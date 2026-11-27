बुरहानपुर में पावर बूस्टर अश्वगंधा उगाकर मालामाल हो रहे किसान, केला छोड़ जड़ी-बूटी पर फोकस
खेती में नुकसान से पीड़ित युवा किसान ने किया सफल प्रयोग, पथरीली जमीन पर भी उगा दी अश्वगंधा,अब 6 एकड़ पर एक्सपेरिमेंट.सोनू सोहले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 1:35 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 3:56 PM IST
बुरहानपुर : मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में इन दिनों एक अलग तरह की खेती देखने मिल रही. केले की फसल के लिए मशहूर बुरहानपुर में अब पावर बूस्टर औषधि अश्वगंधा उगाी जा रही है. बाहुल्य खकनार ब्लॉक के निमंदड़ गांव के किसान ने ये अनोखा प्रयोग किया किया है. युवा किसान ने पारंपरिक खेती में होने वाले नुकसान से बचाव का तरीका ढूंढ़ निकाला है और पिछले 2 सालों से अश्वगंधा की खेती कर जमकर कमाई भी कर रहे हैं.
12 से 18 लाख मुनाफा देगी पावर बूस्टर अश्वगंधा
किसान उज्जवल चौधरी ने पिछले वर्ष पथरीले खेत में करीब 2 एकड़ भूमि पर अश्वगंधा की फसल लगाकर प्रयोग किया. खास बात यह है कि इस पहले ही प्रयोग में उन्हें कामियाबी मिली. पहले साल प्रति एकड़ में युवा किसान ने करीब डेढ़ से दो लाख का मुनाफा कमाया है. वहीं, इस बार फिर उन्होंने अश्वगंधा की फसल लगाई है. इस बार किसान ने 6 एकड़ भूमि पर अश्वगंधा लगाया है, जिससे उन्हें 12 से 18 लाख रु मुनाफे का अनुमान है.
केले से परेशान, अश्वगंधा का लिया सहारा
बुरहानपुर में आमतौर पर केले की फसल सर्वाधिक लगाई जाती है, लेकिन लंबे समय से केले पर प्रकृति की मार पड़ रही है. इससे किसान काफी परेशान और चिंतित हैं. ऐसे में युवा शिक्षित किसानों ने आधुनिक फसल को अपनाना शुरू कर दिया है. जिले में जहां एक ओर पीली और काली हल्दी लगाई गई है, वहीं कम लागत और कम पानी में बेहतर मुनाफे वाली फसल को भी लगाना शुरू किया गया है. निमंदड़ गांव के युवा शिक्षित किसान उजज्वल चौधरी पेशे से कृषि फर्म संचालक हैं, वह करीब 9 कंपनियों के साथ मिलकर काम करते हैं. ऐसे में उन्होंने खुद भी पारंपरिक खेती से परेशान होकर अश्वगंधा में दूसरी बार प्रयोग किया है.
अश्वगंधा में कम लागत में ज्यादा मुनाफा
युवा किसान उज्जवल के खेतों में अश्वगंधा की फसल अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, जिसके बाद वे क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए आदर्श किसान बन गए हैं. उन्होंने अश्वगंधा की फसल को चुनकर मिसाल पेश की है. रोचक बात यह है कि इस फसल की अवधि महज सवा चार महीने की है. इसमें सिंचाई के दौरान 2 से 3 बार ही पानी की आवश्यकता होती है. इसी तरह लागत भी कम आती है, जबकि मुनाफा कई गुना तक मिलता है, जिसके कारण उनका रुझान अश्वगंधा की खेती की तरफ बढ़ा है. उन्होंने अन्य किसानों को भी अश्वगंधा सहित कम अवधि, कम लागत सहित रिस्क फ्री खेती अपनाने की सलाह दी है.
युवा शिक्षित किसान उज्जवल चौधरी ने बताया, '' पिछले 2 वर्षो से पारंपरिक खेती से मोह भंग हो गया है, पारंपरिक खेती में मौसम आधारित नुकसान होता है. इसके अलावा महंगे खाद सहित अन्य खर्च ज्यादा लगते हैं. इससे किसानों का रुझान कम लागत में ज्यादा मुनाफा यानी मालामाल करने वाली फसलों की ओर बढ़ा है.'' उज्जवल बताते हैं कि वे दो वर्षो से अश्वगंधा की खेती करते आ रहे हैं. इस साल करीब 2 से 3 लाख रु प्रति एकड़ में मुनाफा होगा. इसी तरह 6 एकड़ खेत में करीब 12 से 18 लाख रु मुनाफा हो सकता है.
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अश्वगंधा की हर चीज बाजार में बिकती है
किसान बताते हैं कि अश्वगंधा ऐसी औषधि है, जिसके पेड़ से लेकर हर चीज की बाजार में कीमत मिलती है. जड़ें औषधि रूप में बाजारों में करीब 25 से 30 हजार रु प्रति क्विंटल के भाव से बिकती हैं, बीजों की कीमत 2 हजार 500 से 2700 रु प्रति क्विंटल मिलती. इसी तरह इसका पंचांग यानी भूसा भी बाजार में बिक जाता है. इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अश्वगंधा की खेती किसानों के लिए वाकई लाभ का धंधा साबित हो सकती है.
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अश्वगंधा की खेती को लेकर कृषि विभाग (आत्मा) के सहायक तकनीकी प्रबंधक विशाल पाटीदार ने बताया, '' इस साल जिले में किसानों ने कम लागत में ज्यादा मुनाफा और कम पानी और कम अवधि वाली फसलों को खेतों में लगाया है. क्षेत्र में अश्वगंधा की खेती में कई किसानों ने रुचि दिखाई है. यह कम पानी और कम लागत में ज्यादा मुनाफा उपलब्ध कराने वाली फसल है. इससे पिछले साल कई किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण अब धीरे-धीरे पारंपरिक खेती के साथ साथ औषधीय खेती का रकबा भी बढ़ रहा है.
अश्वगंधा की इतनी डिमांड क्यों, क्या हैं इसके फायदे?
अश्वगंधा को अंग्रेजी में Withania somnifera कहा जाता है, जिसके कई स्वास्थ्य लाभ बताए जाते हैं. ये ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी है, जो शारीरिक शक्ति बढ़ाने, मानसिक तनाव कम करने, नींद सुधारने और शरीर में फूर्ति लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है. अश्वगंधा के पेड़, जड़ आदि से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दवाएं बनती हैं और आयुर्वेद में इसका विशेष महत्व है. यही वजह है कि बाजार में इसकी भारी डिमांड है और किसानों को मुंह मांगी कीमत भी मिलती है.