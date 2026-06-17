61 साल की महिला के पेट से निकली 7 किलो की गठान, ट्यूमर साइज देख डॉक्टर्स हैरान
बुरहानपुर के जिला अस्पताल में बुजुर्ग महिला का सफल ऑपरेशन, 7 किलो वजनी ट्यूमर पेट से निकला, बेहद जटिल था ऑपरेशन, सोनू सोहले की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 10:22 AM IST
बुरहानपुर : जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने मंगलवार को 61 वर्षीय बुजुर्ग महिला के पेट से 7 किलो का ट्यूमर निकालने में सफलता पाई है. सिविल सर्जन व शल्य विशेषज्ञ डॉ. दर्पण टोके सहित पूरी टीम ने इस बेहद जटिल ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसके बाद ट्यूमर बाहर निकाला गया. बुजुर्ग महिला के पेट में करीब सात किलो वजनी गांठ को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला है, जिसे देख डॉक्टर्स की टीम भी हैरान रह गई.
लंबे समय से था पेट में दर्द, गठान ने सबको चौंकाया
परिजनों ने बताया कि बुजुर्ग महिला सालों से पेट दर्द से परेशान थी पर किसी भी चीज से आराम नहीं लग रहा था. वहीं, सिविल सर्जन के मुताबिक, '' महिला लंबे समय से असहनीय पेट दर्द की समस्या से ग्रसित थी, जिसके बाद उन्होंने जिला अस्पताल में चेकअप कराया. हमने चेकअप में पाया कि उन्हें पेट में बहुत बड़ी गठान है, इसलिए ऑपरेशन की सलाह दी और परिजनों को महिला की बीमारी के बारे में बताया. इसके बाद परिजन इलाज के लिए राजी हो गए. डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने बेहद सावधानी से महिला का ऑपरेशन किया, इस दौरान मरीज के पेट से सात किलोग्राम वजन की बड़ी गठान निकाली गई, उसे बेहतर इलाज उपलब्ध कराया.''
इस ऑपरेशन ने जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं में नई पहचान स्थापित की है, इससे सरकारी अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है. गरीब तबके के मरीज जिला अस्पताल में इलाज कराने पहुंचते है, यहां उनका बेहतर इलाज और जटिल से जटिल समस्या से निजात मिल रही है.
जिला अस्पताल की सेवाओं में हो रहा सुधार : सिविल सर्जन
जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ दर्पण टोके ने बताया, '' जिला अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और गुणवत्ता सुधार की दिशा में लगातार किया जाता हैं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और समय पर इलाज की व्यवस्था ने मरीजों का विश्वास मजबूत किया है, यहां सभी मरीजों का बेहतर परामर्श, सटीक जांच और गुणवत्तापूर्ण इलाज किया जाता है. खास बात यह है कि अधिकांश मरीजों को गंभीर एवं जटिल बीमारियों के इलाज के लिए महानगरों में जाने की आवश्यकता नहीं है. विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम महानगरों की तर्ज पर जिला अस्पताल में मरीज का उपचार करते हैं.''
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महिला को असहनीय दर्द से मिली राहत
महिला के पेट से 7 किलो का ट्यूमर निकलने के बाद उन्हें न सिर्फ असहनीय दर्द से निजात मिली है, बल्कि पेट की गंभीर बीमारी से भी राहत मिल गई है. डॉक्टरों के मुताबिक इस जटिल ऑपरेशन के दौरान विशेष सावधानी बरती गई, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन में काफी खतरा भी होता है. कई घंटों तक चले इस ऑपरेशन के बाद महिला की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.