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बुरहानपुर की 450 साल पुरानी परंपरा, सातमुखी घोड़े पर सवार हो भक्तों की दहलीज पर पहुंचे बालाजी भगवान

बुरहानपुर की 450 साल पुरानी परंपरा ( ETV Bharat )

बुरहानपुर: जिले के महाजनापेठ स्थित अतिप्राचीन श्री बड़े बालाजी मंदिर में विजयादशमी के अवसर पर 450 वर्ष से अधिक पुरानी परंपरा आज भी जीवित है. दरअसल, इस शहर के निर्धारित प्रमुख मार्गों से भगवान बालाजी महाराज की रथ निकलती है. यहां आशीर्वाद देने भक्तों की दहलीज पर स्वयं भगवान पहुंचते हैं. इस दिन करीब 450 वर्ष पुराने रथ में बालाजी महाराज की यात्रा निकाली गई, इस दौरान भक्तों को भव्य दर्शन दिए.

भक्तों ने उतारी भगवान की आरती