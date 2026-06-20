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केला उत्पादक किसानों में खुशी की लहर, 3 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ भाव, रोजाना 90 गाड़ी नीलाम

शुक्रवार को केला नीलामी बोर्ड के द्वारा 95 गाड़ी केला की कटाई की गई. इसमें से पूरे 95 गाड़ी केले का मंडी में आवक हुआ. जिसमें से 92 गाड़ी केला उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में सप्लाई किया गया. शुक्रवार को केला किसानों को न्यूनतम 1451 रूपये, अधिकतम 3501 रूपये समेत प्रचलित 2075 रूपये प्रति क्विंटल भाव मिला. इसी तरह रोजाना केला नीलामी में 50 से 90 गाड़ी केला नीलाम हो रहा है.

बुरहानपुर: साल 2022-23 के बाद एक बार फिर केला उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी सामने आई है. इस बार केला के भाव में भारी तेजी आई है. बुरहानपुर केला नीलामी में केला का रेट न्यूनतम 1451 से लेकर 3700 प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है. इससे केला उत्पादक किसानों के मायूस चेहरों पर खुशी छा गई है. पिछले एक सप्ताह से केला के भाव 1500 से लेकर 3701 रूपये प्रति क्विंटल के बीच उतार-चढ़ाव चल रहा था.

इस बार बुरहानपुर में केला उत्पादक किसानों के खेतों में प्राकृतिक आपदा से भारी तबाही हुई है. बीते महीने बारिश और तेज आंधी तूफान से दर्जनों गांवों में केला फसल जमींदोज हो चुकी है. कुछ खेतों में केला फसल बची है, लेकिन मंडी में केला की आवक घट गई है. बाजारों में केला की किल्लत से भाव में बढ़ोतरी हुई है.

एक तरफ प्रभावित किसान खून के आंसू रोने को मजबूर हैं. वहीं, दूसरी तरफ जिन किसानों की केला फसल अच्छे दामों में बिक रही है, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे है. केला उत्पादक किसानों ने सरकार और प्रशासन से केला के दामों को स्थिर रखे जाने की मांग उठाई है. उनका कहना है कि "सामान्य दिनों में भी केले का बेहतर भाव मिलना चाहिए, ताकि किसानों को उनकी लागत और मेहनत के अनुरूप भाव मिल सकें."

केले के भाव में तेजी से आया उछाल (ETV Bharat)

कई राज्यों में बुरहानपुर के केले की मांग बढ़ी

बुरहानपुर में केला उत्पादक किसानों को साल 2022-23 में 3345 रूपये तक प्रति क्विंटल भाव मिला था. इस बार 2026 में केले की भाव में फिर तेजी आई है. इस बार केले का भाव 3555 से लेकर 3701 रूपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है. बुरहानपुर के केले की साइज और खासियत देख बाहरी व्यापारी दंग रह जाते हैं. खास बात यह है कि देश के विभिन्न राज्यों से बुरहानपुर के केले की डिमांड बढ़ गई है. जिसके कारण जिले में केले का भाव लगभग 3701 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है.

अपनी मिठास के लिए मशहूर है बुरहानपुर का केला

मंडी बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक यह भाव साल 2022-23 के बाद सबसे बेहतर स्तर का है. बुरहानपुर के केले की मिठास पूरे देश-दुनिया में मशहूर है. यहां का केला गुणवत्ता, स्वाद और लंबे समय तक ताजगी बनाए रखने की विशेषता रखता है. यही वजह है कि बुरहानपुर का केला व्यापारियों और उपभोक्ताओं की पहली पसंद बन गया है.

रोजाना 50 से 90 गाड़ी केला नीलाम हो रहा (ETV Bharat)

जून महीने में स्थानीय केला ग्रुप में गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से बड़ी मात्रा में ऑर्डर मिल रहे हैं. इससे स्थानीय मंडियों में कारोबार तेज हुआ है. जिसके कारण केला उत्पादक किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल रहा है. जिससे उनको मुनाफा हो रहा है.

केला किसानों के लिए भाव निर्धारित करने की मांग

केला उत्पादक किसान फत्तू तड़वी ने बताया कि "इस साल प्राकृतिक आपदा ने किसानों के खेतों में भारी तबाही मचाई. इससे किसानों को करोड़ों का नुकसान हुआ है. जिन किसानों के खेतों में फसल सुरक्षित है, उन्हें अच्छा भाव मिल रहा है. हमारी सरकार से मांग है कि केला के भाव इसी तरह स्थिर रहना चाहिए, ताकि केला उत्पादक किसानों को बेहतर भाव मिल सके.

क्षेत्र के सभी किसान केले के फसल को अपने बच्चों की तरह देखभाल कर सींचते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा से पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है. इससे न सिर्फ किसान आर्थिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से भी टूट जाता है. सरकार को केला किसानों के लिए भाव नीति बनाना चाहिए. इससे किसानों को लाभ मिलेगा."

केला नीलामी प्रभारी विजय सुगंधी ने बताया कि "इस साल बुरहानपुर में प्राकृतिक आपदा से किसानों की केला फसल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन कुछ खेतों में फसल बची है. देश के विभिन्न राज्यों से केला की डिमांड आ रही है. इस साल डिमांड बढ़ने से केले के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. साल 2022-23 के बाद इस बार फिर केले के दाम में भारी उछाल आया है. मंडी में केला के भाव 3501 रूपये से लेकर 3701 रूपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए है. यह बीते 3 सालों से अच्छा भाव है."