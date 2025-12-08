ETV Bharat / state

25 साल की जुदाई के बाद एक जगह मिले 50 क्लासमेट तो ताजा हुए वो गुजरे हुए पल

रविवार को झांझर डैम पर दोस्तों ने मिलन समारोह आयोजित किया. समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल हुए. इन गांवों के 50 से ज्यादा युवा मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित देशभर में नौकरी करने गए हैं. स्कूल के दोस्तों ने एक-दूसरे मिलकर पुरानी यादों को ताजा किया. इनके लिए ये शाम कुछ खास बन गई. वही पुराने दोस्त, वही चेहरे और वही यादें, एक बार फिर सामने आ गईं.

बुरहानपुर: "कोई लौटा दे मेरे बीते हुए पल... " 25 साल बाद दूसरी बार एक मंच पर आए पुराने 50 दोस्त तो उनकी आंखें शायद यहीं कह रही थीं कि बचपन और जवानी में साथ बिताए हुए पल कभी नहीं भुलाए जा सकते. बुरहानपुर जिले के ग्राम पंचायत झिरी के झांझर और झिरी गांव के 50 दोस्तों ने 25 साल बाद दूसरी बार एक-दूसरे से मुलाकात की.

पंकज पाटिल बताते हैं "समय बदल गया, पर दोस्ती की गर्माहट आज भी उतनी ही है, जितनी 25 साल पहले थी. अब तक एक-दूसरे से फ़ोन पर बात करते थे, लेकिन 2 साल से गेट टूगेदर आयोजित किया जाता है. पिछले साल से यह पहल की गई है." एवन क्रिकेट क्लब के सभी दोस्त एक-दूसरे को देखकर भावुक हो उठे. पुराने चेहरों को सामने आते ही चौंक गए.

झिरी गांव के अशोक बारे ने भावुक होकर दोस्त पंकज पाटिल से कहा "अरे पंकज.. तू… तू ही है न.? 25 साल बाद भी नहीं बदला." दबी आवाज में पंकज ने भी कहा "हां भाई.. बस नौकरी के सिलसिले में घूम फिरकर फिर से मिलने आ गए." दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया.

25 साल पुराने दोस्तों के साथ हंसी के ठहाके

इसी तरह अन्य दोस्तों ने भी इसी अंदाज में मुलाकात की. जमकर दोस्तों ने ठहाके लगाए, मनोरंजन के लिए गीत गाकर समां बांध दिया. इन सभी की दोस्ती पूरे स्कूल में मिसाल थी. वक्त ने दूरी जरूर बढ़ाई, लेकिन अपनापन नहीं घटा सका. 2 साल इनकी मिलन समारोह के जरिये मुलाकात होने लगी है. एक-दूसरे से मुलाकात का सिलसिला 2 साल पहले शुरू हुा. झांझर डैम पर दोस्तों की महफ़िल सजी. पुरानी यादें ताज़ी करते हुए बातचीत की.

पुराने दोस्तों का मिलन समारोह, चेहरे खिले

मिलन समारोह में हर चेहरा मुस्कुरा उठा. बीते 25 साल की दूरी कुछ क्षणों में ही दूर हो गई. मिलन समारोह में पंकज पाटिल, प्रदीप पाटिल, संजय पाटिल, सत्येंद्र सिंह, राजेश कैथवास, ओम प्रकाश, सूरजपाल कैथवास, अभय सिंह राजपूत, चंद्रकांत तायड़े, जितेंद्र महाजन, ज्ञानेश्वर महाजन उपस्थित रहे.