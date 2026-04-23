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नौकरी छोड़ जैविक खेती में आजमाया हाथ, मिला गजब फायदा, युवक सालाना कमा रहा 20 लाख

बुरहानपुर के बीए पास किसान ने नौकरी छोड़ शुरू की खेती, 10 एकड़ को तीन हिस्सों में बांटा, जैविक खेती से कमा रहे लाखों.

BURHANPUR BA PASS FARMER
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 3:43 PM IST

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Updated : April 23, 2026 at 3:50 PM IST

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बुरहानपुर: आजकल खेती और उससे होने वाले फायदों को लेकर कई खबरें सुनने मिल रही है. किसान खेती में एक से बढ़कर एक एक्सपेरीमेंट कर रहा है और जिसका उसे फायदा मिल रहा है. इसी तरह अपनी नौकरी छोड़कर बुरहानपुर के एक किसान ने खेती करने की ठानी. किसान ने जैविक व मिश्रित खेती का विकल्प चुना, जिसका उसे फायदा भी मिल रहा है. वह सालाना लाखों की कमाई खेती से कर रहा है.

नौकरी छोड़कर जैविक खेती का सफल प्रयोग

बुरहानपुर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के सीमावर्ती इच्छापुर गांव के बीए में स्नातक युवा किसान गौरव गहलोत ने जैविक पद्धति से मिश्रित खेती को अपनाया है. गौरव ने करीब 4 सालों तक सहकारी समिति में बतौर आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में सेल्समैन और मध्य प्रदेश चेक पोस्ट पर कम्प्यूटर ऑपरेटर की नौकरी की. उन्होंने 2 साल पहले दोनों विभागों की नौकरी से तौबा कर लिया, किसान ने नौकरी छोड़कर जैविक खेती का विकल्प चुना. गौरव गहलोत ने इच्छापुर गांव में ही स्थित पुश्तैनी 10 एकड़ कृषि भूमि पर जैविक खेती का सफल प्रयोग किया.

BA पास किसान कर रहा जैविक खेती से कमाई (ETV Bharat)

10 एकड़ को 3 हिस्सों में बांटा, साल में 20 लाख की फसल

उन्होंने दीर्घकालिक और अल्पकालिक फसल बोई है. पूरे 10 एकड़ को 3 हिस्सों में विभाजित किया. इसमें 12 से 14 महीने में तैयार होने वाली केला फसल, 2 से 4 महीने में उत्पादन देने वाली सब्जियां भी लगाई गई है. इस फसल में विशेष रूप से टमाटर, मिर्च, हरा धनिया, पुदीना सहित अलग-अलग सब्जी की बोवाई की है. इस खेती से गौरव को हर साल करीब 20 लाख की फसल होती है. इससे उनकी आय कई गुना बढ़ गई है.

GAURAV GEHLOT ORGANIC FARMING
किसान गौरव कर रहे जैविक खेती (ETV Bharat)

जैविक खेती में यूरिया नहीं गोबर खाद का इस्तेमाल

उन्होंने अपनी पढ़ाई-लिखाई के दम पर खेती को लाभ का धंधा बना दिया है. जिसके चलते अब युवा व शिक्षित किसान गौरव गहलोत अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्त्रोत बन गए हैं. जैविक खेती की खासियत है कि यहां यूरिया, डीएपी खाद सहित रासायनिक दवाई की जगह गाय के गोबर से बनाए गए गोबर खाद का उपयोग किया जाता है. इसमें जीवामृत और नीम अस्त्र, ब्रह्मास्त्र और अन्य जैविक का डालकर खेती की गई. जिसके कारण इस खेत में मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ रही है. यही वजह है अब फसल लगाने की लागत में कमी आई है.

ORGANIC FARMING BENEFITS
गौरव मंडी में बेचते हैं टमाटर और दूसरी सब्जियां (ETV Bharat)

सब्जी मंडी में बेचते हैं सब्जियां, यूट्यूब से सीखी जैविक खेती

बता दे कि गौरव ने युट्यूब और विशेष ऐप्स के माध्यम से जैविक खेती की बारीकियां सीखी. सबसे खास बात यह है कि वह इन सब्जियों को किसी बिचौलियों को नहीं बेचते, बल्कि खुद ही शहर में स्थित सावित्रीबाई फुले सब्जी मंडी के नीलामी में पहुंचकर चिल्लर व्यापारियों को बेचते हैं. रोजाना अपने खेत से सब्जियां तोड़कर सीधे मंडी से जुड़ चुके हैं. इसकी वजह से उन्हें अपनी फसल के सही दाम मिल रहे हैं.

स्थानीय निवासी व सीनियर सिटीजन किशोर पाटिल का कहना है कि "गौरव काफी मेहनती किसान है. उन्होंने जैविक खेती में कदम रखा है. शुरुआती समय में थोड़ी बहुत कठिनाई जरूरी आई, लेकिन उनके हौसलों के आगे कठिनाई हार गई. इस किसान ने गांव के 10 से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है. इसमें महिला और युवा शामिल हैं."

BURHANPUR GAURAV 20 LAKH INCOME
बुरहानपुर किसान गौरव गहलोत (ETV Bharat)

जैविक पद्धति की सब्जियों से बढ़ती है रोग प्रतिरोधक क्षमता

युवा किसान गौरव गहलोत ने बताया कि "पारंपरिक खेती में रासायनिक खाद और केमिकलयुक्त दवाईयों का उपयोग होता है. इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है. रासायनिक पद्धति से उत्पादित सब्जियों से नुकसान होते हैं. कई लोग बीमारी की चपेट में भी आ जाते हैं. ऐसे में जैविक खेती के अनगिनत फायदे हैं. इससे लोगों को सब्जियों में स्वाद और बेहतर क्वालिटी मिलती है. जैविक पद्धति से उगाई गई सब्जियों से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. यही वजह है कि मैंने जैविक खेती का विकल्प चुना है."

Last Updated : April 23, 2026 at 3:50 PM IST

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