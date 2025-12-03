ETV Bharat / state

बुरहानपुर में कृषि सखी ने लिखी सफलता की कहानी, जैविक खाद और दवा बनाकर हुई मालामाल

आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद रजनी के जीवन में बदलाव आया है, आजीविका मिशन की सर्वे टीम उनके गांव पहुंची थी, सर्वे के दौरान अधिकारियों ने उनकी लगन और सीखने की इच्छा को देखा. जिसके बाद रजनी को कृषि सखी की ट्रेनिंग के लिए भोपाल भेजा गया, यह प्रशिक्षण उनके जीवन की दिशा बदलने वाला साबित हुआ, प्रशिक्षण के बाद रजनी इस काम में हर महीने 25 से 30 हजार रुपए की कमाई कर रही है.

बुरहानपुर: जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर बसाड़ गांव की एक साधारण महिला रजनी वर्मा ने असाधारण सपनों को आकार दिया है, उन्होंने कड़ी मेहनत और अपने हुनर से सफलता की कहानी लिखी है. किसी समय घर-परिवार तक सीमित रहने वाली रजनी आज हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं.

बुरहानपुर में कृषि सखी ने लिखी सफलता की कहानी (ETV Bharat)

रासायनिक खाद से महिला को मिली नई पहचान

रासायनिक खाद मिट्टी और हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, जिसके चलते रजनी ने जैविक खाद बनाना शुरू किया. नीम के पत्ते, बरगद की मिट्टी, पाला-पत्ती और गोबर को मिलाकर ढक देते हैं, इसके बाद 45 दिनों में बेहतर गुणवत्ता की खाद बनकर तैयार हो जाती है. खास बात यह है कि अब रजनी वर्मा न सिर्फ खाद बनाती हैं, बल्कि इसे स्वदेशी जैविक उत्पाद के नाम से बेचती भी हैं. रजनी वर्मा बताती हैं कि "4 से 5 क्विंटल खाद तैयार करने में करीब 12 हजार रुपए खर्च होते हैं, हालांकि यह उत्पाद अच्छी कीमत पर बिक जाते हैं, इससे अच्छा मुनाफा होता है."

जैविक खाद के साथ जैविक दवाइयां बनाना किया शुरू

खाद के अलावा रजनी जीवामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसी जैविक दवाइयां भी बनाती हैं, इसमें नीम के पत्ते, संतरे के छिलके, छाछ, गौमूत्र और घी जैसे प्राकृतिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है. यह उत्पाद किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हो चुका है. रजनी वर्मा कृषि मित्र भी हैं, वह मोहम्मदपुरा, जैनाबाद, पातोंडा और फतेपुर जैसे गांवों में जाकर किसानों को जैविक खेती के फायदे बताती हैं, इससे उनकी आमदनी अब 25–30 हजार रुपये तक पहुंची है.

जैविक खाद के साथ जैविक दवाइयां बनाना किया शुरू (ETV Bharat)

गौमूत्र से बनाया कीटनाशक

मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन (NRLM) ने जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर मोहना संगम पर नई यूनिट की स्थापना की है. जहां महिलाएं गौमूत्र अर्क बनाने में जुटी हैं, 25 लीटर गौमूत्र को फिल्टर कर लगभग 15 लीटर शुद्ध अर्क तैयार होता है, जो एक प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है.

मध्य प्रदेश आजीविका मिशन की जिला प्रोजेक्ट मैनेजर संतमति खलको ने बताया कि "रजनी ने साल 2018 में साईराम स्व-सहायता समूह से जुड़कर नर्सरी का काम शुरू किया था, धीरे-धीरे उन्होंने जैविक खाद, जैविक दवाइयां और प्राकृतिक खेती की तकनीक भी हासिल की, पिछले दिनों भोपाल में आयोजित आजीविका मेले में रजनी वर्मा ने जैविक खाद बेची थी. वह खाद के छोटे-छोटे पैकेट तैयार करती हैं, जिसका वजन 250 ग्राम से 1 किलोग्राम तक होता है."