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MP AIMIM को बड़ा झटका, इकलौते पार्षद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा

बुरहानपुर में AIMIM के इकलौते पार्षद ने पार्टी से दिया इस्तीफा ( ETV Bharat )

पार्षद रफीक अहमद मास्टर ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा, " स्थानीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक पार्टी में जिम्मेदार लीडरशीप नहीं बची है. पार्टी में गरीब नेताओं को नजरअंदाज करके अमीरों को तवज्जो दी जाती है. इससे आहत होकर मैंने इस्तीफे का ऐलान किया है."

बुरहानपुर: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पार्टी को बुरहानपुर में बड़ा झटका लगा है. वार्ड नंबर-2 नेहरू नगर से पार्षद रफीक अहमद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता समेत अपने सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान किया है. उन्होंने पार्टी सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी और मध्य प्रदेश प्रभारी सैयद मिनहाजउद्दीन को अपना त्यागपत्र भेज दिया है. बुरहानपुर नगर निगम में एआईएमआईएम पार्टी के रफीक अहमद एकलौते पार्षद थे.

MP AIMIM को बड़ा झटका (ETV Bharat)

इस्तीफे पर किया जाएगा मंथन

यह पूरा घटनाक्रम उस दिन घटित हुआ है, जिस दिन बुरहानपुर में एआईएमआईएम के प्रदेशाध्यक्ष मोहसिन अली खान दौरे पर पहुंचे हैं. मीडिया से चर्चा के दौरान प्रदेशाध्यक्ष मोहसिन अली ने पार्षद के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, "इस्तीफा देने वाले पार्षद का मेरे पास ऑफिसियल डेटा नहीं आया है. मैं इस्तीफा देने के कारणों का पता करता हूं, ताकि इसपर मंथन किया जा सके."

बड़े संगठनात्मक फेरबदल के बाद इस्तीफा

शनिवार को एआईएमआईएम के प्रदेशाध्यक्ष मोहसिन अली बुरहानपुर के दौरे पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने जिला संगठन में बड़ी फेरबदल करते हुए डॉ. जीशान को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया. राजनितिक गलियारों में चर्चा है कि रफीक अहमद ने जिला अध्यक्ष नहीं बनाए जाने से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया.

बड़े नेताओं पर लेनदेन का आरोप

पार्षद रफीक अहमद ने कहा, " पार्टी में गरीबों को अनदेखा करने से जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है. मैंने भी अनदेखी से परेशान होकर सदस्यता से इस्तीफा दिया है. स्थानीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन को मजबूत करने की दिशा में अपेक्षित काम नहीं हो रहा है. पार्टी के कुछ बड़े नेता जिम्मेदारी सैंपने के बदले पैसे की लेनदेन भी करते हैं."