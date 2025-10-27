ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश की केला राजधानी के किसानों की क्या है मांग?, मोहन यादव कैसे करेंगे समाधान

बुरहानपुर के केला किसानों की क्या हैं समस्याएं और क्या है मांग? ( Getty Image/ETV Bharat Gfx )

बुरहानपुर: मध्य प्रदेश के दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला बुरहानपुर एमपी का सबसे ज्यादा केला उत्पादन वाला जिला है. प्रदेश के कुल केला उत्पादन का यहां अकेले 70 फीसदी केला उत्पादन होता है. इस वजह से इसको 'मध्य प्रदेश की केला राजधानी' भी कहा जाता है. इसके बावजूद यहां के केला उत्पादक किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है. हर साल उनको अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ता है. इस आर्टिकल में जानेंगे कि बुरहानपुर के केला उत्पादक किसानों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनकी मांगे क्या हैं. साथ ही वो भौगोलिक कारण भी जानेंगे जिस वजह से यहां इतने बड़े स्तर पर केले की खेती की जाती है. बुरहानपुर के केला किसानों की क्या है समस्याएं? बुरहानपुर के किसानों की सबसे बड़ी समस्या जल संकट की है. ताप्ती नदी पर निर्भरता के बावजूद कई गांवों में सिंचाई की सुविधाएं असमान है और भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है. इसके साथ ही पनामा विल्ट, सिगाटोका लीफ स्पॉट और बंची टॉप वायरस जैसी बीमारियां फसल को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं. किसानों का कहना है कि खेती की लागत बढ़ रही है लेकिन बाजार मूल्य घट रहे हैं. बिचौलियों और ठेकेदारों के कारण उन्हें उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है. मोहन यादव के आश्वासन के बाद किसानों ने खत्म किया प्रदर्शन (ETV Bharat) कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स की कमी के चलते फसल जल्दी खराब हो जाती है. नाबार्ड की रिपोर्ट और कृषि विभाग के आंकड़े बताते हैं कि क्षेत्र में केला उत्पादकों के सामने विपणन, जलवायु परिवर्तन और रोग नियंत्रण की गंभीर चुनौतियां हैं. सरकारी योजनाएं और बीमा लाभ भी सीमित किसानों तक ही पहुंच पा रहे हैं. इसके अलावा किसानों के सामने अपनी उपज का उचित मूल्य और सरकारी मदद न मिल पाना भी बड़ी चुनौती है. इसको लेकर किसान लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं. केला किसानों की क्या है मांगे? शनिवार को बुरहानपुर के केला उत्पादक किसानों ने रेणुका कृषि मंडी के सामने धरना प्रदर्शन किया. किसान लगातार सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केला की खरीद की मांग कर रहे हैं. इस साल किसानों ने 2 हजार रुपए प्रति क्विंटल से एमएसपी प्रस्तावित की है. किसानों का कहना है कि बाजार में केले की कीमत मात्र 2 से 3 रुपये प्रति किलो रह गई है, जबकि उत्पादन लागत इससे कई गुना अधिक है. इसके साथ ही उन्होंने केला फसल को 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के दायरे में शामिल करने की भी मांग की है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं या रोगों से होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके. किसानों का आरोप है कि उन्हें 2018 से इस योजना का लाभ नहीं मिला है, जबकि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के किसानों को यह सुविधा मिल रही है. बिचौलियों पर सरकारी नियंत्रण की मांग किसानों का कहना है कि उन्हें फसल रोगों और उत्पादन तकनीक के लिए सरकारी स्तर पर तकनीकी सहायता की आवश्यकता है. बुरहानपुर में केले का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन किसानों को इसका उचित लाभ नहीं मिल रहा. किसानों का कहना है कि बिचौलियों द्वारा कम कीमत पर खरीद और बाजार में अस्थिरता ने स्थिति और बिगाड़ दिया है. इसलिए किसान सरकार से बिचौलियों पर नियंत्रण की भी मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक किसान आर्थिक संकट में फंसे रहेंगे. किसानों से बात करती हुई विधायक अर्चना चिटनीस (ETV Bharat)