राहुल गांधी के छात्रों की गूंज पर AIMIM का अटैक, प्रदेशाध्यक्ष ने खेला मुस्मिल कार्ड
AIMIM प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन खान ने राहुल गांधी को दिखाया सच्चर कमेटी रिपोर्ट का आईना, यूसीसी कानून पर स्टैंड क्लियर करने की मांग. रिपोर्ट-सोनू सोहले
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 12:10 PM IST
बुरहानपुर: प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 19 सितंबर को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों से संवाद किया. कार्यक्रम के बाद प्रदेश भर में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई. बीजेपी सहित कई पार्टियों ने कार्यक्रम पर सवाल उठाया है. एक दिवसीय दौरे पर बुरहानपुर पहुंचे एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहसिन खान ने भी छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर बड़े दावे किए हैं.
एआईएमआईएम प्रदेशाध्यक्ष ने खेला मुस्लिम कार्ड
बुरहानपुर में एआईएमआईएम प्रदेशाध्यक्ष मोहसिन खान ने कहा, " राहुल गांधी ने इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित किया, यकीनन छात्र आज परेशान है. प्रदेश सहित देश भर में पेपर लीक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को दावे से कह रहा हूं कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम में एक फीसदी भी मुस्लिम छात्र मौजूद नहीं थे. मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को चैलेंज कर रहा हूं कि कार्यक्रम में एक प्रतिशत भी मुस्लिम छात्र शामिल हुए हैं तो डाटा प्रस्तुत कर दें."
राहुल गांधी को सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ने की सलाह
उन्होंने आगे कहा, " हमें तकलीफ इस बात की है कि आज मुस्लिम समाज शिक्षा से पिछड़ गया है. मुस्लिम मोहल्लों में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं हैं. हर समाज, हर धर्म और हर रंग का बच्चा आगे बढ़े. यह हमारे लिए खूशी और फक्र की बात होंगी, लेकिन एक समाज शिक्षा के क्षेत्र में लगातार पिछड़ता जा रहा है. राहुल गांधी को इस तरफ भी ध्यान देना होगा और उन्हें 2006 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए."
यूसीसी कानून को लेकर स्टैंड क्लियर करने की मांग
प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन खान ने कहा, " राहुल गांधी अगर मध्य प्रदेश की धरती पर आए हैं, तो उन्हें प्रदेश में लागू किए गए यूसीसी कानून पर भी अपना पक्ष साफ करना होगा. उन्होंने आज तक यूसीसी कानून को लेकर कोई औपचारिक पक्ष नहीं रखा है कि वह कानून का विरोध करते हैं या उसके पक्ष में हैं."
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एआईएमआईएम के आरोपों पर कांग्रेस पार्टी के नेता ने प्रतिक्रिया दी है. महाराष्ट्र कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के सह प्रभारी डॉ. फरीद काजी ने कहा, " मोहसिन अली खान को छात्रों की गूंज कार्यक्रम की वीडियो देखनी चाहिए. इस कार्यक्रम में कितनी हिजाब वाली मुस्लिम छात्राएं शामिल हुई है. अगर वीडियो देखने की फुर्सत नहीं है तो मुझसे आकर व्यक्तिगत मुलाकात करें, मैं उन्हें सारी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा."