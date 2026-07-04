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बस, स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब, छात्रों को मिलेगी प्राइवेट स्कूल जैसी पढ़ाई और फैसिलिटी

छोटे नहीं बड़े स्कूलों में पढ़ेंगे बच्चे इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बच्चों को अब बिखरे हुए छोटे स्कूलों की बजाय एक बड़े, आधुनिक और संसाधनयुक्त कैंपस में पढ़ने का मौका मिलेगा. छात्रों के लिए बस सुविधा, कंप्यूटर लैब, बेहतर कक्षाएं और अन्य आधुनिक शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उनकी सीखने की गुणवत्ता और बौद्धिक विकास दोनों बेहतर होंगे. शिक्षा विभाग ने आदिवासी बाहुल्य धुलकोट क्षेत्र के बोरी-बुजुर्ग स्थित सांदीपनि स्कूल से शुरुआत की है. यहां करीब 10 सरकारी स्कूलों को सांदीपनि स्कूल में मर्ज किया जाएगा.

सरकारी स्कूल, सांदीपनि स्कूल में होंगे मर्ज दरअसल 3 किमी के दायरे में आने वाले सरकारी स्कूलों को सांदीपनि स्कूल में मर्ज किए जाने की प्रक्रिया चल रही है, इससे सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को निजी स्कूलों जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी. अब यह बच्चे बस से स्कूल आएंगे, साथ ही इन्हे कम्प्यूटर लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी. इससे बच्चों का बौद्धिक विकास होगा. शिक्षा विभाग के इस पहल से बच्चों को बेहतर वातावरण और शिक्षा मिलेंगी. सूत्र बताते है कि शिक्षा विभाग ने करीब तीन साल बाद यह बड़ा निर्णय लिया है.

बुरहानपुर: मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने की तैयारी शुरु हो गई है. बात करें बुरहानपुर जिले की तो यहां छोटे-छोटे स्कूलों की बजाय अब बच्चे बच्चे बड़े और आधुनिक सुविधाओं से लेस स्कूलों में पढ़ाई कर सकेंगे. दरअसल बुरहानपुर में शिक्षा विभाग द्वारा बड़ा बदलाव किया जा रहा है. बस सुविधा, कंप्यूटर लैब, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और एक कैंपस के जरिए सरकारी शिक्षा को निजी स्कूलों जैसी सुविधाएं देने की पहल की जा रही है. शाहपुर और बोरी बुजुर्ग में स्थित सांदीपनि स्कूल में करीब 20 सरकारी स्कूलों के बच्चों की प्रवेश प्रकिया शुरू हो गई है.

बच्चों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं (ETV Bharat)

छात्रों को मिलेंगी कंप्यूटर लैब सहित आधुनिक सुविधाएं

इसी तरह शाहपुर के सांदीपनि स्कूल में भी करीब 10 स्कूलों का विलय होना प्रस्तावित है. इसी तरह इन दोनों सांदीपनि स्कूल में पहले चरण में करीब 20 सरकारी स्कूल मर्ज होंगे. प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी रोहिणी पवार ने कहा कि, ''यह प्रक्रिया इसी सत्र में पूरी होगी. सरकारी स्कूलों के विलय की तैयारियां अंतिम चरण ने चल रही है. इस पहल से सरकारी स्कूलों के बच्चों में नियमित शिक्षा और बेहतर सुविधा सहित कंप्यूटर लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेगी.''

शिक्षा विभाग ने आदिवासी बाहुल्य धुलकोट क्षेत्र के बोरी-बुजुर्ग में स्थित सांदीपनि स्कूल के तीन किमी क्षेत्र में आने वाले 10 स्कूलों के बच्चों का प्रवेश सांदीपनि स्कूल में किए जाने के लिए पत्र जारी किया गया है. ज्ञात हो कि, बुरहानपुर जिले में शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा करीब 3 सांदीपनि स्कूल का निर्माण कराया है, इसमें आदिवासी बाहुल्य धुलकोट क्षेत्र के बोरीबुजुर्ग, नेपानगर क्षेत्र के नावरा और नगर परिषद शाहपुर क्षेत्र के शाहपुर में बनाए है.''

सूत्रों के मुताबिक, इन तीनों स्कूलों में करीब 20 स्कूलों का विलय किया जाएगा. प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी रोहिणी पवार के मुताबिक शाहपुर नगर में भी यह कार्रवाई जल्द शुरू हो गई है. हालांकि नावरा गांव स्थित सांदीपनि स्कूल का भवन अधूरा पड़ा है. जिसके कारण यहां इस सत्र में स्कूलों के मर्ज करने की प्रक्रिया रोकी जा सकती है, इसका संचालन आदिम जाति विभाग के अधीन है.

बच्चों को मिलेगा बेहतर वातावरण

प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी रोहिणी पवार ने बताया कि, ''शिक्षा विभाग के अधीन दो सांदीपनि स्कूल है, इसमें शाहपुर और बोरी-बुजुर्ग स्थित सांदीपनि स्कूल शामिल है, इन दोनों स्कूलों के तीन किमी हिस्से में आने वाले स्कूलों को मर्ज किए जाने की कार्रवाई शुरू हो गई है, शिक्षकों को जरूरत के अनुसार सांदीपनि स्कूल में नियुक्त किया जाएगा, बाकी शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में भेजा जाएगा, जहां शिक्षकों की कमी है, इससे अन्य स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी दूर होगी, इससे बच्चों को बेहतर वातावरण के साथ सुविधाओं के बीच पढ़ाई करने में मदद मिलेंगी.