मध्य प्रदेश की केला राजधानी के किसानों की क्या है मांग?, मोहन यादव कैसे करेंगे समाधान
बुरहानपुर के केला किसान लगातार एमएसपी पर केला खरीद सहित कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. समझते हैं किसानों की पूरी समस्याएं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 27, 2025 at 5:47 PM IST
बुरहानपुर: मध्य प्रदेश के दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला बुरहानपुर एमपी का सबसे ज्यादा केला उत्पादन वाला जिला है. प्रदेश के कुल केला उत्पादन का यहां अकेले 70 फीसदी केला उत्पादन होता है. इस वजह से इसको 'मध्य प्रदेश की केला राजधानी' भी कहा जाता है. इसके बावजूद यहां के केला उत्पादक किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है. हर साल उनको अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ता है. इस आर्टिकल में जानेंगे कि बुरहानपुर के केला उत्पादक किसानों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनकी मांगे क्या हैं. साथ ही वो भौगोलिक कारण भी जानेंगे जिस वजह से यहां इतने बड़े स्तर पर केले की खेती की जाती है.
बुरहानपुर के केला किसानों की क्या है समस्याएं?
बुरहानपुर के किसानों की सबसे बड़ी समस्या जल संकट की है. ताप्ती नदी पर निर्भरता के बावजूद कई गांवों में सिंचाई की सुविधाएं असमान है और भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है. इसके साथ ही पनामा विल्ट, सिगाटोका लीफ स्पॉट और बंची टॉप वायरस जैसी बीमारियां फसल को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं. किसानों का कहना है कि खेती की लागत बढ़ रही है लेकिन बाजार मूल्य घट रहे हैं. बिचौलियों और ठेकेदारों के कारण उन्हें उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है.
कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स की कमी के चलते फसल जल्दी खराब हो जाती है. नाबार्ड की रिपोर्ट और कृषि विभाग के आंकड़े बताते हैं कि क्षेत्र में केला उत्पादकों के सामने विपणन, जलवायु परिवर्तन और रोग नियंत्रण की गंभीर चुनौतियां हैं. सरकारी योजनाएं और बीमा लाभ भी सीमित किसानों तक ही पहुंच पा रहे हैं. इसके अलावा किसानों के सामने अपनी उपज का उचित मूल्य और सरकारी मदद न मिल पाना भी बड़ी चुनौती है. इसको लेकर किसान लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं.
केला किसानों की क्या है मांगे?
शनिवार को बुरहानपुर के केला उत्पादक किसानों ने रेणुका कृषि मंडी के सामने धरना प्रदर्शन किया. किसान लगातार सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केला की खरीद की मांग कर रहे हैं. इस साल किसानों ने 2 हजार रुपए प्रति क्विंटल से एमएसपी प्रस्तावित की है. किसानों का कहना है कि बाजार में केले की कीमत मात्र 2 से 3 रुपये प्रति किलो रह गई है, जबकि उत्पादन लागत इससे कई गुना अधिक है.
इसके साथ ही उन्होंने केला फसल को 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के दायरे में शामिल करने की भी मांग की है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं या रोगों से होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके. किसानों का आरोप है कि उन्हें 2018 से इस योजना का लाभ नहीं मिला है, जबकि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के किसानों को यह सुविधा मिल रही है.
बिचौलियों पर सरकारी नियंत्रण की मांग
किसानों का कहना है कि उन्हें फसल रोगों और उत्पादन तकनीक के लिए सरकारी स्तर पर तकनीकी सहायता की आवश्यकता है. बुरहानपुर में केले का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन किसानों को इसका उचित लाभ नहीं मिल रहा. किसानों का कहना है कि बिचौलियों द्वारा कम कीमत पर खरीद और बाजार में अस्थिरता ने स्थिति और बिगाड़ दिया है. इसलिए किसान सरकार से बिचौलियों पर नियंत्रण की भी मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक किसान आर्थिक संकट में फंसे रहेंगे.
मांग पूरी न होने पर किसानों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा?
केला किसानों की प्रमुख मांगों को अगर नहीं माना गया तो इसका सीधा असर केले के उत्पादन पर पड़ेगा. अगर उत्पादन प्रभावित हुआ तो इसका असर किसानों की आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ेगा. सबसे बड़ा प्रभाव उनकी आर्थिक स्थिति पर होगा. सरकारी मदद न मिलने के कारण खेती महंगी हो गई है और अगर उत्पादन का उचित दाम नहीं मिलेगा तो किसान घाटे में चले जाएंगे. इससे किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ेगा और उन्हें अपनी खेती छोड़ने तक की नौबत आ सकती है.
मध्य प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है?
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में बुरहानपुर के केला किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और कई आश्वासन दिए. किसानों ने उनके सामने एमएसपी, उनकी फसल को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल करने और बाजार व्यवस्था सुधारने जैसी मांगें रखीं. डॉ. यादव ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिलाया.
उन्होंने कहा कि एमएसपी से जुड़ा प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा और केला फसल को बीमा योजना के दायरे में लाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी. मोहन यादव ने किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले.
केला उत्पादन में एमपी में बुरहानपुर नंबर 1
केला उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश देश में सातवें स्थान पर है. यहां हर साल करीब 25 लाख मीट्रिक टन केला पैदा होता है जो देश के कुल उत्पादन का साढ़े 6 फीसदी से ज्यादा है. वहीं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केले की खेती बुरहानपुर में की जाती है. यहां 22 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में केले की खेती की जाती है. बुरहानपुर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर लगभग 16 हजार किसान केला उत्पादन से जुड़े हैं. यहां पर पूरे मध्य प्रदेश का करीब 70 फीसदी केले का उत्पादन किया जाता है.
केला उत्पादन के लिए उपयुक्त है बुरहानपुर की जलवायु
यहां की गरम और आर्द्र जलवायु, उपजाऊ काली और दोमट मिट्टी तथा नर्मदा नदी की सिंचाई सुविधा केले की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियां बनाती हैं. जिले में औसत तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो फसल की बढ़त के लिए अनुकूल है. किसान आधुनिक तकनीक जैसे टिश्यू कल्चर पौधे और ड्रिप इरिगेशन अपनाकर उत्पादन बढ़ा रहे हैं.
साथ ही, महाराष्ट्र की सीमा से निकटता होने के कारण उन्हें उन्नत कृषि पद्धतियों और विपणन सुविधा का भी लाभ मिलता है. यही कारण है कि बुरहानपुर में बड़े पैमाने पर केला की खेती होती है. यहां के केला भारत के विभिन्न राज्यों सहित खाड़ी देशों तक निर्यात किए जाते हैं.
मोहन यादव के आश्वासन के बाद किसानों ने खत्म किया प्रदर्शन
रेणुका कृषि मंडी के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को समझाने के लिए खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, बुरहानपुर सांसद अर्चना चिटनीस, नेपानगर विधायक मंजू राजेंद्र सहित कई जनप्रतिनिधि पहुंचे. उन्होंने प्रदर्शन कर रहे किसानों की डॉ. मोहन यादव से बात कराई.
सीएम ने किसानों की पीड़ा सुनी और उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया. इसके बाद किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया. इसके 2 दिन पहले हजारों किसानों ने खकनार क्षेत्र में ट्रैक्टर रैली भी निकाली थी. इसके अलावा कई बार अलग-अलग तरह से प्रदर्शन करके सरकार के सामने अपनी मांग रख चुके हैं.