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बुरहानपुर में दर्जनों गांव में केला फसल बर्बाद, तूफान से किसानों को करोड़ों के नुकसान की आशंका

शनिवार-रविवार की दरमियानी रात को बे-मौसम बारिश और तेज तूफान किसानों की फसलों पर आफत बनकर बरसे हैं. इस बार फिर प्राकृतिक आपदा से सैकड़ों किसान प्रभावित हुए हैं. शाहपुर क्षेत्र के खामनी, भावसा, मोहद सहित आधा दर्जन से अधिक गांवों में फसल बर्बादी हो चुकी है. इसी तरह आदिवासी बाहुल्य खकनार क्षेत्र के दर्यापुर, सिंधखेड़ा, सिरपुर, टेंभी, मांजरोद कला, मांजरोद खुर्द, ढाबा, डोईफोडिया सहित अन्य गांवो में किसानों की खड़ी फसल गिर गई है.

बुरहानपुर: एक बार फिर बेमौसम बारिश और तेज आंधी तूफान ने किसानों की केला फसल को चौपट कर दिया है. शाहपुर और खकनार तहसील क्षेत्र में बेमौसम बारिश और तेज तूफान ने कहर बरपाया है. इससे दर्जनों गांवों में सैकड़ों किसानों की केला की खड़ी फसल चौपट हो गई है, जिसके कारण प्रभावित किसानों को करोड़ों रूपये का नुकसान हुआ है.

नहीं पहुंचे जनप्रतिनिधि, किसानों ने जताई नाराजगी

किसान जीतू पाटिल का कहना है, "तूफान से सैकड़ों किसानों को करोड़ों का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है. अब प्रभावित किसानों ने सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है. प्राकृतिक आपदा आए एक दिन बीत चुका है लेकिन प्रभावित किसानों के खेतों में अब तक ना तो प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं, और ना ही कोई जनप्रतिनिधि.

तूफान से किसानों को करोड़ों के नुकसान की आशंका (ETV Bharat)

ऐसे में सभी किसानों ने विधायक मंजू दादू के प्रति नाराजगी जताई है. सुबह 4:30 बजे फसलें बर्बाद हुई हैं लेकिन किसी ने प्रभावित किसानों की सुध लेने की जहमत नहीं उठाई." अब पीड़ित किसानों ने जिला प्रशासन से जल्द सर्वे शुरू कराने की मांग की है, ताकि प्रभावित किसानों को समय पर उचित मुआवजा मिल सके.

तूफान से खेतों में बिछ गई केले की फसल (ETV Bharat)

विधायक के फोन नहीं उठाने पर किसान आक्रोशित

किसान राहुल पाटिल ने बताया, "फसलें खराब होने के बाद किसानों ने क्षेत्रीय विधायक मंजू दादू को कॉल किया लेकिन उन्होंने किसी भी किसान का फोन रिसीव नहीं किया, इससे किसान आक्रोशित हो गए हैं. विधायक के प्रति नाराजगी इसलिए है कि खकनार क्षेत्र में जिन गांवों में फसलें बर्बाद हुई हैं, वो गांव विधायक मंजू दादू के निवास स्थल (कानापुर गांव) से महज 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं. विधायक अपने क्षेत्र में नहीं पहुंची साथ ही साथ वे किसानों के फोन भी नहीं उठा रही हैं."

किसानों ने उचित मुआवजा की मांग की (ETV Bharat)

क्षेत्र में तीसरी बार केला की फसल खराब

खकनार क्षेत्र के प्रभावित किसान राहुल पाटिल ने बताया, "सुबह-सुबह 4 से 5 बजे के दौरान बेमौसम बारिश और तेज तूफान ने कहर बरपाया. इससे किसानों के खेतों में केला फसल खराब हो गई. जिसके कारण क्षेत्र में करीब 25 फीसदी किसानों को नुकसान हुआ है. यह क्षेत्र में तीसरी बार तबाही है, जिसके कारण हर किसान को लाखों का नुकसान झेलना पड़ा है. विधायक ने किसानों का दर्द जानने में रूचि नहीं दिखाई."

किसान जीतू पाटिल ने बताया, "फसल तो बर्बाद हो गई अब हमारी मांगे की सरकार जल्द सर्वे शुरू कराए. फसल नुकसानी का सही आकलन कर प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए."