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बुरहानपुर में पावर बूस्टर अश्वगंधा उगाकर मालामाल हो रहे किसान, केला छोड़ जड़ी-बूटी पर फोकस

बुरहानपुर में पावर बूस्टर अश्वगंधा उगाकर मालामाल हो रहे किसान ( Etv Bharat Graphics )

बुरहानपुर : मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में इन दिनों एक अलग तरह की खेती देखने मिल रही. केले की फसल के लिए मशहूर बुरहानपुर में अब पावर बूस्टर औषधि अश्वगंधा उगाी जा रही है. बाहुल्य खकनार ब्लॉक के निमंदड़ गांव के किसान ने ये अनोखा प्रयोग किया किया है. युवा किसान ने पारंपरिक खेती में होने वाले नुकसान से बचाव का तरीका ढूंढ़ निकाला है और पिछले 2 सालों से अश्वगंधा की खेती कर जमकर कमाई भी कर रहे हैं.

12 से 18 लाख मुनाफा देगी पावर बूस्टर अश्वगंधा किसान उज्जवल चौधरी ने पिछले वर्ष पथरीले खेत में करीब 2 एकड़ भूमि पर अश्वगंधा की फसल लगाकर प्रयोग किया. खास बात यह है कि इस पहले ही प्रयोग में उन्हें कामियाबी मिली. पहले साल प्रति एकड़ में युवा किसान ने करीब डेढ़ से दो लाख का मुनाफा कमाया है. वहीं, इस बार फिर उन्होंने अश्वगंधा की फसल लगाई है. इस बार किसान ने 6 एकड़ भूमि पर अश्वगंधा लगाया है, जिससे उन्हें 12 से 18 लाख रु मुनाफे का अनुमान है.