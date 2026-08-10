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बारिश की बूंदे बनी खुशी!, अमृत सरोवर ने बदली गांव की तस्वीर, किसानों के चेहरे खिले

बुरहानपुर में अमृत सरोवर ने बदली किसानों की जिंदगी, क्षेत्र में सभी मौसम की फसलों को मिली संजीवनी. सोनू सोहले की रिपोर्ट.

Amrit Sarovar Yojna
अमृत सरोवर तालाब निर्माण से किसानों की जिंदगी बदवली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 3:52 PM IST

4 Min Read
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बुरहानपुर: जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर इच्छापुर गांव में अमृत सरोवर तालाब से किसानों के चेहरे पर खुशियां छा गई हैं. साल 2022 में सरकार ने इस गांव में सूखी पहाड़ी पर अमृत सरोवर तालाब का निर्माण कराया था. इससे पहले बारिश का पानी यूं ही बह जाता था, लेकिन अब मध्य सरकार द्वारा बनाए गए अमृत सरोवरों में पानी ठहराने लगा है. इससे क्षेत्र में सैकड़ों किसानों को करीब 500 हेक्टेयर रकबे में पर्याप्त पानी मिल रहा है, यह तालाब किसानों की उम्मीद और गांवों की नई ताकत बन गया है.

गांवों में लौटी हरियाली

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत हुई थी, इसी अभियान के तहत बुरहानपुर जिले ने जल संरक्षण की नई मिसाल कायम की है. ग्राम इच्छापुर सहित असीर, इटारिया के अमृत सरोवर बारिश से लबालब भर चुके हैं. इन तालाबों से भूजल स्तर बढ़ रहा है. जिसके चलते किसानों को खेतों में सिंचाई का सहारा मिल रहा है और गांवों में हरियाली लौट आई है.

बुहानपुर में अमृत सरोवर ने बदली किसानों की जिंदगी (ETV Bharat)

जल संरक्षण मॉडल बना ग्रामीण विकास की नई पहचान

तालाब निर्माण के बाद अब क्षेत्र में मछली पालन की संभावनाएं भी बढ़ी हैं. इसके साथ ही हजारों घनमीटर पानी का भंडारण भविष्य की जल सुरक्षा का आधार बन रहा है. जल संरक्षण का यह मॉडल अब सिर्फ तालाब नहीं, बल्कि किसानों की समृद्धि, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास की नई पहचान बनता जा रहा है.

पुरानी पानी की किल्लत हुई खत्म

इच्छापुर गांव मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है, कई दशकों से यहां पानी की किल्लत से ग्रामीण और किसान परेशान थे. ग्राम पंचायत ने महाराष्ट्र से पानी का अनुबंध किया था, पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के अंतुर्ली गांव से इच्छापुर गांव तक पाइपलाइन बिछाकर पानी लाया जाता था, उस समय ट्यूबवेल के लिए ग्राम पंचायत ने अंतुर्ली गांव में जमीन भी खरीदी थी, लेकिन धीरे-धीरे पानी की समस्या दूर होती गई. अब ऐसा बदलाव आया है कि गांव में भरपूर पानी उपलब्ध है.

महत्वकांक्षी योजनाओं का असर

अब इच्छापुर किसी अन्य गांव पर निर्भर नहीं है, सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं से गांव में पानी आया है, यहां कई जगह डेम, तालाब और छोटे-छोटे वाटर रिचार्ज सिस्टम बनाए गए हैं. इससे पूरी तरह समस्या का निराकरण हो चूका है. पूरे गांव में कहीं भी पानी की किल्लत नहीं है, ग्रामीणों को पीने के लिए पर्याप्त पानी मिलता है.

Amrit Sarovar Yojana farmers get benefits
अमृत सरोवर योजना से बुरहानपुर में बना डैम (ETV Bharat)

स्व-सहायता समूह की महिलाओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी

खास बात यह है कि जल टैक्स वसूली के लिए ग्राम पंचायत ने स्व-सहायता समूह की महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी है. समूह की महिलाएं पूरे गांव में शत-प्रतिशत टैक्स वसूली करती हैं. ग्रामीण भी समय पर टैक्स का भुगतान करते हैं, ताकि गांव में मूलभूत सुविधाएं सुचारु रूप से संचालित हो सकें.

हर मौसम की फसल लगा रहे किसान

पूर्व सरपंच संजय पवार ने बताया, "इच्छापुर गांव के किसानों को अमृत सरोवर से लाभ मिल रहा है. इस क्षेत्र में बारिश की फसल होती थी, लेकिन जब से सरोवर का निर्माण हुआ है, तबसे सभी मौसम में फसल हो रही है. अब क्षेत्र में केले की फसल का रकबा भी बढ़ गया है, बड़ी मात्रा में कृषि भूमि सिंचित हुई है."

स्थानीय किसान अर्जुन चौधरी ने बताया, "इच्छापुर सहित आसपास के गांवों में भी भूमिगत जलस्तर बढ़ा है, 5 साल पहले तक किसान बारिश पर निर्भर रहता था, लेकिन अब यहां अमृत सरोवर से व्यापक बदलाव आया है. गांव में केला की फसल का रकबा बढ़ा है, इस सरोवर से गांव में खुशहाली आई है. तालाब 50 फिट गहरा है, जो बारिश से पूरी तरह लबालब हो चुका है, भविष्य में भी इस पानी से लाभ होगा, अब क्षेत्र के किसान हर मौसम में फसल लगा सकते हैं."

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