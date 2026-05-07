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ज्वैलरी व नगदी से भरा पर्स भूली 3 महिलाएं, फिर भी नहीं डिगा ऑटोचालक का ईमान

बुरहानपुर : शहर की गोकुल धाम कॉलोनी में रहने वाले ऑटो चालक कांतिलाल भावसार ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है. 3 महिलाएं गुरुसीख मॉल से शॉपिंग के बाद ऑटो में बैठी. उन्हें ऑटो चालक ने वृंदावन कॉलोनी छोड़ा. इस दौरान महिलाएं सोने-चांदी और नगदी से भरा पर्स ऑटो में भूल गईं. महिलाएं जब घर पहुंची तो पता चला कि पर्स ऑटो में छूट गया. फिर महिलाओं के परिजन ऑटो को तलाशते रहे.

ऑटो में पर्स 2 घंटे तक पड़ा रहा

इधर, ऑटो चालक यात्रियों की तलाश में 2 घंटे तक तुलसी मॉल के पास खड़ा रहा. इस दौरान उन्हें एक यात्री मिला, वह उसे बस स्टैंड छोड़ने लगा. जब यात्री ऑटो से नीचे उतरा तो चालक की नजर पर्स पर पड़ी, उन्होंने तुरंत यात्री से पूछा यह पर्स आपका है क्या? यात्री ने कहा- नहीं मेरा पर्स नहीं है. ऑटो चालक ने अपने बेटे को पूरा घटनाक्रम बताया. बेटे ने उन्हें पर्स पुलिस के हवाले करने की सलाह दी. ऑटो चालक ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए पर पुलिस को सौंप दिया, इसके बाद पुलिस ने पर्स को असली मालिक तक पहुंचाया. गुम हुआ पर्स वापस पाकर महिलाएं खुशी से गदगद हो गईं.