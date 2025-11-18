ETV Bharat / state

बुरहानपुर के केला उत्पादक किसान संकट में, खेत में लगी फसल उखाड़ी, MSP की मांग

बुरहानपुर के किसान केले की फसल को कम रेट मिलने से हताश. फसल की लागत तक नहीं निकल रही. खेतों में फसल नष्ट करना मजबूरी.

Banana farmers problems
बुरहानपुर में कम रेट मिलने से केले की फसल उखाड़ फेंकी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 2:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बुरहानपुर : किसानों की हालत भी बहुत अजीब है. अगर फसल बंपर होती है तो रेट गिर जाते हैं. इससे किसानों को फसल की कीमत बहुत कम मिलती है. वहीं, अगर मौसम दगा दे गया तो फसल चौपट हो जाती है. यानी फसल अच्छी हो तब भी किसान को घाटा और अगर प्रकृति दगा दे दे तो भी घाटा.

बुरहानपुर जिले में इस साल केले की अच्छी फसल हुई है लेकिन रेट बहुत कम मिल रहे हैं. इससे आहत होकर किसान खेत में फसल नष्ट करने रहे हैं. आमतौर पर केला मंडी में 1200 रुपये क्विंटल बिकता है, लेकिन इस बार 350 से 550 बिक रहा है.

लागत तक नहीं निकल रही. खेतों में फसल नष्ट करना मजबूरी (ETV BHARAT)

केला उत्पादक किसान घाटे में

बुरहानपुर जिले में केला उत्पादक किसान आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं. किसानों को फसल के वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं. इससे केला उत्पादक किसानों की हालत खराब हो चुकी है. सोमवार को खकनार क्षेत्र के तुकईथड़ गांव के किसान गौरव फिरके ने खेत में तैयार साढ़े 12 हजार केले के पेड़ों को काटकर फेंक दिया. इसके अलावा केले के लंगूर बिखेर दिए. इससे उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है. अब पीड़ित किसान ने सरकार से मुआवजा की मांग की है.

बुरहानपुर कृषि उपज मंडी समिति के सचिव भूपेंद्र सिंह सोलंकी (ETV BHARAT)

कम कीमत मिलने से किसान टूटे

केले की कीमत बहुत कम मिलने के कारण किसान अपने ही खेतों में तैयार फसल को बर्बाद करने पर मजबूर हो रहे हैं. किसानों के सब्र का बांध टूट रहा है. फसल उखाड़कर फेंकने वाले किसान गौरव फिरके का कहना है "महीनों की मेहनत, सिंचाई, खाद, मजदूरी सब मिलाकर काफी लागत लगी. लेकिन लाभ बहुत दूर लागत तक नहीं निकल रही. फसल पर लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन अब बाजार में दाम इतने गिर गए कि लागत भी नहीं निकल पा रही है."

केले की फसल पर भी MSP की मांग

पीड़ित किसानों ने सरकार से तुरंत दखल देने की गुहार लगाई है. उनका कहना है "सरकार को केला फसल को समर्थन मूल्य या वाजिब दाम दिलाने की व्यवस्था करना चाहिए. फसल उखाड़कर फेंकने वाले गौरव फिरके ने भी सरकार से मुआवजा देने की मांग की है. उनका कहना है कि हम खेतिहर किसान हैं. हम साल के 12 महीने धूप बारिश और कड़कड़ाती ठंड में भी मेहनत करना जानते हैं, लेकिन जब मेहनत और लागत के बावजूद वाकीमत न मिले, तो दिल टूट जाता है."

केले के रेट कम होने के ये हैं कारण

इस मामले में कृषि उपज मंडी समिति के सचिव भूपेंद्र सिंह सोलंकी का कहना है "केला न्यूनतम 350 से लेकर अधिकतम 550 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है. इससे बुरहानपुर की केला मंडी में सप्लाय पर असर पड़ा है. रोजाना 20 से 25 गाड़ियां कट रही हैं. इस बार किसानों की फसल कम हुई है, भाव में कमी आने का पहला कारण ठंड का मौसम है, क्योंकि बुरहानपुर का केला उत्तर भारत जाता है. अब सभी प्रदेशों में केला उत्पादक होने लग गया है, इससे बुरहानपुर मंडी पर असर पड़ा है."

TAGGED:

BURHANPUR BANANA CORP
FARMERS UPROOTING CROPS
FRUSTRATE LOW PRICES BANANA
BURHANPUR NEWS
BANANA FARMERS PROBLEMS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

300 साल पुराने महल में टूरिस्टों को मिलेगा राजसी ठाठ-बाट, बस 1 दिन का इंतजार

मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, लैंड पूलिंग एक्ट निरस्त, किसानों ने रोका प्रदर्शन

उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में 4 टीचर के हवाले 637 लॉ स्टूडेंट्स, प्यून लेते हैं एग्जाम

तीसरी आंख से बाघों पर नजर, क्या होता है कैमरा ट्रैप, तस्वीरों से कैसे पहचाने जाते हैं टाइगर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.