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महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के 32 बंधुआ मजदूर मुक्त, गर्भवती को प्रसव तक के लिए नहीं जाने दिया अस्पताल

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

बुरहानपुर: बुरहानपुर की शाहपुर थाना पुलिस ने 32 मजदूरों को सुरक्षित रूप से मुक्त कराने में सफलता हासिल की है. दरअसल, बीते दो महीने से महाराष्ट्र के उस्मानाबाद के सोनारी गांव में इन मजदूरों को छोटे बच्चों और महिलाओं के साथ बंधुआ बनाकर सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक मजदूरी कराये जाने का आरोप लगाया गया है. संभारपुरा निवासी शिकायतकर्ता संजय पिता मोहनलाल ने शाहपुर पुलिस को एक लिखित शिकायत दर्ज कराई. इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी को अवगत कराया.

महाराष्ट्र पुलिस और प्रशासन की सहायता से मजदूरों को मुक्त कराया