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बुरहानपुर में दीपावली के तीसरे दिन बहा खून, 3 लोगों को किया लहूलुहान, एक शख्स की मौत

बुरहानपुर में हत्या के बाद जांच करती पुलिस ( ETV BHARAT )

बुरहानपुर : शाहपुर थाना क्षेत्र के मोहद गांव में मामूली विवाद हत्या में तब्दील हो गया. मंगलवार रात 45 वर्षीय शिवलाल तायडे की हत्या से सनसनी फैल गई. दीपावली को शिवलाल से गांव में ही रहने वाले ज्ञानेश्वर का विवाद हो गया. उस दौरान समझाइश के बाद मामला शांत हो गया. मंगलवार रात एक बार फिर विवाद शुरू हो गया.

आरोप है कि ज्ञानेश्वर ने धारधार हथियार से शिवलाल पर हमला किया. वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई. आरोपी ने बचाने आए शिवलाल के दो बेटों पर भी हमला कर दिया. दोनों बेटे भी घायल हो गए, एक को गंभीर चोट और दूसरे को सामान्य चोट है. दोनों युवकों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.