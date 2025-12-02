गोल्डन पीरियड में FIR करने पर वापस मिले 7.85 लाख, APK फाइल से अपराधियों ने उड़ाए थे पैसे
बुरहानपुर में साइबर सेल टीम की कार्रवाई से पीड़ित को मिली राहत, 8.85 लाख पुलिस ने कराया होल्ड.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 2, 2025 at 1:38 PM IST
बुरहानपुर: पुलिस के साइबर सेल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार पीड़ित को 7 लाख 85 हजार रुपये की राशि वापस दिलाई है. यह धोखाधड़ी मोबाइल में एपीके फाइल डाउनलोड करने और उसके जरिए एसबीआई योनों एप का अनधिकृत एक्सेस मिलने से हुई थी. न्यू आदर्श कॉलोनी लालबाग निवासी दीपक कुमार काले ने थाना लालबाग में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें बताया था कि अज्ञात धोखेबाज ने उनके बैंक खाते से तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) ट्रांजैक्शन के माध्यम से कुल 12 लाख 75 हजार रुपये निकाल लिए.
शिकायत मिलते ही साइबर सेल ने शुरु की जांच
राशि खाते से निकलने के तुरंत बाद शिकायतकर्ता थाना लालबाग पहुंचे, जहां थाना प्रभारी अमित सिंह जादौन और साइबर हेल्प डेस्क के आरक्षक दीपांशु पटेल ने मामले को गंभीरता से लिया. इसके बाद तत्काल राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज की. पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में साइबर सेल टीम प्रभारी प्रीतम सिंह ठाकुर और टीम के सदस्य दुर्गेश पटेल, सत्यपाल बोपचे, ललित चौहान और शक्ति सिंह तोमर ने विभिन्न बैंकों से लगातार कोऑर्डिनेट कर जांच शुरू की.
8.85 लाख पुलिस ने कराया होल्ड
टीम की तेजी और प्रभावी कार्रवाई से धोखाधड़ी की गई राशि में से 8 लाख 85 हजार 330 रुपये को होल्ड कराया गया. विधिक और तकनीकी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद 7 लाख 85 हजार रुपये सफलतापूर्वक पीड़ित के खाते में वापस जमा कराए गए. पुलिस की इस तत्परता और सहयोग के लिए शिकायतकर्ता ने सराहना व्यक्त की.
पीड़ित ने एपीके फाइल पर की थी क्लिक
पीड़ित दीपक कुमार काले ने इस मामले को लेकर कहा, "मोबाइल में किसी प्रकार के एपीके फाइल न खोले. शायद मैंने गलती से किसी एपीके फाइल पर क्लिक कर दिया, जिससे मेरी सारी जानकारी फ्राड करने वाले को मिल गई और बैंक अकाउंट से पैसे कटने शुरू हो गए. जिसके बाद इसकी शिकायत थाने में की थी."
- मध्य प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट के नए पैंतरे, कहीं बलास्ट के नाम पर ठगी, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का खौफ
- मध्य प्रदेश में पेंशनर्स का डाटा चुराकर साइबर ठगी, झारखंड से जालसाज गिरफ्तार
साइबर धोखाधड़ी से बचने के टिप्स
पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने साइबर सेल और थाना लालबाग टीम की संयुक्त कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए उन्हें इस कार्य के लिए बधाई दी है. इसके साथ ही उन्होंने आम नागरिकों को साइबर सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण सलाह दी है. साइबर धोखाधड़ी से बचने के कुछ टिप्स भी बताए हैं.
- किसी भी संदिग्ध ईमेल, लिंक, एपीके फाइल या ऐप पर क्लिक न करें.
- बैंकिंग सूचना, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन किसी के साथ साझा न करें.
- केवल आधिकारिक ग्राहक सेवा नंबरों पर ही संपर्क करें.
- किसी भी ऑनलाइन धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत 1930 पर कॉल करें या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें.
- पहली घड़ी (गोल्डन पीरियड) सबसे महत्वपूर्ण होती है, समय पर शिकायत करने से राशि वापसी की संभावना बढ़ जाती है.
क्या है गोल्डन पीरियड?
किसी भी साइबर अपराध के तुरंत बाद करीब 1 घंटे का समय गोल्डन पीरियड माना जाता है. इस गोल्डन आवर में शिकायत दर्ज हो जाने पर पुलिस और बैंक ठगी के पैसों को फ्रॉड के खाते में जाने से रोक सकते हैं. इससे पीड़ित को पैसे वापस मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है.