खेतों की उर्वरक क्षमता और उत्पादन पर विपरीत असर डालती है. इस समस्या से निपटने के लिए कृषि उपज मंडी समिति के सचिव भूपेंद्र सिंह सोलंकी ने केला ग्रुप संचालकों और पंजीकृत व्यापारियों को एक चेतावनी आदेश जारी किया है.

बुरहानपुर: मध्य प्रदेश में एकमात्र केला नीलामी मंडी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में मौजूद है. यहां करीब 22 हजार से अधिक हेक्टेयर रकबे में किसान केला उगाते हैं, जिसके चलते यहां दर्जनों केला ग्रुप संचालित होते हैं. इसके अलावा बाहरी व्यापारी भी केला खरीदते हैं. इस कारोबार से हजारों व्यापारियों और ग्रुप संचालक जुड़े हैं, लेकिन अक्सर किसानों के खेतों से केला काटने के बाद वेस्टेज पन्नी और फॉम छोड़ दिया जाता है.

मंडी सचिव ने दी चेतावनी

मंडी सचिव ने व्यापारियों और ग्रुप संचालकों को चेतावनी दी है. आदेश के उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस समस्या से निपटने के लिए बुधवार को टोल फ्री नंबर जारी होगा. इस दौरान शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा.

बुरहानपुर के केलों की मिठास की दीवाने लोग

गौरतलब है कि बुरहानपुर के केले की मिठास के न सिर्फ देशभर में, बल्कि विदेशी लोग भी दीवाने है. यहां से खाड़ी देशों में केला सप्लाई होता है. देश के विभिन्न राज्यों के व्यापारी भी केला खरीदकर यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में पहुंचाते है. केला नीलामी मंडी में रोजाना 100 से ज्यादा गाड़ी बुक हो रही है.

मंडी सचिव ने दी चेतावनी (ETV Bharat)

हालांकि यह आंकड़ा नवरात्री तक बढ़ने की उम्मीद है. नवरात्री में केले की अधिक डिमांड रहती है. जिसके चलते केला नीलामी मंडी में भी आवक बढ़ जाती है. इस दौरान किसानों को भी भाव अच्छा मिलता है, लेकिन वाहन भरते समय पॉलीथिन फोम और प्लास्टिक छोड़ देते हैं. ऐसे में मंडी प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी की है.

उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई

मंडी सचिव भूपेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि "रोजाना बुरहानपुर से केला पैकिंग और परिवहन होता है. इस दौरान खेतों में प्लास्टिक फोम और पॉलीथिन छोड़ दिया जाता है. इससे प्लास्टिक मिट्टी में मिल जाती है, जिसके कारण खेतों की उर्वरक क्षमता और उत्पादन प्रभावित हो रहा है. मंडी समिति ने संबंधित केला ग्रुप संचालकों और व्यापारियों को पत्र जारी किया है. इस पत्र के माध्यम से कहा है कि खेतों में प्लास्टिक और पॉलीथिन न फेंके. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."