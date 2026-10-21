बुरहानपुर की 450 साल पुरानी परंपरा, सातमुखी घोड़े पर सवार हो भक्तों की दहलीज पर पहुंचे बालाजी भगवान
बुरहानपुर में आशीर्वाद देने भक्तों की दहलीज पर स्वयं पहुंचते हैं भगवान, पूरे साल में महज एक दिन मिलता है सौभाग्य. रिपोर्ट- सोनू सोहले
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 7:54 AM IST|
Updated : October 21, 2026 at 8:39 AM IST
बुरहानपुर: जिले के महाजनापेठ स्थित अतिप्राचीन श्री बड़े बालाजी मंदिर में विजयादशमी के अवसर पर 450 वर्ष से अधिक पुरानी परंपरा आज भी जीवित है. दरअसल, इस शहर के निर्धारित प्रमुख मार्गों से भगवान बालाजी महाराज की रथ निकलती है. यहां आशीर्वाद देने भक्तों की दहलीज पर स्वयं भगवान पहुंचते हैं. इस दिन करीब 450 वर्ष पुराने रथ में बालाजी महाराज की यात्रा निकाली गई, इस दौरान भक्तों को भव्य दर्शन दिए.
भक्तों ने उतारी भगवान की आरती
मंदिर समिति अध्यक्ष व पुजारी आशीष भगत के अनुसार, ''दशहरे का दिन रथ यात्रा में विशेष धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है. इस यात्रा में भक्तों का सैलाब उमड़ा, भक्तों ने अपनी दहलीज पर दर्शन देने आए भगवान की आरती उतारी. उनको चरणों में मत्था टेककर सुख समृद्धि की कामना की. भगवान की चरणों में सोना यानि शमी के पेड़ की पत्तियां अर्पित की और आशीर्वाद लिया. इस दौरान पूरा माहौल भक्तिमय हो गया, रथ यात्रा में जय गोविंदा, जय बालाजी के जयघोष लगाए गए.''
सातमुख वाले घोड़े पर सवार बालाजी भगवान
ज्ञात हो कि, देर रात तक प्राचीन परंपरा निभाई गई. दरअसल रथ में भगवान बालाजी महाराज सातमुख वाले घोड़े वाहन पर विराजित होकर निकले. खास बात यह है कि ऐसे अद्भुत दर्शन का सौभाग्य साल में केवल एक बार ही मिलता है. एक भक्त के निवास पर 21 ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के बीच शमी पूजन किया गया. इस दौरान हजारों भक्तों ने इस अद्भुत दृश्य को करीब से देखा, रथयात्रा मंदिर से शुरू की, जो पांडुमल चौराहा, गांधी चौक और फव्वारा चौक होते हुए वापस मंदिर पहुंची.
यह आयोजन श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था और आकर्षण का केंद्र बन गया. इसके अलावा सबसे रोचक बात यह है कि,दशहरे के दिन शमी वृक्ष और उसके पत्तों का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है. शनि मंदिर स्थित एक भक्त के निवास पर 21 ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान से शमी पूजन किया. श्रद्धालुओं ने भगवान बालाजी के दिव्य दर्शन का लाभ उठाया. कई जगहों पर रथ पर फूलों की वर्षा भी की गई, श्रद्धालुओं ने पूरी भक्ति के साथ अगुवाई की. इस बीच कई श्रद्धालु भावुक हो गए. उन्होंने भगवान श्री बालाजी महाराज से देश में सुख शांति और समृद्धि की अर्जी लगाई.
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शमी की पत्तियों का विशेष महत्व
मंदिर समिति अध्यक्ष आशीष भगत बताते हैं कि, ''दशहरा पर्व पर सोना बांटकर आशीर्वाद लिया जाता है. खास बात यह है सोना यानि बेशकीमती धातु नहीं, बल्कि शमी या अबोठा पेड़ की पत्तियों को कहा जाता है. भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से भगवान बालाजी के चरणों में सोना अर्पित करते हैं. वह घर परिवार और देश में खुशहाली की कामना करते हैं. इसी तरह सोना यानि पत्ते अपने जान-पहचान वालों को भी भेंटकर आशीर्वाद मांगते हैं. यह परंपरा सदियों साल पुरानी मानी जाती है.''
बड़े बालाजी मंदिर संस्थान के मुख्य पुजारी मोहन बालाजीवाले ने बताया कि, ''दशहरे के दिन शमी के पत्तों का विशेष धार्मिक महत्व होता है. इसी परंपरा के तहत शनि मंदिर स्थित एक भक्त के निवास पर भगवान बालाजी महाराज का विधि-विधान से शमी पूजन किया गया. इस दौरान 21 ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार किया, जिसके बीच पूजन संपन्न हुआ. रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए, उन्होंने जय बालाजी, जय गोविंदा के जयकारे लगाए.''