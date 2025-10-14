ETV Bharat / state

पारंपरिक व्यवसाय पर चाइना की मार, चाइनीज सामानों के आगे फीकी पड़ी मिट्टी की चमक

हर साल प्रजापति समाज के कारीगर दीपावली में मिट्टी के दीपक और बर्तन बनाकर व्यापार करते आ रहे हैं. ये कारीगर अपने हाथों से पारंपरिक खिलौने और मिट्टी से निर्मित वस्तुओं का निर्माण करते हैं. इन वस्तुओं से हर आम और खास व्यक्ति दीपावली पर्व बेहद सादगी से मनाते थे, लेकिन इस साल बाजारों में चाइनीज आइटम ने एंट्री मारी है. चाइनीज आइटम की जमकर बिक्री भी हो रही है. यही वजह है कि मिट्टी के दीपक, लक्ष्मी माता की मूर्तियां और दिवाली पर लगने वाले पारंपरिक खिलौने की बिक्री पर विपरीत असर पड़ा है, जिसके चलते यह कारीगर चिंतित दिखाई दे रहे हैं.

बुरहानपुर: मध्य प्रदेश सहित देशभर में दीपावली पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जैसे-जैसे दीपावली की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे तैयारियां जोरों पर चल रही है, लेकिन इस बीच प्रजापति समाज के कारीगरों को आर्थिक संकट का डर सता रहा है, क्योंकि इस साल दीपावली में चाइनीज सामानों की मांग बढ़ी है.

दीये बनाने वाले भारतीय कारीगर परेशान (ETV Bharat)

प्रजापति समाज की जिंदगी में छाया अंधेरा

बुरहानपुर में प्रजापति समाज के कारीगर पिछले 3 पीढ़ियों से ताप्ती नदी के जल, पीली मिट्टी और चूल्हे की राख से दीपक, लक्ष्मी माता की मूर्तियां और पारंपरिक खिलौने बनाने का काम कर रहे हैं. कारीगरों के मुताबिक, दीपावली से करीब 6 महीने पहले ही ये मजदूर परिवार तैयारियों में जुट जाते हैं, इस रोजगार से जुड़े परिवारों के लिए यह परंपरा सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, बल्कि इनकी संस्कृति और पहचान का हिस्सा बन चुकी है.

चाइनीज सामानों के आगे फीकी पड़ी मिट्टी की चमक (ETV Bharat)

पारंपरिक कारीगरों के व्यापार पर संकट

बाजारों में सस्ते और चमकदार चीनी सामान की भरमार आ चुकी है, यही वजह है कि इन पारंपरिक कारीगरों का व्यापार संकट में आ गया है. चाइनीज दीपक, बिजली की झालरें और सजावटी सामग्रियों ने परंपरागत मिट्टी के दीयों की चमक को फीका कर दिया है. खैराती बाजार निवासी और दीपक कारीगर प्रभाकर संपत प्रजापति ने बताया कि "दीपावली से करीब 6 महीने पहले से पूरा परिवार मिलकर दीपक सहित अन्य सामग्री बनाने की तैयारियों में जुट जाते हैं."

बुरहानपुर में जोरों पर दीपावली की तैयारी (ETV Bharat)

उन्होंने आगे बताया कि "हम विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन, "दीपक और माता लक्ष्मी की मूर्तियां बनाते हैं. दीपावली के मौके पर हम लोग करीब 20 हजार रुपए लगाकर सामान तैयार करते हैं. इससे अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी, लेकिन इस साल व्यवसाय पर चाइना की वस्तुओं की मार पड़ने की आशंका है. अब मजबूरन प्रजापति समाज के कारीगरों को अब दूसरे व्यवसाय का रुख अपनाना पड़ रहा है."