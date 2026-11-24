महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के 32 बंधुआ मजदूर मुक्त, गर्भवती को प्रसव तक के लिए नहीं जाने दिया अस्पताल
बुरहानपुर के 32 बंधुआ मजदूर मुक्त, इनमें महिला, पुरुष और बच्चे शामिल. महाराष्ट्र में गन्ने के खेत में करते थे काम. रिपोर्ट सोनू सोहले.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 10:28 PM IST
बुरहानपुर: बुरहानपुर की शाहपुर थाना पुलिस ने 32 मजदूरों को सुरक्षित रूप से मुक्त कराने में सफलता हासिल की है. दरअसल, बीते दो महीने से महाराष्ट्र के उस्मानाबाद के सोनारी गांव में इन मजदूरों को छोटे बच्चों और महिलाओं के साथ बंधुआ बनाकर सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक मजदूरी कराये जाने का आरोप लगाया गया है. संभारपुरा निवासी शिकायतकर्ता संजय पिता मोहनलाल ने शाहपुर पुलिस को एक लिखित शिकायत दर्ज कराई. इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी को अवगत कराया.
महाराष्ट्र पुलिस और प्रशासन की सहायता से मजदूरों को मुक्त कराया
इसके बाद एसपी ने पुलिस और जनश्वाशी संस्था की टीम गठित की गई. जिला प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची. यहां स्थानीय महाराष्ट्र पुलिस और प्रशासन की सहायता से सभी मजदूरों को मुक्त कराया गया. इनमें महिलाओं, बच्चों सहित पुरुष शामिल हैं, जो शाहपुर थाना क्षेत्र के सांभरपुरा और खरगौन के झिरन्या के रहने वाले बताए गए हैं.
ज्यादा मजदूरी और अच्छी कमाई का दिया था लालच
जानकारी के मुताबिक, ठेकेदार ज्यादा मजदूरी और अच्छी कमाई का लालच देकर बुरहानपुर और खरगोन जिले के 32 लोगों को गन्ना कटाई के काम के लिए अपने साथ ले गया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद मजदूरों से बंधुआ मजदूरों की तरह काम कराया गया. मजदूरों को उनकी मर्जी के बिना काम करने के लिए प्रताड़ित किया. इसकी भनक परिजनों को लगी, उन्होंने संबंधित थाना पुलिस से शिकायत की.
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उन्हें मजदूरी नहीं यातनाएं मिलीं
इस पूरे मामले में जनश्वासी संस्था, पुलिस और प्रशासन ने हस्तक्षेप किया. प्रशासन ने टीम बनाकर महाराष्ट्र में टीम रवाना की. यहां स्थानीय पुलिस ने भी सहायता की, इसके बाद संयुक्त दल ने महाराष्ट्र के धाराशिव (उस्मानाबाद) जिले की परांडा तहसील के सोनारी गांव के गन्ना खेत से मुक्त करा लिया. यह मजदूर एक एजेंट के द्वारा 50 हजार रुपए प्रति मजदूर की लालच में काम पर गए थे, लेकिन उन्हें मजदूरी नहीं मिली यातनाएं मिलीं.
गर्भवती महिला मजदूर को प्रसव के लिए अस्पताल भी नहीं जाने दिया
इस दौरान एक गर्भवती महिला मजदूर को खेत मालिक ने प्रसव के लिए अस्पताल भी नहीं जाने दिया, जिसका प्रसव भी खेत में हुआ, जैसे तैसे एक बंधुआ मजदूर ने अपने एक रिश्तेदार को सूचना दी. रिश्तेदार ने कलेक्टर विवेक कुमार और एसपी आशुतोष बागरी को शिकायत की थी, इसके बाद यह रेस्कयू सफल हो सका. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मजदूरों को सुरक्षित उनके गांव भेज दिया है.
मजदूर महिला ने बताया कि "हमें एक ठेकेदार ने ज्यादा मजदूरी देने का प्रलोभन दिया, 2 महीने से ज्यादा टाइम तक मजदूरी कराते थे, यहां बीमार पड़ने पर भी अस्पताल नहीं जाने दिया, मेरे गर्भवती होने के बाद भी मुझे अस्पताल नहीं जाने दिया, मैंने खेत में ही बालिका को जन्म दिया."
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एडिशनल एसपी प्रदीप शेंडे ने बताया कि "शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान चलाया, सामाजिक संस्था और पुलिस के सहयोग से एक विशेष दल गठित किया. जिला प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की. इस दौरान सभी 32 मजदूरों को ठेकेदार के चंगुल से मुक्त कराया गया है.