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ज्वैलरी व नगदी से भरा पर्स भूली 3 महिलाएं, फिर भी नहीं डिगा ऑटोचालक का ईमान

बुरहानपुर में ऑटो चालक ने दिया ईमानदारी का परिचय. ज्वैलरी व नगदी से भरा पर्स लौटाया तो महिलाएं झूम उठी.

Burhanpur Auto Driver Honesty
ऑटोचालक ने पुलिस को सौंपा पर्स (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 3:50 PM IST

2 Min Read
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बुरहानपुर : शहर की गोकुल धाम कॉलोनी में रहने वाले ऑटो चालक कांतिलाल भावसार ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है. 3 महिलाएं गुरुसीख मॉल से शॉपिंग के बाद ऑटो में बैठी. उन्हें ऑटो चालक ने वृंदावन कॉलोनी छोड़ा. इस दौरान महिलाएं सोने-चांदी और नगदी से भरा पर्स ऑटो में भूल गईं. महिलाएं जब घर पहुंची तो पता चला कि पर्स ऑटो में छूट गया. फिर महिलाओं के परिजन ऑटो को तलाशते रहे.

ऑटो में पर्स 2 घंटे तक पड़ा रहा

इधर, ऑटो चालक यात्रियों की तलाश में 2 घंटे तक तुलसी मॉल के पास खड़ा रहा. इस दौरान उन्हें एक यात्री मिला, वह उसे बस स्टैंड छोड़ने लगा. जब यात्री ऑटो से नीचे उतरा तो चालक की नजर पर्स पर पड़ी, उन्होंने तुरंत यात्री से पूछा यह पर्स आपका है क्या? यात्री ने कहा- नहीं मेरा पर्स नहीं है. ऑटो चालक ने अपने बेटे को पूरा घटनाक्रम बताया. बेटे ने उन्हें पर्स पुलिस के हवाले करने की सलाह दी. ऑटो चालक ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए पर पुलिस को सौंप दिया, इसके बाद पुलिस ने पर्स को असली मालिक तक पहुंचाया. गुम हुआ पर्स वापस पाकर महिलाएं खुशी से गदगद हो गईं.

ऑटोचालक ने दिया ईमानदारी का परिचय (ETV BHARAT)

पर्स खोने पर उदास हो गईं महिलाएं

महिलाओं के परिजनों ने बताया कि ऑटो क्रमांक एमपी 68 आर 0306 से निंबोला गांव के रहने प्रभाकर सीताराम पाटिल के परिवार की 3 महिलाएं शॉपिंग के लिए बुरहानपुर गई थीं. वे शॉपिंग करके ऑटो में बैठकर वृंदावन कॉलोनी गईं. इस दौरान उनका पर्स ऑटो में गिर गया, इसकी उन्हें भनक तक नहीं लगी. इससे महिलाओं के होश उड़ गए. शुक्र है कि ऑटोचालक बेहद ईमानदार निकला कि उसने पर्स लौटा दिया.

Burhanpur Auto Driver Honesty
ऑटो चालक कांतिलाल भावसार (ETV BHARAT)

ऑटोचालक ने पुलिस को सौंपा पर्स

ऑटो चालक कांतिलाल भावसार ने बताया "वह रोजाना की तरह सवारी की तलाश में घर से निकले. 3 महिलाओं को गुरसिख माल से बिठाकर वृंदावन कॉलोनी तक छोड़ा, लेकिन महिलाएं उनका पर्स ऑटो में ही भूल गईं. इसे पुलिस के हवाले किया गया. पुलिस ने पर्स संबंधित महिलाओं तक भेज दिया."

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