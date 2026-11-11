बुरहानपुर में दीपावली के तीसरे दिन बहा खून, 3 लोगों को किया लहूलुहान, एक शख्स की मौत
बुरहानपुर के मोहद में दीपावली पर दो पक्षों के बीच विवाद के बाद धारदार हथियार से शख्स की हत्या. हत्यारोपी गिरफ्तार. सोनू सोहले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 2:53 PM IST
बुरहानपुर : शाहपुर थाना क्षेत्र के मोहद गांव में मामूली विवाद हत्या में तब्दील हो गया. मंगलवार रात 45 वर्षीय शिवलाल तायडे की हत्या से सनसनी फैल गई. दीपावली को शिवलाल से गांव में ही रहने वाले ज्ञानेश्वर का विवाद हो गया. उस दौरान समझाइश के बाद मामला शांत हो गया. मंगलवार रात एक बार फिर विवाद शुरू हो गया.
आरोप है कि ज्ञानेश्वर ने धारधार हथियार से शिवलाल पर हमला किया. वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई. आरोपी ने बचाने आए शिवलाल के दो बेटों पर भी हमला कर दिया. दोनों बेटे भी घायल हो गए, एक को गंभीर चोट और दूसरे को सामान्य चोट है. दोनों युवकों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
हत्या का आरोपी गिरफ्तार
घटना की सूचना मिलते ही गांव में मौके पर शाहपुर थाना पुलिस पहुंच गई. पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने शिवलाल को मृत घोषित कर दिया. थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा, एसआई शैलेन्द्र सिंह तोमर सहित पुलिस जिला अस्पताल में पहुंची. पुलिस ने आरोपी ज्ञानेश्वर को गिरफ्तार कर लिया. पीड़ित परिजन विजय उमाले ने बताया "दीपावली के दिन मामूली बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया. इसके बाद मर्डर हुआ."
वारदात के बाद गांव में सन्नाटा
वारदात के बाद मोहद गांव में तनाव फैल गया. ग्रामीणों का कहना है कि ऐसा सोचा भी नहीं था कि मामूली विवाद इतना गंभीर रूप ले लेगा. दीपावली जैसे बड़े त्यौहार पर खून बहना बहुत चिंता की बात की है. दीपावली पर हुए विवाद के दौरान दोनों पक्षों को समझाइश दे दी गई थी. इससे लग रहा था कि विवाद पूरी तरह शांत हो गया. लेकिन ज्ञानेश्वर के मन में कुछ और ही चल रहा था.
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दो घायल निजी अस्पताल में भर्ती
शाहपुर थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा ने बताया "मामूली बात को लेकर विवाद हुआ. शिवलाल पर जानलेवा हमला हुआ. उसकी मौत हो गई. दो युवक घायल हैं. एक युवक की हालात गंभीर और दूसरे को कम चोटें हैं. घायलों का उपचार निजी अस्पताल में किया जा रहा है. घायलों के बयान ले लिए हैं. गांव में भी कुछ लोगों के बयान दर्ज किए हैं."