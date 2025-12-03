6 साल का छोटू क्रिकेटर, सचिन-विराट की तरह मारता है शॉट, बड़े-बड़े गेंदबाज भी पस्त
बुरहानपुर में 6 साल के प्रणव तिवारी का बड़ा सपना, छोटी सी उम्र में खेलता है शानदार क्रिकेट, पिता ने तैयार कराई पिच.
बुरहानपुर: उपनगर लालबाग क्षेत्र के जमुना नगर में नन्हा बल्लेबाज प्रणव तिवारी इन दिनों काफी चर्चाओं में है. 6 साल के क्रिकेटर प्रणव तिवारी की बल्लेबाजी ऐसी कि बड़े-बड़े गेंदबाज भी उसके सामने पस्त नजर आते हैं, कभी चौका, कभी छक्का और कभी ऐसा शॉट लगाते हैं, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. नन्हे खिलाड़ी प्रणव का क्रिकेट के लिए जुनून बचपन से ही दिखाई देने लगा. हाथ में बल्ला आते ही जैसे सारी दुनिया उसकी हो जाती है.
यही जुनून देखकर उसके पिता राकेश तिवारी ने बेटे के सपनों को उड़ान देने का फैसला कर लिया. बेटे की प्रतिभा देखकर पिता ने 50 हजार से ज्यादा खर्च कर घर के बाहर ही एक छोटी-सी पिच बनवा दी. रोज स्कूल से आते ही प्रणव अपना बैट उठाता है और इस पिच को अपना मैदान बना लेता है.
सचिन, धोनी और विराट की तरह शॉट लगाता है प्रणव
नन्हे खिलाड़ी प्रणव की ख्वाहिश मशहूर क्रिकेटर बनने की है. 6 साल की उम्र में कड़ी मेहनत और साधना किसी बड़े सफर की तैयारी है. पिच पर प्रणव कभी सचिन तेंदुलकर की तरह सीधा ड्राइव, कभी महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट तो कभी विराट कोहली की क्लासिक कवर ड्राइव मारता है. ये नन्हा खिलाड़ी मैदान में अपने आदर्शों की झलक दिखा देता है. यह नजारा देखने के लिए क्षेत्रवासियों की भीड़ जमा हो जाती है, लोग प्रणव को नन्हा सचिन नाम से पुकारते हैं.
6 साल की उम्र में बड़ा जज्बा, क्रिकेटर बनने प्रैक्टिस
रोजाना सुबह शाम कड़ी मेहनत करता है. उसे भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनाने के मकसद से उसके पिता ने जिम्मेदारी उठाई है. वह हर दिन प्रणव को 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस कराते हैं, ताकि यह खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान में बेहतर प्रदर्शन दिखा सके. आमतौर पर महज 6 साल की उम्र में इतना आत्मविश्वास, प्रतिभा और जुनून बहुत कम बच्चों में देखने मिलता है. प्रणव तिवारी सिर्फ एक साधारण बच्चा नहीं, बल्कि उस सपने का प्रतीक है, जो छोटे शहरों से निकलकर देश को नई पहचान देते हैं.
बुरहानपुर का यह नन्हा बल्लेबाज शायद भविष्य में भारतीय क्रिकेट का चमकता सितारा हो सकता है. फिलहाल, क्षेत्रवासी उसके हर चौके-छक्के पर तालियां बजाकर हौसला अफजाई करते हैं, उन्हें बड़ी सफलता का इंतजार है. वह प्रणव को बड़े क्रिकेट मैच में खेलते देखना चाहते हैं.
पसंदीदा खिलाड़ियों को मोबाइल पर देखना पसंद
प्रणव बताते हैं कि "क्रिकेट के मैदान में बल्लेबाजी, घर में टीवी या मोबाइल स्क्रीन पर अपने आदर्श खिलाड़ियों के वीडियो देखना पसंद है. अधिकांश समय वह क्रिकेट में ही खोया रहता है. वीडियो में अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के शॉट देखकर उन्हें कॉपी करता है, उसके लिए क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, बल्कि एक बड़ा सपना है."
पिता राकेश तिवारी ने बताया कि "जब मैंने अपने बेटे की प्रतिभा देखी, तो लगा कि इसे सही दिशा देना मेरी जिम्मेदारी है. अब उन्होंने प्रणव के भविष्य को संवारने की ठान ली है. उनका मानना है कि मेहनत और मार्गदर्शन मिले तो प्रणव एक दिन बड़ा खिलाड़ी जरूर बनेगा."